Рахмон - Путіну: "Прошу не ставитися до країн Центральної Азії, як до колишнього СРСР - ми хочемо, щоб нас поважали". ВIДЕО

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон на саміті СНД в Астані звернувся до президента РФ Володимира Путіна і заявив, що його країна хоче поваги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чому на якийсь нещасний форум у Таджикистані ми благаємо, я дав доручення МЗС, я навіть з вами говорив, щоб хоча б на рівні міністрів були присутні. Ні, на рівні заступників міністрів. Ось Таджикистан заслужив, стратегічний партнер. Ми що, так поводимося? Так, ми малі народи. Нас не 100-200 мільйонів. Але ми маємо історію, яку ми любимо. Ми хочемо, щоби нас поважали. Ми не злиденні. Ми маємо багату країну. Запаси мінеральних ресурсів більші, ніж система Менделєєва. ... Де ми щось порушили? Десь не так привіталися?... Не треба багато грошей вкладати. Володимире Володимировичу, прохання до вас, щоб не було політики до країн Центральної Азії як до колишнього Радянського Союзу. Ми хочемо, щоб нас поважали", - звернувся Рахмон до Путіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські картки "Мир" перестали обслуговувати в Таджикистані