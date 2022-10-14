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Поліція показала колишню базу російського спецназу в Куп’янську-Вузловому. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У деокупованому селищі Куп’янськ-Вузловий на Харківщині поліцейські виявили ще одне "лігво" російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомла Нацполіція України.

Як зазначається, у приміщенні автотранспортного підприємства рашисти облаштували командний пункт та казарми. Тут базувався російський "спецназ".

Після визволення селища про перебування тут "елітного" підрозділу нагадують вщент спалений нашими воїнами броньований автомобіль, залишки обгорілої техніки та купа бруду і сміття, які залишає після себе так звана "друга армія світу".

Як розповіли в поліції,  зараз тут працюють слідчі та криміналісти.

Під час проведення слідчих дій вони вилучають залишені російськими солдатами речі, документи, слідову інформацію - усе це допоможе встановити командирів та військовослужбовців, які тут перебували, і притягнути їх до відповідальності.

Дивіться також: СБУ виявила склад російської зброї на визволеній території Херсонської області. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
опять еманый ватограмм... дебилы
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14.10.2022 19:32
+12
Половина Белгорода без света . По предварительной информации, горит ТЭС «Луч»
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14.10.2022 19:39
+12
задовбали з телеграмом
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14.10.2022 19:42
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опять еманый ватограмм... дебилы
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14.10.2022 19:32 Відповісти
Кіберполіція!!! присилає смс з тим, щоб завантажити "тєлєґрам". Кіберполіція користується ґебнюцьким ресурсом.
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14.10.2022 19:53 Відповісти
это говорит об уровне хе-полюции...
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14.10.2022 19:54 Відповісти
У МЕНЯ НЕТ ТЕЛЕГРАМА
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14.10.2022 19:34 Відповісти
При виявленні російської бази затримуйте дихання та затискайте пальцями носа.

(З інструкції)
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14.10.2022 19:35 Відповісти
Половина Белгорода без света . По предварительной информации, горит ТЭС «Луч»
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14.10.2022 19:39 Відповісти
блэтгород
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14.10.2022 19:40 Відповісти
***********
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14.10.2022 19:40 Відповісти
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14.10.2022 19:42 Відповісти
як бєс свєта.?..от горить і світло
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14.10.2022 19:44 Відповісти
цеж ЛУЧ
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14.10.2022 19:45 Відповісти
ВєчєрніЄ Агні бєлгАрАда
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14.10.2022 20:31 Відповісти
задовбали з телеграмом
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14.10.2022 19:42 Відповісти
опять тєлєга..ну я так нічого не побачу
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14.10.2022 19:46 Відповісти
👇
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14.10.2022 19:50 Відповісти
Точно подтверждаю, в Белгороде появилось "бавовнятко". Своими глазами видел.
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14.10.2022 19:51 Відповісти
Почему украина использует ватный чекистский телеграм?
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14.10.2022 19:56 Відповісти
 
 