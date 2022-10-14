Російська ракета упала біля під’їзду житлового будинку в Запоріжжі і не розірвалася. ВIДЕО

Російська ракета упала біля під’їзду житлового будинку в Запоріжжі і не розірвалася.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця прильоту опублікований в соцмережах.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по житловому будинку в Запоріжжі 9 жовтня: вже відомо про 13 загиблих