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"Я – українець, а українцям нічого не страшно": 9-річний Аскольд про обстріл дитячого майданчика у парку ім. Шевченка в Києві. ВIДЕО
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Дев’ятирічний Аскольд розповів про обстріл дитячого майданчика у парку ім. Шевченка в Києві. На місці його улюбленої гойдалки тепер вирва від ракети.
Як інформує Цензор.НЕТ, інтерв'ю хлопчика біля зруйнованого російською ракетою дитячого майданчика в київському парку Шевченка опулікував німецький телеканал Das Erste.
"Я ніколи не думав, що таке станеться… що ці качелі вибухнуть. Мені не страшно, тому що я – українець, а українцям нічого не страшно. Я вже і не таке бачив. Коли я їхав у Бучу, бачив прострелені будинки, церкву, пробиту кулями…", - сказав хлопчик.
Топ коментарі
+64 саша паламарчук
показати весь коментар14.10.2022 18:26
+53 AbOriginal_UA
показати весь коментар14.10.2022 18:27
+53 vadyan
показати весь коментар14.10.2022 18:29
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Будь ласка, зачекайте...
Это татаро-монгольская Московия украла у нас всё - и язык в том числе - а не мы у нее.
Зае**али...
И для того, чтобы старикам перейти на мову, мы должны жить в украиномовной среде. Попадаешь в любой город в западной части и переходишь на мову очень быстро. А старикам уже на родном языке трудно подбирать слова, а вы предлагаете насиловать себя, чтобы какие-то диванные ультрапатриоты тебя не позорили. Не понимаете, что у русскоязычных возникает ненависть к людям, живущим в правой части Украины?
Предлагаю всем заткнуться и не разводить мовный срач. Учитесь у наших бойцов: там 50:50.
Decommunizator
Олександр Мамай заявив, що складе із себе повноваження мера Полтави, якщо Верховна Рада законодавчо зобов'яже органи місцевого самоврядування прибрати «імперські пам'ятники».
Що ця людина досі робить на посаді Полтавського міського голови?
Це ж потенційний Сальдо.
і неприхований колаборант !!