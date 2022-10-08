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Зенітники Повітряних сил на Миколаївщині збили дрон-камікадзе з кулемета. ВIДЕО
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На Миколаївщині воїни-зенітники "приземлили" російський дрон іранського виробництва "Shahed-136".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"
"Уранці 8 жовтня на Миколаївщині воїнами мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади з великокаліберного кулемета "Утьос" збито дрон-камікадзе "Shahed-136", - ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар08.10.2022 12:12
+7 Евгений Агро
показати весь коментар08.10.2022 12:13
+5 Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар08.10.2022 12:05
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Обычно используют шрапнельные 20-30-35мм снаряды, которые имеют взрыватель по лазеру, а саму цель держит РЛС и компьютер, рассчитывающий наведение и момент подрыва. Это дешево, уверенно (если нету спецпокрытия и особой формы корпуса для снижения эпр, чего у этих мопедов нету в помине), надежно и безопасно. Снаряды имеют самоликвидатор, никогда не долетят до земли без подрыва. Последний снаряд в стволе просто вверх отстрелить и он взорвется тоже, когда разоружаешь валыну.
Сбить же с пулемета обычного можно одним способом: трассеры все до единой пули и очень опытная рука на хорошей станине, поглощающей отдачу и охлаждение ствола, ствол тоже чистый без грязи, лента без кусочков пластика отломанных, чтобы все это не мешало. И за счет опыта можно трассерами короткими очередями совместить полет пули и предполагаемое место дрона с учетом всех факторов. То есть это можно, но нужны тренировки, а именно самим сделать с таким же двиглом мопеды и отправить наших бойцов набивать на них руку, стреляя патронами скорее всего настоящими, нету возможности использовать мягкий пластик в пуле и надеется на такие же аэродинамические характеристики. Притом подготовка должна быть на боевой позиции, чтобы воин и погодные условия учитывал и целился пристрелочными по ему удобным ориентирам. И расположить так, чтобы не попали по людям на излете. Слишком все это сложно, надо идти другим путем, но как экспресс-сиюминутный вариант с трассерами и совмещением цели и траектории вполне себе помочь может.
Бережи і допомагай вам Господь та Матінка Богородиця