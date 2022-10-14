Порошенко привіз вантажівки, рації та генератори на позиції десантників 79 бригади на Донбасі
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Петро Порошенко привітав захисників і захисниць України, перебуваючи у 79-їй десантно-штурмовій бригаді на Донбасі.
В ефірі "Суспільного" п’ятий президент сказав, що Збройні Сили України мають абсолютну, безпрецедентну підтримку всього суспільства, яке об‘єдналося задля перемоги над агресором, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".
"Нічого важливішого за українську армію для українців не існує. Вони - наші захисники, вони - найкращі дипломати. І сьогодні український народ повністю підтримує армію, робить для неї все можливе", - наголосив Порошенко.
Як відомо, два місяці тому Фонд Порошенка спільно з волонтерами ГО "Справа Громад" купили і передали десантникам 11 італійських бронемашин MLS Shield. А сьогодні у війська передають британські вантажівки, рації, генератори, теплу форму та пічки-буржуйки.
"Ми сьогодні зустрічаємо цей день на Донбасі, на східному фронті разом з однією із десантних бригад. "Шилди" наші знаходяться у надійних руках, отримали бойове хрещення і допомагають звільняти українську землю. Ми приїхали не з порожніми руками. Для ворога прийдешня зима має стати пекельною. А для Збройних Сил України має бути теплою. І тому вантажівки DAF, які приїхали, привезли спальники, зимову форму, флісові кофти, привезли пічки, генератори. Всі українці без винятку роблять все можливе для того, щоб підтримати армію", - наголошує Порошенко.
"Крила виростають, коли я бачу настрій наших українських воїнів. Вони дуже дякували за "Шилди", які ми з вами зібрали, доставили, вони підтверджують, що це насправді унікальні машини, просять ще. Ми сьогодні вже розмірковуємо, яку ще бронетехніку доставити нашим воїнам", - сказав Порошенко.
"У такій співпраці перемога буде невідворотна. Україна єдина. У країні немає поділу на владу і опозицію - у країні є єдність. Є український народ, який підтримує Збройні Сили України, захисників України, переможців", - зазначає Порошенко.
"Щойно тут в небі були наші українські літаки. А в літаках є система визначення "свій-чужий". День захисників і захисниць України 14 жовтня є системою ідентифікації для українців - свій або чужий. Чужий, якщо святкує імперське свято ворога, свято агресора 23 лютого. Справжні українці по всьому світу один одного вітають 14 жовтня. Сьогодні це свято всенародне. Синьо-жовте. Наше", – резюмує п’ятий президент.
Будь ласка, зачекайте...
- Порошенко з поїздок привозив для України то моральну підтримку, то фінансову, то матеріальну, то збройну А Зеленський - тільки глузливий сміх!
зєлєботи ваш вихід...
нехай би всі так крали , наші бійці аплодували би таким ,, крадіям"🙂
респект Порошенку і його команді та заслужена щира подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
- Чому Порошенко до цих пір не в тюрмі?
- Тому що Порошенко свою тюрму вкрав, а решту його агент Малюська продав!
Декуємо за все що Ви робите.
Про День захисника України
З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості постановляю:
1. Установити в Україні свято - День захисника України, яке відзначати щорічно 14 жовтня.
2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 23 лютого 1999 року №202.
Президент України П.ПОРОШЕНКО
14 жовтня 2014 року
Джерело: https://censor.net/ua/n3293914
І Вас теж зі святом!!!
Бережи Вас Бог!!!!!
І, до речі: а чому місяць? Та починай з чотирнадцятого року!
П'ятий Президент Петро ПОРОШЕНКО в короткому відеофільмі з фронту про волонтерство, допомогу ЗСУ, про історичні рішення ПАРЄ і ООН та майбутню перемогу над ворогом