"Вірю в людей, які поруч, вірю в ЗСУ і в нашу країну", - ветеранка і волонтерка Юлія Кіріллова. ВIДЕО

Українці вже не раз доводили свою хоробрість, відвагу та героїзм. Символічно, що 14 жовтня у День захисників і захисниць України Цензор.НЕТ представляє до вашої уваги перший випуск програми "Захист". "Захист" познайомить вас з історіями людей, які стали на захист України. Перший випуск програми "Захист" про Юлію Кіріллову - одну із українських захисниць, що взяла зброю до рук у 2014 році, коли почалася війна з російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з 2014 року Кіріллова - активна волонтерка та парамедик-доброволець, а в 2015 році була мобілізована до лав Збройних Сил України діловодом в 25 батальйон "Київська Русь". Згодом була переведена на посаду розвідника-гранатометника, а з 2016 року, була санінструктором медичного пункту військової частини.

У жовтні 2016 року звільнилася з армії і розпочала громадську діяльність. Нині Юлія - ветеранка, членкиня правління ГО "Жіночий ветеранський рух", координаторка соціального відділу організації. За освітою юрист. В 2018 році доєдналася до формування Жіночого ветеранського руху, де на сьогодні очолює соціальний відділ та допомагає посестрам, повернувшись з війни, пристосуватися до цивільного життя. В 2019 році отримала стипендію та вступила на магістерську програму за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" до Києво-Могилянської академії. В 2019 році ввійшла в ТОП-50 фіналістів проєкту "Нові Лідери" з проєктом "Соціально-Психологічної реадаптації для ветеранів" і до сьогодні успішно втілює проєкти з психологічної реабілітації для чоловіків і жінок ветеранів.

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