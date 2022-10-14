Порошенко привіз вантажівки, рації та генератори на позиції десантників 79 бригади на Донбасі

Петро Порошенко привітав захисників і захисниць України, перебуваючи у 79-їй десантно-штурмовій бригаді на Донбасі.

В ефірі "Суспільного" п’ятий президент сказав, що Збройні Сили України мають абсолютну, безпрецедентну підтримку всього суспільства, яке об‘єдналося задля перемоги над агресором, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

"Нічого важливішого за українську армію для українців не існує. Вони - наші захисники, вони - найкращі дипломати. І сьогодні український народ повністю підтримує армію, робить для неї все можливе", - наголосив Порошенко.

Як відомо, два місяці тому Фонд Порошенка спільно з волонтерами ГО "Справа Громад" купили і передали десантникам 11 італійських бронемашин MLS Shield. А сьогодні у війська передають британські вантажівки, рації, генератори, теплу форму та пічки-буржуйки.

"Ми сьогодні зустрічаємо цей день на Донбасі, на східному фронті разом з однією із десантних бригад. "Шилди" наші знаходяться у надійних руках, отримали бойове хрещення і допомагають звільняти українську землю. Ми приїхали не з порожніми руками. Для ворога прийдешня зима має стати пекельною. А для Збройних Сил України має бути теплою. І тому вантажівки DAF, які приїхали, привезли спальники, зимову форму, флісові кофти, привезли пічки, генератори. Всі українці без винятку роблять все можливе для того, щоб підтримати армію", - наголошує Порошенко.

"Крила виростають, коли я бачу настрій наших українських воїнів. Вони дуже дякували за "Шилди", які ми з вами зібрали, доставили, вони підтверджують, що це насправді унікальні машини, просять ще. Ми сьогодні вже розмірковуємо, яку ще бронетехніку доставити нашим воїнам", - сказав Порошенко.

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"У такій співпраці перемога буде невідворотна. Україна єдина. У країні немає поділу на владу і опозицію - у країні є єдність. Є український народ, який підтримує Збройні Сили України, захисників України, переможців", - зазначає Порошенко.

"Щойно тут в небі були наші українські літаки. А в літаках є система визначення "свій-чужий". День захисників і захисниць України 14 жовтня є системою ідентифікації для українців - свій або чужий. Чужий, якщо святкує імперське свято ворога, свято агресора 23 лютого. Справжні українці по всьому світу один одного вітають 14 жовтня. Сьогодні це свято всенародне. Синьо-жовте. Наше", – резюмує п’ятий президент.