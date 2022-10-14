33 086 118
Російські ракети знову влучили у Бєлгород: горить підстанція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Московський режим продовжує знищувати Бєлгород
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Росіяни запускають ракети по Харківу, вони попадають на Бєлгород. Місцеві пабліки повідомляють, що після серії вибухів у низці районів російського Бєлгорода зникло світло, відключилися світлофори. Нібито горить ТЕЦ.
За останньою інформацією у Бєлгороді спалахнула підстанція 110 кВт. Частина міста без світла. Орієнтовний час перемикання резервного джерела до 4 годин.
Топ коментарі
+83 vadyan
показати весь коментар14.10.2022 19:50
+76 Pawlo Kit
показати весь коментар14.10.2022 19:55
+68 Олег Карпов b569f323
показати весь коментар14.10.2022 19:53
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
Коди Смарт
показати весь коментар14.10.2022 21:23 Відповісти Мені подобається 8
Oleksandr Pohribnyi
показати весь коментар14.10.2022 21:24 Відповісти Мені подобається 1
Вадим Владимирович 587dba0e
показати весь коментар14.10.2022 21:33 Відповісти Мені подобається 3
✘
extrims70
показати весь коментар15.10.2022 02:42 Відповісти Мені подобається 1
George Dydyrko
показати весь коментар14.10.2022 21:55 Відповісти Мені подобається 7
Vasily Androshchook
показати весь коментар14.10.2022 22:44 Відповісти Мені подобається 6
extrims70
показати весь коментар15.10.2022 02:45 Відповісти Мені подобається 1
Alessandro Moretti
показати весь коментар14.10.2022 22:49 Відповісти Мені подобається 1
✘
Татьяна Москаленко 8eae40a4
показати весь коментар14.10.2022 22:53 Відповісти Мені подобається 5
peninukk
показати весь коментар14.10.2022 23:07 Відповісти Мені подобається 4
Иван Мозговой 608c4f89
показати весь коментар14.10.2022 23:11 Відповісти Мені подобається 3
Al Serh
показати весь коментар14.10.2022 23:35 Відповісти Мені подобається 4
петро удеч c92cb679
показати весь коментар15.10.2022 06:14 Відповісти Мені подобається 1
Garry Dron 6973c752
показати весь коментар15.10.2022 00:14 Відповісти Мені подобається 5
Михайло Коротков
показати весь коментар15.10.2022 07:06 Відповісти Мені подобається 0
Tetiana Koliesnikova
показати весь коментар15.10.2022 15:00 Відповісти Мені подобається 0
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...