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Артудар українських воїнів по групі окупантів. ВIДЕО безпілотника
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Українські бійці за допомогою артилерії атакувала групу окупантів, що рухалася дорогою в окупованому населеному пункті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що опублікований в соцмережах, можна нарахувати вісім окупантів. Після першого вибуху, уцілілі почали тікати в перелісок. Артилеристи влучили й туди. Кількість знищених окупантів по відео визначити важко. Під час другого вибуху - на 28 секунді запису, вибухова хвиля виносить на велику висоту щось схоже на тіло ліквідованого окупанта.
Топ коментарі
+43 Garry Grant
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Але їжачків жалко!
Об этом рассказала (https://www.facebook.com/photo/?fbid=1249571585832482&set=a.775410683248577) дочь журналистки Маргарита Мурахтаева. Она рассказала, что ее брату Вячеславу Мурахтаеву прислали повестку.
«Песков же вещал, что вторую волну мобилизации проводить не собираются? Тогда почему моему брату, никогда не служившему в армии, куда его в принципе не пустили даже по своей воле из-за проблем со здоровьем, который находится в категории "В", сейчас приходит повестка?», - написала Мурахтаева.
В документе, опубликованном Мурахтаевой, говорится, что ее брат должен явиться в военкомат 14 октября.
В беседе с DOXA Мурахтаева сообщила (https://t.me/doxajournal/22848), что повестка пришла вчера, а уже 15 октября брата должны отправить в Дзержинск, а затем в Кострому. У Мурахтаева два месяца назад родился ребенок, отметила его сестра.
Два года назад главный редактор издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя около здания МВД. Как считают ее близкие, Славина пошла на это из-за многолетнего давления властей.
Ішов москаль по приліску шукав собі пригоди?
прийшлось прибирати за собою )))
Пущай полетают! (с)