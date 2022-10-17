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"Вірю в людей, які поруч, вірю в ЗСУ і в нашу країну", - ветеранка і волонтерка Юлія Кіріллова. ВIДЕО

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Українці вже не раз доводили свою хоробрість, відвагу та героїзм. Символічно, що 14 жовтня у День захисників і захисниць України Цензор.НЕТ представляє до вашої уваги перший випуск програми "Захист". "Захист" познайомить вас з історіями людей, які стали на захист України. Перший випуск програми "Захист" про Юлію Кіріллову - одну із українських захисниць, що взяла зброю до рук у 2014 році, коли почалася війна з російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з 2014 року Кіріллова - активна волонтерка та парамедик-доброволець, а в 2015 році була мобілізована до лав Збройних Сил України діловодом в 25 батальйон "Київська Русь". Згодом була переведена на посаду розвідника-гранатометника, а з 2016 року, була санінструктором медичного пункту військової частини.

У жовтні 2016 року звільнилася з армії і розпочала громадську діяльність. Нині Юлія - ветеранка, членкиня правління ГО "Жіночий ветеранський рух", координаторка соціального відділу організації. За освітою юрист. В 2018 році доєдналася до формування Жіночого ветеранського руху, де на сьогодні очолює соціальний відділ та допомагає посестрам, повернувшись з війни, пристосуватися до цивільного життя. В 2019 році отримала стипендію та вступила на магістерську програму за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" до Києво-Могилянської академії. В 2019 році ввійшла в ТОП-50 фіналістів проєкту "Нові Лідери" з проєктом "Соціально-Психологічної реадаптації для ветеранів" і до сьогодні успішно втілює проєкти з психологічної реабілітації для чоловіків і жінок ветеранів.

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Автор: Сергій Яковенко
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Ветеранка і волонтерка... боже, як мову зпаскудили. Дегенерати, більше сказати нічого.
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14.10.2022 18:10 Відповісти
Ці слова ще норм. А от міністерка, звучить як мат.
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14.10.2022 18:40 Відповісти
тоді що ви скажете про модернове слово "членкиня"?
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14.10.2022 18:59 Відповісти
Те ж саме.
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14.10.2022 19:03 Відповісти
А що там казати. Пости постить якась феміністикиня яка вчилася по прийнятим шкарлетом нових норм та правил укр. мови. В реальному житті, за членкиню треба лице того хто це говорить в синяках лишати, або губу віддятгнути так, щоб назавжди ця бубуйня з голови вилетіла. Поки править квартет 95, з укр. мови ще не так поглумляться всякі нелохи 42 річні.
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14.10.2022 19:05 Відповісти
цілком погоджуюсь з вами шановний
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14.10.2022 19:03 Відповісти
А у другого по рейтингу ?
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14.10.2022 18:16 Відповісти
 
 