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Російські ракети знову влучили у Бєлгород: горить підстанція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Московський режим продовжує знищувати Бєлгород

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Росіяни запускають ракети по Харківу, вони попадають на Бєлгород. Місцеві пабліки повідомляють, що після серії вибухів у низці районів російського Бєлгорода зникло світло, відключилися світлофори. Нібито горить ТЕЦ.

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За останньою інформацією у Бєлгороді спалахнула підстанція 110 кВт. Частина міста без світла. Орієнтовний час перемикання резервного джерела до 4 годин.
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Топ коментарі
+83
Мені нравиться як воно горить, як люди бігають, суєтятся (с)
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14.10.2022 19:50
+76
Поки Москва не зрозуміє, що без прямих переговорів з представниками бєлгородської, курської та воронезької народних республік, це все не припиниться, миру не буде!
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14.10.2022 19:55
+68
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14.10.2022 19:53
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Сторінка 2 з 2
Кацапы,перестаньте дамбить Белгород, а то нам придётся начать спецапирацию по защите жителей БНР от кремлёвских нацыстов и фашистов.
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14.10.2022 21:23 Відповісти
Що збираються здавати Бєлгород?
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14.10.2022 21:24 Відповісти
Красивое.
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14.10.2022 21:33 Відповісти
Не варто дивуватися навіть якщо в їхніх новинах напишуть, що "восстановили еще за 5мин до пуска ракеты", а розпочали ліквідацію наслідків ще за півгодини до того.
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15.10.2022 02:42 Відповісти
Підстаніця 110 кіловольт, а не 110 кіловат.
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14.10.2022 21:55 Відповісти
Ракети перейшли на сторону добра. Так тримати.
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14.10.2022 22:44 Відповісти
Скоріше ракеті наказали бити по електростанції. От вона по першій ліпшій на шляху і бахнула.
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15.10.2022 02:45 Відповісти
*******.
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14.10.2022 22:49 Відповісти
Лапти, даже ваши ракеты бумерангом возвращаются к вам!!!!!
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14.10.2022 22:53 Відповісти
Это умные ракеты. Они сами знают, куда им лететь
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14.10.2022 23:07 Відповісти
Место воронежа пусто не бывает
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14.10.2022 23:11 Відповісти
А коли будуть бомбити Воронеж? Невже Шойгу забув про Воронеж?
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14.10.2022 23:35 Відповісти
...не на часі, на потім
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15.10.2022 06:14 Відповісти
Казкові довбодятли.
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15.10.2022 00:14 Відповісти
Среди ракет тоже есть ЧМОБИКИ, которые возвращаются до дому?
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15.10.2022 07:06 Відповісти
Може московити самі себе повбивають Було б чудово
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15.10.2022 15:00 Відповісти
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