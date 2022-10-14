"Вагнерівці" на фронті вже розстріляли понад 40 завербованих зеків, які відмовлялись воювати чи намагалися втекти до позицій ЗСУ. ВIДЕО

"Вагнерівці" вже розстріляли більше ніж 40 завербованих зеків, а кільком прострелили ноги за спробу втекти на позиції українців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив засновник ресурсу Gulagu.net Володимир Осєчкін.

"Коли їх в автозаках привозять на фронт, а вони кажуть, що щось тут не так і воювати відмовляються, то вмикається той механізм, про який говорив Пригожин на знаменитому відео - таких розстрілюють без суду і слідства. Нам відомо про те, що понад 40 засуджених вже були розстріляні. Ще кільком людям стріляли по ногах, коли вони намагалися втекти у бік українців", - розповів Осєчкін.

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