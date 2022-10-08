Вантажівку, що підірвалася на Кримському мості, перед цим оглядали росіяни, - Mash. ВIДЕО
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Силовики зазирнули в причіп вантажного автомобіля, та не виявили там нічого підозрілого.
Відео огляду автомобіля опублікував російський телеграм-канал Mash, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він стверджує, що що на цих кадрах фура, що пізніше підірвалася на мосту, проходить пост Державної інспекції безпеки дорожнього руху.
Інспектори зазирають в причіп авто, але не бачать нічого підозрілого.
За кілька хвилин автомобіль підірвався.
Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.
За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.
Будь ласка, зачекайте...
Сравните с видео на камерах там темно
и фонари светили
Да и зачем ракеты если такой способ намного эффективнее
Як тебе заклинило, німецький "сідєлєц"...
До адекватних людей з одного разу зазвичай доходить, навіщо пповторюватиь?.
Ти що, по собі судиш, до тебе з одного разу мабудь не доходить...
В дитинстві мамА не навчила, не судити інших по собі?
То відео не з реєстратора, а з камери спостереження на мосту, не дійшло?
Хоч раз з аналогічних камер відео бачило?
Дуй, вбоге, в чебурнет, до братів по "розуму" та не смерди в оточуючий світ.
Может кому то на дачу нужно
)
не верю я им
они вечно врут
если они показывают что типа грузовик взорвался
то значит им это надо
на самом деле взрыв не от него был скорее всего
он когда уже поднимался выше, взрыв был
а полотно что упало было раньше этого по дороге
Бешенный вольфович, йося кобзон
Молят у дьявола путину трон,
И от тайги до британских морей
москальская армия сброд нелюдей
Так пусть москаль сжимает в страхе
Клочок украденных трусов,
И все должны мы неудержимо
Им дать по морде, как «Азов»!
Народная армия марш, марш вперёд
Кровь Украины нас в бой зовет,
Ведь от тайги до британских морей
москальская армия всех сброд нелюдей!
Так пусть москаль сжимает в страхе
Клочок украденных трусов,
И все должны мы неудержимо
Им дать по морде, как «Азов»!