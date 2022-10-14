"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення Києва з Краматорськом. ВIДЕО

Відсьогодні поїзди знову курсують до Краматорська. Поїзди сюди не курсували від початку квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють в "Укрзалізниці".

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Поїзд вирушатиме з Києва щодня о 06:52 та прибуватиме до Краматорська о 14:03. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 14:35 та прибуватиме до Києва о 21:13.

"Залізничники доклали максимальних зусиль, щоб відновити сполучення з Краматорськом перед початком холодів. Адже відтепер у разі потреби мешканці міста та навколишніх населених пунктів зможуть зручно поїхати до інших регіонів нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Поїзд робитиме зупинки на станціях Дарниця, Лубни, Миргород, Полтава, Красноград, Лозова та Слов’янськ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" запускає низку потягів до Дергачів та Чугуєва

Зазначимо, що "Укрзалізниця" поступово відновлює залізничне сполучення з деокупованими населеними пунктами та тими, які були поблизу лінії фронту. Так, нещодавно поїзди почали курсувати до Балаклії, Дергачів, Чугуєва та Ізюма.