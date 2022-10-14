Рахмон - Путіну: "Прошу не ставитися до країн Центральної Азії, як до колишнього СРСР - ми хочемо, щоб нас поважали". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Таджикистану Емомалі Рахмон на саміті СНД в Астані звернувся до президента РФ Володимира Путіна і заявив, що його країна хоче поваги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Чому на якийсь нещасний форум у Таджикистані ми благаємо, я дав доручення МЗС, я навіть з вами говорив, щоб хоча б на рівні міністрів були присутні. Ні, на рівні заступників міністрів. Ось Таджикистан заслужив, стратегічний партнер. Ми що, так поводимося? Так, ми малі народи. Нас не 100-200 мільйонів. Але ми маємо історію, яку ми любимо. Ми хочемо, щоби нас поважали. Ми не злиденні. Ми маємо багату країну. Запаси мінеральних ресурсів більші, ніж система Менделєєва. ... Де ми щось порушили? Десь не так привіталися?... Не треба багато грошей вкладати. Володимире Володимировичу, прохання до вас, щоб не було політики до країн Центральної Азії як до колишнього Радянського Союзу. Ми хочемо, щоб нас поважали", - звернувся Рахмон до Путіна.
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Але якщо чесно, то сам текст - то просто якесь позоріще. Мені було просто соромно читати цей потік свідомості. Так само соромно мені було дивитися на публічні виступи членів та членкинь партії регіона, так само соромно - на публічні виступи членів та членкинь слуги наріда... бляха, звідки ви такі беретесь, хочеться спитати? ви в школу не ходили, книжок не читали? як можна бути настільки косноязичними??
може хто не знає - таджики погодилися робити літаючі балалайки щоб путіну було чим убивати українців.
ну а по его позиции по Украине - он все равно г*но.
Твоего министра не пустили - так сам откажись от встречи!