Артудар українських воїнів по групі окупантів. ВIДЕО безпілотника

Українські бійці за допомогою артилерії атакувала групу окупантів, що рухалася дорогою в окупованому населеному пункті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що опублікований в соцмережах, можна нарахувати вісім окупантів. Після першого вибуху, уцілілі почали тікати в перелісок. Артилеристи влучили й туди. Кількість знищених окупантів по відео визначити важко. Під час другого вибуху - на 28 секунді запису, вибухова хвиля виносить на велику висоту щось схоже на тіло ліквідованого окупанта.

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