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Лукашенко підтвердив запровадження у Білорусі режиму "контртерористичної операції". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко підтвердив запровадження "контртерористичних заходів" у республіці.
Про це повідомив Telegram-канал "Пул первого", який висвітлює діяльність Лукашенка, передає Цензор.НЕТ.
"Це давно прописано: у зв'язку з загостренням запровадимо режим підвищеної терористичної небезпеки. Тому ми розпочали процедури з розгортання союзного угруповання військ, основу якого складає, як я вже сказав, армія Білорусі, яка вже доповнюється частинами Російської Федерації. Все за планом", - сказав він.
Топ коментарі
+24 IN UA 7395a7cc
показати весь коментар14.10.2022 13:50
+20 Alexey Chernyavsky
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+19 Старый зольдат
показати весь коментар14.10.2022 13:54
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Безропотное тупое совкодрочерное стадо мелкого рогатого скота?
Да не смешите лавочки на которые они забирались сняв с копыт обувку, в знак протеста.
Ідіот 😡
Не вірю , тому що Цензор , найпатріотичніший сайт в нашій краіні 👍🏼👍🏼👍🏼
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Ви свіжачок 😠
Проблей мне что то по этому поводу? Или промычи. Кстати, ты под могилизацию на своёми, загаженном тобой же скотном дворе "Беларуссия", со своими скотенятами попадаешь?
А її назва «Бджоли проти меду»?
Вибачаюсь перед бджолами!
То есть, одно делать генерировать фейки, а совсем другое иметь реальный фактаж - финансирование, оружие, контакты, фото и видео записи с украинскими дипломатами.(с)
Шкода тільки що постраждає мирне населення Білорусіі.
А щодо " все іде за планом". То ми від ***** чуємо вже 8ий місяць
потім почнеться - ґвалт, ратуйце, нас в армію забирають.