Російські ракети знову влучили у Бєлгород: горить підстанція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Московський режим продовжує знищувати Бєлгород

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Росіяни запускають ракети по Харківу, вони попадають на Бєлгород. Місцеві пабліки повідомляють, що після серії вибухів у низці районів російського Бєлгорода зникло світло, відключилися світлофори. Нібито горить ТЕЦ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прилетело! Грохот стоял, я #бу!? - мешканці Бєлгорода про підрив у місті російської ракети. Губернатор каже, що підірваний склад з боєприпасами (оновлено)

За останньою інформацією у Бєлгороді спалахнула підстанція 110 кВт. Частина міста без світла. Орієнтовний час перемикання резервного джерела до 4 годин.