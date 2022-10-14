Поліція показала колишню базу російського спецназу в Куп’янську-Вузловому. ВIДЕО

У деокупованому селищі Куп’янськ-Вузловий на Харківщині поліцейські виявили ще одне "лігво" російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомла Нацполіція України.

Як зазначається, у приміщенні автотранспортного підприємства рашисти облаштували командний пункт та казарми. Тут базувався російський "спецназ".

Після визволення селища про перебування тут "елітного" підрозділу нагадують вщент спалений нашими воїнами броньований автомобіль, залишки обгорілої техніки та купа бруду і сміття, які залишає після себе так звана "друга армія світу".

Як розповіли в поліції, зараз тут працюють слідчі та криміналісти.

Під час проведення слідчих дій вони вилучають залишені російськими солдатами речі, документи, слідову інформацію - усе це допоможе встановити командирів та військовослужбовців, які тут перебували, і притягнути їх до відповідальності.

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