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Лукашенко підтвердив запровадження у Білорусі режиму "контртерористичної операції". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко підтвердив запровадження "контртерористичних заходів" у республіці.

Про це повідомив Telegram-канал "Пул первого", який висвітлює діяльність Лукашенка, передає Цензор.НЕТ.

"Це давно прописано: у зв'язку з загостренням запровадимо режим підвищеної терористичної небезпеки. Тому ми розпочали процедури з розгортання союзного угруповання військ, основу якого складає, як я вже сказав, армія Білорусі, яка вже доповнюється частинами Російської Федерації. Все за планом", - сказав він.

Читайте: Лукашенко ухвалив рішення про приховану мобілізацію у Білорусі під виглядом перевірки боєздатності, - "Наша Ніва"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
Главный террорист всея Беларуси - усатый картофель-фюрер, марионетка главного террориста планеты ***** букерного
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14.10.2022 13:50
+20
Кому вы сраные сябры нужны? Живете пока не полезли, спробуете-кровью умоетесь. Чем и кем этот агроном воевать собрался?
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14.10.2022 13:52
+19
Не не не, там главным является стадо тупых и безропотных скотов.
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14.10.2022 13:54
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Главный террорист всея Беларуси - усатый картофель-фюрер, марионетка главного террориста планеты ***** букерного
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14.10.2022 13:50 Відповісти
Не не не, там главным является стадо тупых и безропотных скотов.
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14.10.2022 13:54 Відповісти
будуть валити бульбофюлера?
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14.10.2022 13:58 Відповісти
КТО будет валить?
Безропотное тупое совкодрочерное стадо мелкого рогатого скота?
Да не смешите лавочки на которые они забирались сняв с копыт обувку, в знак протеста.
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14.10.2022 15:17 Відповісти
Да какой с него террорист? Чтобы быть террористом, надо яйца иметь. А это так, ************, чмо усатое.
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14.10.2022 14:02 Відповісти
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14.10.2022 14:32 Відповісти
А їБларусь смотріць 4 пазіціі аткуда гатовітса нападєніє?
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14.10.2022 16:04 Відповісти
ЧТОБЫ ТЕБЕ ТВАРЬ БУЛЬБАШНАЯ В ГОЛОВУ ЭТА "КОНТРОПЕРАЦИЯ ПРИЛЕТЕЛА" И УБИЛА ТЕБЯ *****!!! СДОХ БЫ ТЫ УЖЕ И ЛЮДЕЙ НЕ МУЧАЛ! МАЛО ТОГО ЧТО К МОСКАЛЯМ НЕНАВИСТЬ ДО КОНЦА ДНЕЙ СТОЙКАЯ ВЫРАБОТАЛАСЬ, ТАК ИЗ ЗА ТЕБЯ ТВАРИНЫ БЕЛОРУСАМ ПРИЛЕТИТ НА РОВНОМ МЕСТЕ!!!
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14.10.2022 13:51 Відповісти
*********** не розуміє , що крім параші , його краіна нафіг нікому не потрібна !

Ідіот 😡
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14.10.2022 13:52 Відповісти
Кому вы сраные сябры нужны? Живете пока не полезли, спробуете-кровью умоетесь. Чем и кем этот агроном воевать собрался?
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14.10.2022 13:52 Відповісти
Та невже вас забанили за патріотизм ??

Не вірю , тому що Цензор , найпатріотичніший сайт в нашій краіні 👍🏼👍🏼👍🏼
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14.10.2022 14:24 Відповісти
Show Must Go On 099f5c71

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Ви свіжачок 😠
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14.10.2022 14:26 Відповісти
Шоу должно продолжаться -перевод этого свинорылого ника...!
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14.10.2022 15:22 Відповісти
Эй, скот, а твой то избранник и ********** оказывается на месте не смотря на твои протесты в носках на лавочке!
Проблей мне что то по этому поводу? Или промычи. Кстати, ты под могилизацию на своёми, загаженном тобой же скотном дворе "Беларуссия", со своими скотенятами попадаешь?
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14.10.2022 13:53 Відповісти
Терорист запроваджує конртерористичну операцію!
А її назва «Бджоли проти меду»?
Вибачаюсь перед бджолами!
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14.10.2022 13:53 Відповісти
Интересно, на что этот долбо&б надеется?
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14.10.2022 13:54 Відповісти
"Так, есть информация, что в наши посольства( УКРАИНЫ) стали регулярно обращаться россияне с очень странным предложением. Заявляя, что они разочарованы в действующей российской власти и готовы ускорить процессы внутреннего взрыва, за которым последует бунт и смена руководства страны, они предлагают помочь с реализацией в россии террористических актов Разумеется, подобные предложения отметались, но интересно другое. Практически все обращавшиеся - это в прошлом представители российских силовых структур и спецслужб. А, как известно, в этой отрасли - "бывших" не бывает.
То есть, одно делать генерировать фейки, а совсем другое иметь реальный фактаж - финансирование, оружие, контакты, фото и видео записи с украинскими дипломатами.(с)
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14.10.2022 14:01 Відповісти
та і нього з путлером один кінець, програє путлер і лукавому не жити,ось і кидає бульбашів на смерть заради свого порятунку.Але ж утилізує останніх хто ще його підтримує,добень плешивий.
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14.10.2022 14:03 Відповісти
ДОВБОЙОБ "всьо па плану"
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14.10.2022 13:59 Відповісти
Так что если в Беларуси что то взорвется, беларусы двинутся войной в Украину?
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14.10.2022 13:59 Відповісти
картопельна спецоперація
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14.10.2022 14:00 Відповісти
Здохни,падло.
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14.10.2022 14:00 Відповісти
Це початок кінця не тільки кремлівської криси ,но і його хвойди луки лукавого.Якщо би путлер сам міг впоратися,він би не підключав оце маразматичне. недорозумінння .
Шкода тільки що постраждає мирне населення Білорусіі.
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14.10.2022 14:01 Відповісти
КУДА БЕЖАТЬ -ТО БУДЕМ , В КОЛХОЗЕ ОБРАТНО НЕ ПРИМУТ..
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14.10.2022 14:02 Відповісти
буквоїд вусатий ...согласно лягушачим документам
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14.10.2022 14:05 Відповісти
**** тараканья, поступки дрыщавые , суетные, ссыкливые.
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14.10.2022 14:07 Відповісти
Той випадок коли син батьку встановив на комп'ютер контр страйк і тепер він воєю з вигаданими терористами. Чекаємо коли ворд оф танкс встановлять, щоб взагалі кукуха поїхала. Прогнозую, що потім єдиною грою буде якись симулятор виживання.
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14.10.2022 14:08 Відповісти
Председатель большого картофельного совхоза втгягивает свой народ в чуждые славянам игры за создание государств для иноземцев.Это предательство ИНТЕРЕСОВ СЛАВЯНСКОГО НАРОДА БЕЛАРУСИИ. Наш мир так устроен,что все когда то отвечают за свои деяния.ДУМАЮ БЕЛАРУССКИЙ НАРОД НЕ ПОЙДЕТ НА ЭТО И ОТВЕТИТ ЕМУ!
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14.10.2022 14:08 Відповісти
Что есть белорусский народ?Вот картопляный дуче-народ? Народ....А Азарёнок? Народ...А Тихановская и прочие "аппазиционеры"? Народ...А зашуганое стадо,которое так не хотело Майдана,подобного Украинскому?Народ?Народ....А бойцы полка им.Кастуся Калиновского-народ?Народ...Так за какой народ ты тут вещаешь???Народ-химера...НАЦИЯ-сила...
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14.10.2022 15:36 Відповісти
Ховатимуть це вусате гівно кусками....
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14.10.2022 14:15 Відповісти
Не дивно, стільки терористів з рашки привезли, правда чомусь назвали то армією. От і приходиться контртерористичнк операцію вводити.
А щодо " все іде за планом". То ми від ***** чуємо вже 8ий місяць
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14.10.2022 14:18 Відповісти
згідно резолюції ПАРЄ ти, бульбараст, посібник куйлостана - країни терориста
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14.10.2022 14:20 Відповісти
Когда уже тебя суку удавят. Сколько можно терпеть одну мразь терроризирующую миллионы людей
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14.10.2022 14:25 Відповісти
Немає їбанутим спокою.
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14.10.2022 14:30 Відповісти
Значит бульбофюрер теперь будет ловить карлика ?
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14.10.2022 14:31 Відповісти
Ой не весел Лука, не весел....
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14.10.2022 14:34 Відповісти
білоруську жабу продовжують потроху варити.

потім почнеться - ґвалт, ратуйце, нас в армію забирають.
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14.10.2022 14:37 Відповісти
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14.10.2022 14:40 Відповісти
Білоруси, та вставайте бляха! Піднімайте свою армію, кого ще можна і удавіть це непорозуміння, він же вас продав задешево. У вас просто не буде майбутнього
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14.10.2022 15:48 Відповісти
И у этого все по плану)))
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14.10.2022 15:50 Відповісти
по 4м пазіціям
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14.10.2022 16:26 Відповісти
Люблю картошку в мундире. Бульбафюрер все правильно говорит, обстановка для него очень опасная. Таракана скоро раздавят.
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14.10.2022 19:22 Відповісти
 
 