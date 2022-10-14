"Вагнерівці" на фронті вже розстріляли понад 40 завербованих зеків, які відмовлялись воювати чи намагалися втекти до позицій ЗСУ. ВIДЕО
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"Вагнерівці" вже розстріляли більше ніж 40 завербованих зеків, а кільком прострелили ноги за спробу втекти на позиції українців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив засновник ресурсу Gulagu.net Володимир Осєчкін.
"Коли їх в автозаках привозять на фронт, а вони кажуть, що щось тут не так і воювати відмовляються, то вмикається той механізм, про який говорив Пригожин на знаменитому відео - таких розстрілюють без суду і слідства. Нам відомо про те, що понад 40 засуджених вже були розстріляні. Ще кільком людям стріляли по ногах, коли вони намагалися втекти у бік українців", - розповів Осєчкін.
Топ коментарі
+43 MausMike
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+36 Elvis2
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"З ПВК можна піти лише на пенсію за старістю або в цинковій труні. Всі інші повертаються": власник ПВК "Вагнер" Пригожин розмовляє з зеками-найманцями, що залишилися без рук чи ніг.
Лиса:
- Устроилась на работу в курятник, продержалась неделю, но там был такой петушок, что не удержалась и съела, не досчитались и выгнали!
Волк:
- А я в псарню устроился, даже гавкать научился и с собаками из одной миски жрал, но не выдержал и съел овцу, не досчитались и турнули!
Медведь:
- А я в заградотряде на Украине служу!
Волк и лиса:
- И что?!
Медведь:
- Нормально. Перед нами одни «чмобики», их никто не считает Пропал - списали как дезертира !
насильник жінок (чоловіків)
педофіл
серійні вбивці
маньякі( спеціалисти широкого профілю)
форточники
крадіі -мародери( у тому числі ті хто розкопували могили)
Людожери -утилізатори.
Их кредо -убивать.... __
2.Це ми ще не бачили традиційних кулачних боїв стінка на стінку....під гармошку і балалайку
3.Є думка - чомусь мені видається, що наші крим.авторитети швидко повичисляють па-панятиям кацапських зеків, а це вже інші разборки
На зеков никто и не делал ставку, как на реальную боеспособную силу. А вот, как пример что будет с отказниками, трусами и предателями - они отличный материал. И это эффективный и рабочий метод. Поэтому у нас и пленных не так много, как должно было бы быть. С учетом контрнаступления в Харьковской обл. и на Криворожском направлении.
До того ж в солдата ЗСУ/ТРО немає практично ніяких стимулів брати кацапів в полон. Заклики "потрібен обмінний фонд" - це слабий стимул для хлопця на передку. Зате стимулів знищувати всіх кацапів - безліч. От техніку захопити - стимул великий. За це і премія, і повага побратимів.
Ну, не знаю. Тим, хто переймається кацапами які бажають здатися, слід було б хоча б грошову винагороду оголосити за кожного пійманого кацапа, а за кожного десятого пійманого кацапа підрозділу, який таке утнув - джип в якості премії. Тоді, може, кількість полонених (дуже повільно) і почала б зростати...
Саме тому в нинішніх Визвольних Змаганнях, Україна перемагає. Нарешті українцям пощастило побудувати хоч якусь реальну свою систему (читай - "Українську Державу або Збройні Сили України"). А не збіговисько одинаків ("козацьку вольницю"). Яка виявилася ефективнішою за кацапську систему...