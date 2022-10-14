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Артудар українських воїнів по групі окупантів. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські бійці за допомогою артилерії атакувала групу окупантів, що рухалася дорогою в окупованому населеному пункті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що опублікований в соцмережах, можна нарахувати вісім окупантів. Після першого вибуху, уцілілі почали тікати в перелісок. Артилеристи влучили й туди. Кількість знищених окупантів по відео визначити важко. Під час другого вибуху - на 28 секунді запису, вибухова хвиля виносить на велику висоту щось схоже на тіло ліквідованого окупанта.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+43
Всю землю українську собою загидили,падли.
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14.10.2022 14:13
+32
Может ли человек летать. Может, но только один раз.
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14.10.2022 14:13
+14
Дуже сподобалось мені відео 👍🏼🤣🤣🤣
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14.10.2022 14:13
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Может ли человек летать. Может, но только один раз.
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14.10.2022 14:13 Відповісти
москалі як їжачки! Літають, але після копняка.
Але їжачків жалко!
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14.10.2022 14:44 Відповісти
Всю землю українську собою загидили,падли.
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14.10.2022 14:13 Відповісти
Дуже сподобалось мені відео 👍🏼🤣🤣🤣
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14.10.2022 14:13 Відповісти
а на 28-ой секунде кацапошланг, або и уже зажмуренный улетел в крутое пике
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14.10.2022 14:39 Відповісти
Похоже, это кальсоны взлетели, возомнив из себя "Белые Жигули".
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15.10.2022 03:00 Відповісти
В Нижнем Новгороде мобилизовали сына погибшей журналистки Ирины Славиной

Об этом рассказала (https://www.facebook.com/photo/?fbid=1249571585832482&set=a.775410683248577) дочь журналистки Маргарита Мурахтаева. Она рассказала, что ее брату Вячеславу Мурахтаеву прислали повестку.

«Песков же вещал, что вторую волну мобилизации проводить не собираются? Тогда почему моему брату, никогда не служившему в армии, куда его в принципе не пустили даже по своей воле из-за проблем со здоровьем, который находится в категории "В", сейчас приходит повестка?», - написала Мурахтаева.

В документе, опубликованном Мурахтаевой, говорится, что ее брат должен явиться в военкомат 14 октября.

В беседе с DOXA Мурахтаева сообщила (https://t.me/doxajournal/22848), что повестка пришла вчера, а уже 15 октября брата должны отправить в Дзержинск, а затем в Кострому. У Мурахтаева два месяца назад родился ребенок, отметила его сестра.

Два года назад главный редактор издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя около здания МВД. Как считают ее близкие, Славина пошла на это из-за многолетнего давления властей.
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14.10.2022 14:14 Відповісти
Московському улусу потрібен майдан але він йому не світить. Не той менталітет.
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14.10.2022 14:33 Відповісти
А навіщо кацапці брат? Самцям-кацапам взагалі не варто народжуватись. А от сьостри стануть "мурахтаєвимі". "Руzкая" ето судьба - колєнкі уже стьорла...
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14.10.2022 14:38 Відповісти
Так шуруй дрянь на митинг против войны!
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14.10.2022 14:47 Відповісти
У мене п'ять переглядів. У кого більше?
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14.10.2022 14:18 Відповісти
уцілілі почали тікати в перелісок.

Ішов москаль по приліску шукав собі пригоди?
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14.10.2022 14:20 Відповісти
Загін Міклухо - Маклая получив ответку .
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14.10.2022 14:20 Відповісти
Не вір очам своім .
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14.10.2022 14:23 Відповісти
просто перевірив...а воно не відкривається... нажаль
прийшлось прибирати за собою )))
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14.10.2022 14:25 Відповісти
зємля..зємля !...на звязі !...польот нормальний..
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14.10.2022 14:25 Відповісти
Неправда ваша. Там некерований полiт, при якому ще й язика свого проковтнеш, або вiдкусиш.
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14.10.2022 14:30 Відповісти
Спражій арт, справжній витвір артилерістського мистецтва.
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14.10.2022 14:34 Відповісти
как черви лазят
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14.10.2022 14:38 Відповісти
А потiм мутликами розлiтаються.
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14.10.2022 14:41 Відповісти
Так где убитые кацапы? Всё мимо .
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14.10.2022 14:44 Відповісти
это тебя там к сожалению не было...
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14.10.2022 15:27 Відповісти
они хуже овощей,враги если по них стреляют убегают,ховаются,а эти как шли так и идут,отлезли немного и хватит,им даже на свои жизни наплевать
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14.10.2022 14:55 Відповісти
Орленок орленок лети выше солнца) Увидел орк с высоты птичьего полёта, красоту земли украинской...последний раз.
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14.10.2022 15:13 Відповісти
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14.10.2022 16:03 Відповісти
Летающий москаль - такое можно увидеть только в Украине!
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14.10.2022 16:11 Відповісти
Щось вони якісь в'ялі....
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14.10.2022 16:48 Відповісти
в польоті зробив фффффрістайло
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14.10.2022 18:09 Відповісти
По їх реакції на обстріл зрозуміло, що це геть непідготовані новачки, з чмобіків, певно.
Пущай полетают! (с)
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14.10.2022 19:41 Відповісти
Відео ні про шо
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14.10.2022 20:59 Відповісти
good music 📯
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15.10.2022 11:46 Відповісти
 
 