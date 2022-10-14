Ракетний удар по житловому будинку в Запоріжжі 9 жовтня: виявлено тіла вже 15 людей, шестеро вважаються зниклими безвісти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Запоріжжі під завалами багатоповерхового будинку, в який 9 жовтня влучила російська ракета, виявлено тіла вже 15 людей, шестеро вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє пресслужба обласного управління ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ракетного терору по цивільному об’єкту міста 15 людей загинуло, 11 людей врятовано та ще шестеро наразі вважаються безвісті зниклими", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на місці руйнування секції під’їзду дев’ятиповерхового житлового будинку тривають аварійно-рятувальні роботи. Вже розібрано близько 200 тонн залишків будівельних конструкцій.

На місці працюють На місці працюють від ГУ ДСНС 8 одиниць техніки 24 рятувальника; від комунальних служб 4 одиниці техніки, 4 співробітники; від групи "Метінвест" 2 одиниці техніки і 2 фахівці, а також 55 співробітників Міжрегіонального центру швидкого реагування м. Ромни із залученням 8 одиниць спеціальної техніки.





