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"Їду на завдання і співаю "горить, палає техніка ворожа", - командир гармати 58-ї бригади Тетяна Чубар. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Командир гармати 58-ї окремої мотопіхотної бригади Тетяна Чубар (Принцеска) про свою службу на війні та як нищить російських окупантів.

Інтерв'ю з захисницею України опублікував 5 канал, передає Цензор.НЕТ

"Їду на завдання і співаю "горить, палає техніка ворожа", - розповіла Чубар.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 58-ї ОМБр знищили штурмову групу російських окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО
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Топ коментарі
+20
Дякуємо красуня!
Пишаємося!
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14.10.2022 18:13
+19
О, я эту валькирию помню. Она как-то говорила, шо ее мечта - покрасить ее САУшку в розовый цвет. Надеюсь, для парада Победы над дикарями ей таки разрешат.
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14.10.2022 18:17
+17
Вітаю українських воїнів із днем захисника Вітчизни!!!
Слава Україні!
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14.10.2022 18:13
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Дякуємо красуня!
Пишаємося!
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14.10.2022 18:13 Відповісти
Вітаю українських воїнів із днем захисника Вітчизни!!!
Слава Україні!
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14.10.2022 18:13 Відповісти
Героям слава !!
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14.10.2022 18:23 Відповісти
Так,це справжня українська принцеса-респект...
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14.10.2022 18:13 Відповісти
О, я эту валькирию помню. Она как-то говорила, шо ее мечта - покрасить ее САУшку в розовый цвет. Надеюсь, для парада Победы над дикарями ей таки разрешат.
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14.10.2022 18:17 Відповісти
Це наша украіночка і захисниця , нехай береже ії Ангел хоанитель
від кацапської нечисті 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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14.10.2022 18:26 Відповісти
Респект, однак на початку відео я іншу пісню почув ...
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14.10.2022 18:26 Відповісти
Тетянці хвала!
Здоров'я, Удачі і Перемог над парашною нечистю!
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14.10.2022 18:40 Відповісти
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14.10.2022 18:52 Відповісти
яка вона класна
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14.10.2022 19:23 Відповісти
Ох добре що жива. А то я хвилювався за неї бо давно не бачив відео. Красуня.
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14.10.2022 21:03 Відповісти
 
 