Вантажівку, що підірвалася на Кримському мості, перед цим оглядали росіяни, - Mash. ВIДЕО

Силовики зазирнули в причіп вантажного автомобіля, та не виявили там нічого підозрілого.

Відео огляду автомобіля опублікував російський телеграм-канал Mash, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він стверджує, що що на цих кадрах фура, що пізніше підірвалася на мосту, проходить пост Державної інспекції безпеки дорожнього руху.

Інспектори зазирають в причіп авто, але не бачать нічого підозрілого.

За кілька хвилин автомобіль підірвався.

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Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.