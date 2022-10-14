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Порошенко привіз вантажівки, рації та генератори на позиції десантників 79 бригади на Донбасі

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Петро Порошенко привітав захисників і захисниць України, перебуваючи у 79-їй десантно-штурмовій бригаді на Донбасі.

В ефірі "Суспільного" п’ятий президент сказав, що Збройні Сили України мають абсолютну, безпрецедентну підтримку всього суспільства, яке об‘єдналося задля перемоги над агресором, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

"Нічого важливішого за українську армію для українців не існує. Вони - наші захисники, вони - найкращі дипломати. І сьогодні український народ повністю підтримує армію, робить для неї все можливе", - наголосив Порошенко.

Як відомо, два місяці тому Фонд Порошенка спільно з волонтерами ГО "Справа Громад" купили і передали десантникам 11 італійських бронемашин MLS Shield. А сьогодні у війська передають британські вантажівки, рації, генератори, теплу форму та пічки-буржуйки.

"Ми сьогодні зустрічаємо цей день на Донбасі, на східному фронті разом з однією із десантних бригад. "Шилди" наші знаходяться у надійних руках, отримали бойове хрещення і допомагають звільняти українську землю. Ми приїхали не з порожніми руками. Для ворога прийдешня зима має стати пекельною. А для Збройних Сил України має бути теплою. І тому вантажівки DAF, які приїхали, привезли спальники, зимову форму, флісові кофти, привезли пічки, генератори. Всі українці без винятку роблять все можливе для того, щоб підтримати армію", - наголошує Порошенко.

"Крила виростають, коли я бачу настрій наших українських воїнів. Вони дуже дякували за "Шилди", які ми з вами зібрали, доставили, вони підтверджують, що це насправді унікальні машини, просять ще. Ми сьогодні вже розмірковуємо, яку ще бронетехніку доставити нашим воїнам", - сказав Порошенко.

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"У такій співпраці перемога буде невідворотна. Україна єдина. У країні немає поділу на владу і опозицію - у країні є єдність. Є український народ, який підтримує Збройні Сили України, захисників України, переможців", - зазначає Порошенко.

"Щойно тут в небі були наші українські літаки. А в літаках є система визначення "свій-чужий". День захисників і захисниць України 14 жовтня є системою ідентифікації для українців - свій або чужий. Чужий, якщо святкує імперське свято ворога, свято агресора 23 лютого. Справжні українці по всьому світу один одного вітають 14 жовтня. Сьогодні це свято всенародне. Синьо-жовте. Наше", – резюмує п’ятий президент.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+48
Дякую ,пане президент!
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14.10.2022 12:54
+41
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14.10.2022 12:58
+39
в мережі є фотодоказ як Порошенко краде в британців для ЗСУ важкі тягачі.
зєлєботи ваш вихід...
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14.10.2022 12:55
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Дякую ,пане президент!
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14.10.2022 12:54 Відповісти
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14.10.2022 12:58 Відповісти
Якщо Порох їхав за кордон, то жодних побоювань не було. Ми були впевнені і захищені.
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14.10.2022 13:03 Відповісти
- Чим відрізняються поїздки Зеленського за кордон, від таких же поїздок Порошенка?
- Порошенко з поїздок привозив для України то моральну підтримку, то фінансову, то матеріальну, то збройну А Зеленський - тільки глузливий сміх!
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14.10.2022 13:26 Відповісти
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14.10.2022 12:59 Відповісти
На день захисника України, рашотроллік.
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14.10.2022 13:01 Відповісти
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14.10.2022 13:03 Відповісти
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14.10.2022 13:05 Відповісти
зебилы в печали. ума нет, но вы держитесь.
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14.10.2022 13:07 Відповісти
в мережі є фотодоказ як Порошенко краде в британців для ЗСУ важкі тягачі.
зєлєботи ваш вихід...
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14.10.2022 12:55 Відповісти
І не тільки тягачі, кажу як порохобот
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14.10.2022 12:56 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼🤣
нехай би всі так крали , наші бійці аплодували би таким ,, крадіям"🙂
респект Порошенку і його команді та заслужена щира подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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14.10.2022 12:58 Відповісти
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14.10.2022 13:02 Відповісти
Питають ЗЕбіла:
- Чому Порошенко до цих пір не в тюрмі?
- Тому що Порошенко свою тюрму вкрав, а решту його агент Малюська продав!
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14.10.2022 13:16 Відповісти
я і не знав що брити своїм збройним силам металобрухт дають. може підскоч на ту помийку пару челенджерів піджени...
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14.10.2022 13:13 Відповісти
говорят, Илон Маск отказался предоставлять Украине услуги Старлинк....
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14.10.2022 12:55 Відповісти
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14.10.2022 12:59 Відповісти
Бабла хоче Ілона !!‼️
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14.10.2022 12:59 Відповісти
Чому ти заважаєш клоуну закінчити війну?
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14.10.2022 12:55 Відповісти
То армію назло ворогам будує, то в конституцію вступ в НАТО внесе, яке за словами зелених спровокувало напад парашників
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14.10.2022 13:02 Відповісти
Справжній Гетьман!
Декуємо за все що Ви робите.
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14.10.2022 12:57 Відповісти
А зеледент нагундосил аж на 10 с лишним минут...
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14.10.2022 12:58 Відповісти
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14.10.2022 13:00 Відповісти
Ого , і що ніразу водички не попив ?
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14.10.2022 13:00 Відповісти
Так еще не пришла жажда после айкосиков.
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14.10.2022 13:03 Відповісти
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14.10.2022 13:08 Відповісти
Вітаю всіх захисників та захисниць України зі святом-ви справжні воїни та герої...
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14.10.2022 13:01 Відповісти
Vielen Dank, Hetmann!
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14.10.2022 13:04 Відповісти
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14.10.2022 13:08 Відповісти
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №806/2014

Про День захисника України

З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості постановляю:

1. Установити в Україні свято - День захисника України, яке відзначати щорічно 14 жовтня.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 23 лютого 1999 року №202.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

14 жовтня 2014 року
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14.10.2022 13:12 Відповісти
День захисників і захисниць України був заснований 14 жовтня 2014 року за президентським указом. 14 липня 2021 року Верховна Рада України перейменувала свято на День захисників і захисниць України
Джерело: https://censor.net/ua/n3293914
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14.10.2022 13:32 Відповісти
Зі святом Вас, Петро Олексійович. Доброго здоров'я Вам і ваший сім'ї.
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14.10.2022 13:40 Відповісти
Тут деякі «волонтери» по сто мільйонів і більше за добу збирають, а реальну допомогу, яку можна побачити реально, воїни отримують від фондів Петра Порошенка та його соратників!
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14.10.2022 13:50 Відповісти
Вот хорошее ведь дело делает. Ну вот накуя эти PRные фоточки? Без этого никак не помогается?
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14.10.2022 13:51 Відповісти
так, не помагається. Ти правий, хоч і випадково для себе це ти сказав.
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14.10.2022 13:59 Відповісти
Дякуємо, майбутній Головнокомандувач!

І Вас теж зі святом!!!

Бережи Вас Бог!!!!!
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14.10.2022 13:51 Відповісти
у каждого есть свой По и свое Ze
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14.10.2022 14:02 Відповісти
це у вас там, на параші "кто угодно, только не Порошенко" У нас, в українців - свої пріорітети
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14.10.2022 14:03 Відповісти
14.10 - Порошенка, НАТО в Конституцию - Порошенка. Он клистроны у россиянцев ещё воровал, розбійник, а добрый мальчик в зелёных трусіках в глазки позаглядывать хотел да рояль ублажать
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14.10.2022 14:25 Відповісти
як забирає і запаковує - є пруфи, фотки, свідчення очевидців?
І, до речі: а чому місяць? Та починай з чотирнадцятого року!
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14.10.2022 18:43 Відповісти
ну, что тут сказать... Порошенко поддерживает украинскую армию, а Зеленский - свою родную, в косоворотках и кокошниках...
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14.10.2022 20:23 Відповісти
 
 