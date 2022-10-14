В російському Санкт-Петербурзі представники військкомату і поліція зранку чатують на майбутніх чмобіків у під’їзді житлового будинку. ВIДЕО

В одному з житлових комплексів російського Санкт-Петербурга жінка-поліцейський та двоє чоловіків у цивільному з 07.30 ловлять чоловіків, які виходять з дому, щоб вручити повістки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з мисливцями за чмобіками опублікований в соцмережах.

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