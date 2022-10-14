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війна (56882) ПВК "Вагнер" (1477) Пригожин Євген (503)

"Вагнерівці" на фронті вже розстріляли понад 40 завербованих зеків, які відмовлялись воювати чи намагалися втекти до позицій ЗСУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

"Вагнерівці" вже розстріляли більше ніж 40 завербованих зеків, а кільком прострелили ноги за спробу втекти на позиції українців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив засновник ресурсу Gulagu.net Володимир Осєчкін.

"Коли їх в автозаках привозять на фронт, а вони кажуть, що щось тут не так і воювати відмовляються, то вмикається той механізм, про який говорив Пригожин на знаменитому відео - таких розстрілюють без суду і слідства. Нам відомо про те, що понад 40 засуджених вже були розстріляні. Ще кільком людям стріляли по ногах, коли вони намагалися втекти у бік українців", - розповів Осєчкін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "З ПВК можна піти лише на пенсію за старістю або в цинковій труні. Всі інші повертаються": власник ПВК "Вагнер" Пригожин розмовляє з зеками-найманцями, що залишилися без рук чи ніг. ВIДЕО

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+43
рашня валить рашню?
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14.10.2022 12:30
+36
Зекам надо расстреливать вагнеровцев без раненых и пленных по всему мордору. Я думаю, у них получится. Заточки тоже пойдут.
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14.10.2022 12:31
+32
Зекота їхала щось змародерити, а їх заставляти воювати.
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14.10.2022 12:31
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14.10.2022 12:28 Відповісти
рашня валить рашню?
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14.10.2022 12:30 Відповісти
Нікада такого не біло і вот апять
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14.10.2022 13:16 Відповісти
Зекота їхала щось змародерити, а їх заставляти воювати.
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14.10.2022 12:31 Відповісти
Пусть меня поправят, но, ИМХО, если пуля перебьет кость на ноге, вряд-ли он когда-нибудь вернется в строй.
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14.10.2022 12:31 Відповісти
Парадокс: кость целая, а "мяса" нет!
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14.10.2022 13:13 Відповісти
з польовою кухнею - запросто.
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14.10.2022 14:10 Відповісти
Ага. А якщо у біфштекс - своє відділення точно нагодує.
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14.10.2022 15:12 Відповісти
Бии своіх - шоб чужі боялись .
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14.10.2022 12:31 Відповісти
Зекам надо расстреливать вагнеровцев без раненых и пленных по всему мордору. Я думаю, у них получится. Заточки тоже пойдут.
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14.10.2022 12:31 Відповісти
...это будет война блатный против ссученных все как у дидов!
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14.10.2022 12:51 Відповісти
Так те зэки только безоружных и слабых могли убивать и грабить.
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14.10.2022 13:01 Відповісти
Зекам нужно с оружием, отжимать у местных тачки и валить в крым, что б кошмарить там местное население. грабить насиловать и убивать крысчан!!!
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14.10.2022 13:09 Відповісти
Ну і уй з ними.
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14.10.2022 12:32 Відповісти
їх в яку копілку до ЗСУ чи рф?
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14.10.2022 12:32 Відповісти
Маловато буде!
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14.10.2022 12:33 Відповісти
Это рабсея - детка
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14.10.2022 12:33 Відповісти
а шо так мало??? твари ленивые...
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14.10.2022 12:34 Відповісти
А шо мовчать кацапські Амнесті Інтернейшнл ? Чи вони тількі у українців недоліки бачать
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14.10.2022 12:34 Відповісти
В них нова годівничка - збирають пожертви для іранських дітей, сьогодні бачила оголошення в метро. Паразити шукають лохів.
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14.10.2022 12:55 Відповісти
Не "амнести" а "АНАНИСТЕ интернейшл""
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14.10.2022 13:02 Відповісти
кулі витрачені на кцпів - це добра справа
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14.10.2022 12:36 Відповісти
Раньше за Сраліна сєйчас за залатой йоршик пукіна і яхти вротенбєрга...
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14.10.2022 12:37 Відповісти
Зеки должны собрать свой полк "Шконка" и ипашить вагнеровцев.
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14.10.2022 12:39 Відповісти
А де ответка -- зека .
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14.10.2022 12:42 Відповісти
нічого нового,так само було у кацяпів завжди.Правда були такі що обїєднувалися у банди вбивали командирів так поверталися у рашку кошмарити бидло,тільки вже на свободі та зі зброєю.
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14.10.2022 12:43 Відповісти
то добра справа нехай перебьють одне одного
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14.10.2022 12:44 Відповісти
за беспредел вагиновцы должны ответить по понятиям
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14.10.2022 12:44 Відповісти
Там кажуть ,у рашці ,мобілізували людожера з буцігарні на фронт, тепер пересувні крематоріі будуть не потрібні.
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14.10.2022 12:45 Відповісти
Встречаются лиса, волк и медведь.
Лиса:
- Устроилась на работу в курятник, продержалась неделю, но там был такой петушок, что не удержалась и съела, не досчитались и выгнали!
Волк:
- А я в псарню устроился, даже гавкать научился и с собаками из одной миски жрал, но не выдержал и съел овцу, не досчитались и турнули!
Медведь:
- А я в заградотряде на Украине служу!
Волк и лиса:
- И что?!
Медведь:
- Нормально. Перед нами одни «чмобики», их никто не считает Пропал - списали как дезертира !
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14.10.2022 13:10 Відповісти
На росіі тепер нові військові спеціальності, що саме розташовані були в буцігарнях ,та проходили іспити на кацяпах -
насильник жінок (чоловіків)
педофіл
серійні вбивці
маньякі( спеціалисти широкого профілю)
форточники
крадіі -мародери( у тому числі ті хто розкопували могили)
Людожери -утилізатори.
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14.10.2022 14:37 Відповісти
__заключив Сделку с дъяволом, наивно ожидать светлого будущего .
Их кредо -убивать.... __
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14.10.2022 12:45 Відповісти
Старі добрі заградотряди, маскалі по іншому не вміють.
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14.10.2022 12:46 Відповісти
мінус сорок 3.14дарусні. гарно.
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14.10.2022 12:46 Відповісти
Сьогодні "вагнерівці",завтра "вагнерівцІВ". Кругообіг лайна в природі.
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14.10.2022 12:49 Відповісти
1.Хай тварюки один одного херячать на своїй території
2.Це ми ще не бачили традиційних кулачних боїв стінка на стінку....під гармошку і балалайку
3.Є думка - чомусь мені видається, що наші крим.авторитети швидко повичисляють па-панятиям кацапських зеків, а це вже інші разборки
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14.10.2022 12:51 Відповісти
ну и все оставшиеся зекА-россиянцы будут нещадно везде убивать вагинеровцев
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14.10.2022 14:09 Відповісти
даже думаю любых собственных военных, ибо за базар надо отвечать. "За базар - ответишь" было жестко все 90е. Это сейчас зетрепло и зепи-здуны и всем похер, мальчики же не виноват, просто ошиблись.
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14.10.2022 14:15 Відповісти
та пох, 40 завалили, ше 400 привезуть....
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14.10.2022 12:55 Відповісти
Когда одни парашники мочат других сами- нам меньше работы.
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14.10.2022 13:05 Відповісти
Головне не зупинятись та продовжувати в тому же дусі та навзаем ...
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14.10.2022 13:09 Відповісти
Урка по определению не может быть воином. Воин и урка это противоположные психологические типы. Уркаганы действуют только тогда, когда видят слабость жертвы, когда уверены в своей безопасности. Воин же прекрасно понимает, что враг ему не уступает, а не редко и превосходит(в количестве, железе и тд.). Там, где воин будет уверенно сжимать в руках автомат, украган с обдрыстаными ногами побежит в панике.
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14.10.2022 13:15 Відповісти
Яка ж правова держава!!!! Зеков вони хотіли змусити воювати
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14.10.2022 13:25 Відповісти
Для нас это новости плохие.
На зеков никто и не делал ставку, как на реальную боеспособную силу. А вот, как пример что будет с отказниками, трусами и предателями - они отличный материал. И это эффективный и рабочий метод. Поэтому у нас и пленных не так много, как должно было бы быть. С учетом контрнаступления в Харьковской обл. и на Криворожском направлении.
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14.10.2022 14:02 Відповісти
Полонених кацапів не багато, бо на цій війні арті начхати на бажання кацапа здатися. А враховуючи, що самі кацапи до своїх поранених відносяться гірше, ніж до клопів, то до нас в полон навіть поранені кацапи рідко попадають. Тож аби здатися, кацапу треба виконати неабиякий квест, виявити кмітливість та велике бажання результату.

До того ж в солдата ЗСУ/ТРО немає практично ніяких стимулів брати кацапів в полон. Заклики "потрібен обмінний фонд" - це слабий стимул для хлопця на передку. Зате стимулів знищувати всіх кацапів - безліч. От техніку захопити - стимул великий. За це і премія, і повага побратимів.

Ну, не знаю. Тим, хто переймається кацапами які бажають здатися, слід було б хоча б грошову винагороду оголосити за кожного пійманого кацапа, а за кожного десятого пійманого кацапа підрозділу, який таке утнув - джип в якості премії. Тоді, може, кількість полонених (дуже повільно) і почала б зростати...
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17.10.2022 10:52 Відповісти
Зэк, начавший сотрудничество с властью - ССУЧЕННЫЙ
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14.10.2022 14:11 Відповісти
Там такого поділу давно немає. Ви обчиталися лагерної романтики якихось кацапів-солженіциних і транслюєте це на **********... Вже більше 50 років є тільки різна ступінь "червоних" зон, а останні 30 років всі зони практично повністю "червоні". Бо бабло перемагає і добро, і зло, а лагерна система перемелює будь-які "поняття" і всі "вори в законі" - давно на службі адміністрації зон і ФСБ, коли "на волі". Саме тому, що вона система, а система практично завжди сильніша за будь-яких одинаків чи збіговиськ одинаків.

Саме тому в нинішніх Визвольних Змаганнях, Україна перемагає. Нарешті українцям пощастило побудувати хоч якусь реальну свою систему (читай - "Українську Державу або Збройні Сили України"). А не збіговисько одинаків ("козацьку вольницю"). Яка виявилася ефективнішою за кацапську систему...
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17.10.2022 11:00 Відповісти
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14.10.2022 15:16 Відповісти
Дерьмо уничтожает дерьмо. В результате меньше дерьма.
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14.10.2022 16:14 Відповісти
Чуть сюжет скороспелый. Совсем зеки бараны пошли. Не взяв в руки оружия, отказываются воевать уже на передовой находясь--- не верю. Тех вагнеровцев перешмалять запросто бы, это и контрактикам на руку бы было. Что то тут туфта.
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14.10.2022 16:39 Відповісти
Блин, такое ощущение, что подсматриваешь в окно дурдома, а там психи играются. Они же ********, все, вот прям вся страна.
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14.10.2022 23:04 Відповісти
 
 