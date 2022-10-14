В російському Санкт-Петербурзі представники військкомату і поліція зранку чатують на майбутніх чмобіків у під’їзді житлового будинку. ВIДЕО
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В одному з житлових комплексів російського Санкт-Петербурга жінка-поліцейський та двоє чоловіків у цивільному з 07.30 ловлять чоловіків, які виходять з дому, щоб вручити повістки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з мисливцями за чмобіками опублікований в соцмережах.
Топ коментарі
+31 Evgen Karpenko
показати весь коментар14.10.2022 11:44
+22 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+16 Михаил Дужик 7acbc3a9
показати весь коментар14.10.2022 11:49
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Будь ласка, зачекайте...
а ана нє сагласна.
а гнати нах. з під,їзду не пробувала?
В стойло бараны
відповідь така--всьо далжно бить по закону.Вони навіть не уявляють що можна бути вільною людиною
Какой, какой адрес? Сейчас все поедем дамой
Наїжджає - "представтесь пожалуйста". А то шо, вівця - ***** пісьмо напишеш?
Орки поки не доганяють що вони вже живуть при фашизмі...
З найбідніших, з най непридатніших на панщині кріпаків , а ще тих, хто з тих родин, які пану докучали, разшативалі устої осударствєнниє...
НЕ по елітних же будинках, та маєтках "представники військомату і поліція зранку чатують на майбутніх чмобіків у під'їзді житлового будинку".
"Профессия убивать"-только у них и получается... __
Послухайте, хто не чув https://www.youtube.com/watch?v=rU9U1q1mDTg