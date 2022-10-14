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"Їду на завдання і співаю "горить, палає техніка ворожа", - командир гармати 58-ї бригади Тетяна Чубар. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Командир гармати 58-ї окремої мотопіхотної бригади Тетяна Чубар (Принцеска) про свою службу на війні та як нищить російських окупантів.
Інтерв'ю з захисницею України опублікував 5 канал, передає Цензор.НЕТ
"Їду на завдання і співаю "горить, палає техніка ворожа", - розповіла Чубар.
Топ коментарі
+20 Наталья Алексеева b53ae513
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+17 ukrop ukrop 0065076d
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