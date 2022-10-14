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Російська ракета упала біля під’їзду житлового будинку в Запоріжжі і не розірвалася. ВIДЕО
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Російська ракета упала біля під’їзду житлового будинку в Запоріжжі і не розірвалася.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця прильоту опублікований в соцмережах.
Топ коментарі
+18 Danilo Kosmina 10be22a1
показати весь коментар14.10.2022 12:14
+13 VOLVO XC 70
показати весь коментар14.10.2022 12:14
+12 Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар14.10.2022 12:25
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виробникам-бандерівцям з Мокші - залік
можна сказати "реактивна ракєта" і всім буде зрозуміло за яким принципом вона рухається
так, на данному етапі рушителів на інших принципах в ракетах не застосовується
Під Харковом поля були усіяні такими "подарунками"