"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення Києва з Краматорськом. ВIДЕО
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Відсьогодні поїзди знову курсують до Краматорська. Поїзди сюди не курсували від початку квітня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють в "Укрзалізниці".
Поїзд вирушатиме з Києва щодня о 06:52 та прибуватиме до Краматорська о 14:03. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 14:35 та прибуватиме до Києва о 21:13.
"Залізничники доклали максимальних зусиль, щоб відновити сполучення з Краматорськом перед початком холодів. Адже відтепер у разі потреби мешканці міста та навколишніх населених пунктів зможуть зручно поїхати до інших регіонів нашої країни", - йдеться у повідомленні.
Поїзд робитиме зупинки на станціях Дарниця, Лубни, Миргород, Полтава, Красноград, Лозова та Слов’янськ.
Зазначимо, що "Укрзалізниця" поступово відновлює залізничне сполучення з деокупованими населеними пунктами та тими, які були поблизу лінії фронту. Так, нещодавно поїзди почали курсувати до Балаклії, Дергачів, Чугуєва та Ізюма.
Будь ласка, зачекайте...
І велика подяка!!!!
Ну і смерть москалям, розуміється