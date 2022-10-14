Лукашенко за тиждень передав Путіну щонайменше 67 танків та 28 "Уралів", - ЗМІ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
За останній тиждень Білорусь транспортувала на територію Росії щонайменше 67 танків Т-72А та 28 вантажних автомобілів "Урал".
Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.
За інформацією моніторингової групи, 14 жовтня у Могильовській області Білорусі помічено рух щонайменше 22 танків Т-72А, які прямували у бік міста Орша, яке розташоване ближче до кордону з РФ.
"Режим Лукашенка передав РФ ще мінімум 22 танки. Не виключено, що кількість танків, які вивезли в РФ цього разу, може бути більшою. Таким чином, тільки за останній тиждень режим Лукашенка передав РФ уже щонайменше 67 танків Т-72А і щонайменше 28 вантажівок "Урал", - йдеться у повідомленні.
"Беларускі Гаюн" зазначає, що, ймовірно, техніку було знято зі зберігання з 969-ї бази резерву танків в у Мінській області, і її перевозили на гілці Осиповичі-Могильов-Орша-РФ.
Попередні ешелони, як стверджує моніторингова група, були спрямовані на залізничні станції у Ростовській області і далі на Донбас.
Будь ласка, зачекайте...
- В заморской школе престидижитаторов.
Пре-пре-пре... Это как понимать?
Ну, по-ихнему это престидижитация, а по-нашему - ловкость ног.
И гипноз.
И долго ты в заморской школе обучался?
- Два года с месяцем. Два года я учил произносить это слово "престидижитатор. И целый месяц - гипноз".
А з другого боку - потім бульбофюрер буде запевняти, що постачав танки частково і Україні. І буде мати рацію! 🙂
не можуть "підняти" ?
ми теж не можемо "підняти" ?
Страшно подумати... Прошу вибачення за такі мемуари, просто поділився думкою....
Відповідь я не почув, тому ще раз - читай "матчасть", чувак.... І ще одне, не пиши мені, якщо не маєш щось по темі... Дякую...
За їх очікуваннями, ми вже тиждень сидимо без інтернету, світла і повітря (насправді ні). І це Україна ще не в НАТО.
Зброї нам побільше, будь-ласка, і Скрепостан в ваш бік буде тільки гавкати.
Виключать Starlink, інша мережа інтернету яка, kyivstar? Місяць назад, був легенький збій на лінії фронту, і....? Топографічні дані не ті і летить не туди. Це факт? Тому те, що вони собі думають то нехай це їхні мрії будуть...
Зі зброєю я згідний, потрібно більше і далекобійної, танків побільше... Допомагаємо всім чим можемо навіть з тренінгом хлопців...
Слава Україні!!!
Дякую за допомогу.
Так, зі зв'язком є складнощі.
Проте, не варто зациклюватися на Старлінку. Навіть, супутники (за словами Маска) піддаються хакерських атакам. РЄБ та РЄР також не вчора з'явилися.
І при цьому, схоже, що у кацапів все по плану? Сарказм.
Війна, нажаль, триватиме, і буде дуже важко. Все, що лишається - вирішувати проблеми по мірі їх актуальності.