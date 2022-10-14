УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15274 відвідувача онлайн
Новини Відео За кордоном
43 028 120
путін (21449) росія (47327) Таджикистан (32)

Рахмон - Путіну: "Прошу не ставитися до країн Центральної Азії, як до колишнього СРСР - ми хочемо, щоб нас поважали". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон на саміті СНД в Астані звернувся до президента РФ Володимира Путіна і заявив, що його країна хоче поваги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чому на якийсь нещасний форум у Таджикистані ми благаємо, я дав доручення МЗС, я навіть з вами говорив, щоб хоча б на рівні міністрів були присутні. Ні, на рівні заступників міністрів. Ось Таджикистан заслужив, стратегічний партнер. Ми що, так поводимося? Так, ми малі народи. Нас не 100-200 мільйонів. Але ми маємо історію, яку ми любимо. Ми хочемо, щоби нас поважали. Ми не злиденні. Ми маємо багату країну. Запаси мінеральних ресурсів більші, ніж система Менделєєва. ... Де ми щось порушили? Десь не так привіталися?... Не треба багато грошей вкладати. Володимире Володимировичу, прохання до вас, щоб не було політики до країн Центральної Азії як до колишнього Радянського Союзу. Ми хочемо, щоб нас поважали", - звернувся Рахмон до Путіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські картки "Мир" перестали обслуговувати в Таджикистані
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+82
Хочете щоб вас поважали - шукайте інших партнерів.
Підорашники народ нікудишній.
показати весь коментар
14.10.2022 21:07
+54
Рахмон - Путіну: "Прошу не ставитися до країн Центральної Азії як до колишнього СРСР - ми хочемо, щоб нас поважали". - тоді не смокчіть кацапський члєн
показати весь коментар
14.10.2022 21:07
+52
Для того, щоб московити почали поважати, треба спочатку розбити їм є@ало (вибачте за мою французську) в кров, переламати кінцівки та всадити на пляшку. Дочекатися московитського розуміння того, що важко збирати вибиті зуби поламаними руками, дати ковтнути води (ну не звірі ж!) і замкнути в камері до кінця часів.
показати весь коментар
14.10.2022 21:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Подія добра.
Але якщо чесно, то сам текст - то просто якесь позоріще. Мені було просто соромно читати цей потік свідомості. Так само соромно мені було дивитися на публічні виступи членів та членкинь партії регіона, так само соромно - на публічні виступи членів та членкинь слуги наріда... бляха, звідки ви такі беретесь, хочеться спитати? ви в школу не ходили, книжок не читали? як можна бути настільки косноязичними??
показати весь коментар
14.10.2022 22:22 Відповісти
Таджик вєщаєт на нерідній мові. Ви на таджикській мові теж не дуже пошпрехаєте.
показати весь коментар
14.10.2022 23:07 Відповісти
Про такий концепт як "перекладач" ви ніколи не чули?
показати весь коментар
15.10.2022 10:28 Відповісти
Навіщо перекладач, якщо він сам нормально говорить?
показати весь коментар
15.10.2022 11:35 Відповісти
Щоб вас поважали, почніть хоча б Україну підтримувати в ООН
показати весь коментар
14.10.2022 22:44 Відповісти
кончені таджицькі чурки.

може хто не знає - таджики погодилися робити літаючі балалайки щоб путіну було чим убивати українців.
показати весь коментар
14.10.2022 22:51 Відповісти
посмотрите видео как Рахмон отчитівает Пуйла єто реально просто ****** как щенка отчитывает с соответсвующими жестами : указывает пальцем, машет кулаками и т. д. .......как молокососа отчитал реально..
показати весь коментар
14.10.2022 22:56 Відповісти
"Ми хочемо, щоб нас поважали"
показати весь коментар
14.10.2022 23:05 Відповісти
Зря он это сказал. Надо просто вертеть путина на средном пальце, пока до того не дойдет. Тем более, что они это уже делают
показати весь коментар
14.10.2022 23:15 Відповісти
Хватит разговаривать с кровавым гэбешным ублюдком. Арестуйте его или чем-то угостите. И тогда весь мир Вас не просто будет уважать, Вас будут боготворить. С памятниками Вам в каждой столице и т.п....
показати весь коментар
15.10.2022 00:42 Відповісти
а из-за чего этот рахмон завелся, кто-то понял?
ну а по его позиции по Украине - он все равно г*но.
показати весь коментар
15.10.2022 01:00 Відповісти
Он сказал из-за чего он завелся. Послушайте еще раз или несколько раз.
показати весь коментар
15.10.2022 04:41 Відповісти
быть союзником такого дерьма, как параша, и хотеть, чтобы их уважали - сказочники
показати весь коментар
15.10.2022 01:22 Відповісти
Хоть сказал такое и то хорошо.
показати весь коментар
15.10.2022 04:39 Відповісти
Акелла обосрался.
показати весь коментар
15.10.2022 07:20 Відповісти
терпила хочет чтоб его уважали)
показати весь коментар
15.10.2022 09:12 Відповісти
Как можно уважать того, кто сам себя не уважает?
Твоего министра не пустили - так сам откажись от встречи!
показати весь коментар
15.10.2022 10:05 Відповісти
Рахман Лукумович))
показати весь коментар
15.10.2022 11:58 Відповісти
Куйлостанцы таких вещей не понимают. Если они найдут слабого сразу же будут на него срать.
показати весь коментар
15.10.2022 21:30 Відповісти
Смішно, звісно: 50/50 вимовляє/прохає. Тільки це вже знак остаточного падіння авторитету - тепер навіть сраний Таджикистан, остання країна в Таїжному Союзі має сміливість Рашке нотації читати і вимагати поваги.
показати весь коментар
16.10.2022 06:35 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 