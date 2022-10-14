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Лукашенко за тиждень передав Путіну щонайменше 67 танків та 28 "Уралів", - ЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

За останній тиждень Білорусь транспортувала на територію Росії щонайменше 67 танків Т-72А та 28 вантажних автомобілів "Урал".

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

За інформацією моніторингової групи, 14 жовтня у Могильовській області Білорусі помічено рух щонайменше 22 танків Т-72А, які прямували у бік міста Орша, яке розташоване ближче до кордону з РФ.

"Режим Лукашенка передав РФ ще мінімум 22 танки. Не виключено, що кількість танків, які вивезли в РФ цього разу, може бути більшою. Таким чином, тільки за останній тиждень режим Лукашенка передав РФ уже щонайменше 67 танків Т-72А і щонайменше 28 вантажівок "Урал", - йдеться у повідомленні.

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"Беларускі Гаюн" зазначає, що, ймовірно, техніку було знято зі зберігання з 969-ї бази резерву танків в у Мінській області, і її перевозили на гілці Осиповичі-Могильов-Орша-РФ.

Попередні ешелони, як стверджує моніторингова група, були спрямовані на залізничні станції у Ростовській області і далі на Донбас.
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Топ коментарі
+41
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14.10.2022 22:47
+20
В середньому кацапи втрачають по всій лінії фронту 10 танків за добу. І ця цифра значно зростає з часом набуття нашими воїнами майстерності знищувати ворожу бронетехніку.
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14.10.2022 22:49
+19
Шидефр!
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14.10.2022 23:01
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14.10.2022 22:47 Відповісти
Хм,получилось вместо " на Бирлин", на х.. !
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14.10.2022 22:56 Відповісти
Здається Берлін є на Бамбасі.
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14.10.2022 23:00 Відповісти
А Бирлин?
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15.10.2022 02:03 Відповісти
Шидефр!
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14.10.2022 23:01 Відповісти
Интересно как бы они Рейкьявик написали?)
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14.10.2022 23:07 Відповісти
или Тегусигальпа...... )
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14.10.2022 23:09 Відповісти
Тунгнафедльсйёкюдль ))
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14.10.2022 23:16 Відповісти
ты это прекращай! ))
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14.10.2022 23:22 Відповісти
Та то не я. То 🌋 ))
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14.10.2022 23:51 Відповісти
" - И где же тебя так образовали?
- В заморской школе престидижитаторов.

Пре-пре-пре... Это как понимать?

Ну, по-ихнему это престидижитация, а по-нашему - ловкость ног.

И гипноз.

И долго ты в заморской школе обучался?

- Два года с месяцем. Два года я учил произносить это слово "престидижитатор. И целый месяц - гипноз".
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15.10.2022 06:31 Відповісти
ну і куди ця срань бурятьска повзла? - на пірлін?
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15.10.2022 06:43 Відповісти
В середньому кацапи втрачають по всій лінії фронту 10 танків за добу. І ця цифра значно зростає з часом набуття нашими воїнами майстерності знищувати ворожу бронетехніку.
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14.10.2022 22:49 Відповісти
Это если нет провалов, а они сейчас у них регулярно. Тогда они за пару дней могут что-то такое потерять.
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14.10.2022 23:02 Відповісти
не хочется рыгорычу воевать - догадывается, что огребет.
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14.10.2022 22:50 Відповісти
Звісно, чує падло чиє сало...і он Жданов тільки що про приховану мобілізацію повідомив, тобто Х..ло дотискує ...ну-ну
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14.10.2022 22:53 Відповісти
Та там нібито мобілізація будівничих спеціальностей тільки - будувати щось для кацапів будуть.
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15.10.2022 02:04 Відповісти
А Украина до сих пор имеет безвиз с Беллоруссией и дипломатически отношения. Это уже ни в какие ворота не лезет.
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15.10.2022 06:42 Відповісти
Невдовзі в рб лишаться лукашенко і поліцаї які його охороняють.
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14.10.2022 22:52 Відповісти
Ця тварина буде гойдатися на гілляці разом с ху*лом
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14.10.2022 22:55 Відповісти
Чим більше передадуть танків у рашку, тим менша ймовірність, що самі наважаться поперти в Україну.
А з другого боку - потім бульбофюрер буде запевняти, що постачав танки частково і Україні. І буде мати рацію! 🙂
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14.10.2022 22:58 Відповісти
Похоже, что бульбафюрер окончательно отказался от марша на Киев. Но будет спонсировать Х...ло. Но это капля в море.
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14.10.2022 23:03 Відповісти
Это не восполняет каждодневные потери мокшей. В один день октября русозвери потеряли 55 танков. Сейчас меньше так как танки уже почти кончились. Непорядок в рашистском ленд-лизе, поэтому картофельный дуче решил восполнить.
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14.10.2022 23:01 Відповісти
Ну конченное...само разоружается, думает что моль его защитит, Армения тоже так думала.
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14.10.2022 23:02 Відповісти
Дивно,що світила москальської економіки не повідомили *****,що на транспортування цього мотлоху,наприклад танків ,тратять стільки часу та коштів на логістику.За статистикою москалі втрачають всередньому до 10 танків вдень.Тобто,цих танків від чикчирика стране десь на тиждень)Для чого їх так далеко гнати?))Женіть через бульбокордон,і їх спалять тут,без таких даремних зусиль.
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14.10.2022 23:07 Відповісти
Суть в том, что Лукашенко готов на всё, лишь бы только самому не вступать в войну. И тот кто отдаёт боеприпассы тоннами и технику сотнями штук - точно воевать не собирается. В Беларуси правда объявлена тайная мобилизация, но берут прежде всего... строителей, чтобы прибывающим россиянским чмобикам строить военные городки. Вот эти черти могут куда-то с севера рыпнуться, но тут же будут разбиты в хлам.
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14.10.2022 23:10 Відповісти
если раньше были у кого то сомнения что Лукашенко имеет хоть какой то контроль над страной ，то сейчас его нету от слова вообще . Путин скажет ему навкать и прыать на четвереньках тот спросит как высоко прыгать . Нет сомнения что спецслужбы рашки уже внедрены во все органы беларуси ，захотят чтобы беларусь напала сделают . Лукашенко был "умным" до того как позволил русским забрать свои боеприпасы и технику ，теперь он с голой жопой сидит . Хотел быть умным между европой и росией а оказался в наряде ******** на пиру у Путина .
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14.10.2022 23:26 Відповісти
Умные люди одной жопой на двух стульях . расставленных в разных углах комнаты , не сидят , это касается и Эрдогана кстати , не удивлюсь если он продует выборы.
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15.10.2022 06:45 Відповісти
на дупокрымском мосту их и похоронят..
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14.10.2022 23:14 Відповісти
танков на пять дней, "уралов" на два.
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14.10.2022 23:16 Відповісти
и колхоз под названием Беларусь туда же ，******* ***** гандоны картопляные им еще прилетит за эту хрень
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14.10.2022 23:20 Відповісти
Т.е. сейчас Лукашенко можно скинуть с трона голыми руками ) отлично )
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14.10.2022 23:28 Відповісти
крахмалленфюрер подогнал ***** 67 мангалов для кацапских чмобиков...
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14.10.2022 23:53 Відповісти
Розбудіть бовдура Жданова, і скажіть йому: напад драників у кінці березня "з ймовірністю 90%" -- скасовується!
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15.10.2022 00:03 Відповісти
Россия: Сухопутные войска - 650 Т-72Б и Т-72БА, 1380 Т-72Б3 (из них 530 Т-72Б3 обр. 2016 г.), и 7000 Т-72, Т-72А и Т-72Б на хранении, по состоянию на 2021 год[76]

не можуть "підняти" ?
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15.10.2022 00:05 Відповісти
Украина: Сухопутные войска - 82 Т-72АВ/Б1, более 140 Т-72М1/Т-72М1Р[89], 47 T-72AMT, 4 T-72АВ мод. 2021 года и 500 Т-72 на хранении, по состоянию на 2022 год[90]

ми теж не можемо "підняти" ?
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15.10.2022 00:08 Відповісти
В такими хранениями - там только корпус остался, все остальное протрухло, сгнило или заржавело. Всю начинку заново нужно делать.
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15.10.2022 02:06 Відповісти
Надеюсь с ядерными бомбами на россии такая же сиация, Гордон сказал вчера что путин не проверял их состояниие с 1990 года.
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15.10.2022 06:47 Відповісти
Бульбафюреру кирдик 😡
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15.10.2022 00:30 Відповісти
Я думаю 🤔 тут криється якийсь план... Якщо глянути на мапу то видно, чіпсоленд повинен зіграти якусь роль стримування... Наші датчани військові теж почали про це говорити... Прибалтика і Фінляндія, Швеція... Газові труби і кабеля комунікаційні лежать не далеко один від одного, по лінії прокладання газопроводу. Головний вузоли зв'язку є Аляска і Німеччина... Що станеться якщо ком. кабель перетнути? Газогонні труби ж диверсію зробили, щей без проблем Прибалтика тоді без зв'язку, інтернету і ще дуже багато інших комунікаційних кабелів є, які виконують важливу роль.. Тобто вони можуть бути відрізані. На мій погляд можливий удар по Польщі, по базі НАТО і перетнути постачання зброї нам. І плюс спроба взяти Прибалтику... А у відповідь не думаю що будуть бомбити... Бо світ тоді замерзне як в часи динозаврів... Льодовиковий період 2.0... Доречі макарон уже це підтвердив, що він "пасує" у разі застосуванні ЯЗ...
Страшно подумати... Прошу вибачення за такі мемуари, просто поділився думкою....
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15.10.2022 00:41 Відповісти
Have you tried writing science fiction?
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15.10.2022 02:28 Відповісти
Do you at least understand a little something about military strategy and topography? Do you have any idea what a nuclear weapon is and what processes it will entail? What are the climate changes from one missile? I emphasized, I said my opinion and not read your rudeness. Therefore, I will advise you to get out of the cardboard box... A lot of interesting things are happening around.
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15.10.2022 09:41 Відповісти
Olexiy, I'd recommend you to ease up a little bit. It always help. Otherwise, one may wind up in the not so fun place. Again, take it easy dude.
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15.10.2022 17:33 Відповісти
Шнаєш шо, ти мене лякай, я ляканий.... Тому висновок такий,- коли у людини не має аргументів і вона не може вступити в дискусію по даному питанню (тобто не освідчена) , тоді ця людина переходить на погрози і персональні образи. А в такому випадку це роблять, або боти, або ватники.. Тобі вирішувати хто ти...
Відповідь я не почув, тому ще раз - читай "матчасть", чувак.... І ще одне, не пиши мені, якщо не маєш щось по темі... Дякую...
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15.10.2022 21:39 Відповісти
Thank you Leha! I knew you were an enormous erudite and admire your endless wit. Cheers!
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15.10.2022 22:57 Відповісти
Нечем уже у них нападать даже на маленькую Эстонию всё , бобик сдох.
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15.10.2022 06:49 Відповісти
Дай Бог, чим скоріше тим краще для всіх...
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15.10.2022 09:44 Відповісти
Ви такий висновок зробили на підставі передачі лаптям пару десятків техніки?

За їх очікуваннями, ми вже тиждень сидимо без інтернету, світла і повітря (насправді ні). І це Україна ще не в НАТО.

Зброї нам побільше, будь-ласка, і Скрепостан в ваш бік буде тільки гавкати.
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15.10.2022 07:26 Відповісти
Та ні, не на цій основі. Білоруси думаю оцінили свої шанси.

Виключать Starlink, інша мережа інтернету яка, kyivstar? Місяць назад, був легенький збій на лінії фронту, і....? Топографічні дані не ті і летить не туди. Це факт? Тому те, що вони собі думають то нехай це їхні мрії будуть...

Зі зброєю я згідний, потрібно більше і далекобійної, танків побільше... Допомагаємо всім чим можемо навіть з тренінгом хлопців...
Слава Україні!!!
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15.10.2022 09:31 Відповісти
Героям Слава.

Дякую за допомогу.

Так, зі зв'язком є складнощі.

Проте, не варто зациклюватися на Старлінку. Навіть, супутники (за словами Маска) піддаються хакерських атакам. РЄБ та РЄР також не вчора з'явилися.

І при цьому, схоже, що у кацапів все по плану? Сарказм.

Війна, нажаль, триватиме, і буде дуже важко. Все, що лишається - вирішувати проблеми по мірі їх актуальності.
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15.10.2022 14:38 Відповісти
It's gonna take about one hour to take this shit out. At most.
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15.10.2022 02:25 Відповісти
А там сложно сыпануть в мотор песка ? Для боевой злости.
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15.10.2022 02:46 Відповісти
Ну вот как раз за неделю мы их и утилизируем.
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15.10.2022 06:17 Відповісти
Лучше б он ему передал сифилис
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15.10.2022 06:32 Відповісти
Классное чувство юмора. Лучше бы он ему передал другие болезни , которые от плохих нервов бывают , сифилисом заболевают от удовольствия.
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15.10.2022 06:51 Відповісти
Сифилис неврозу не помеха. Пусть и нервные расстройства передаст, для хорошего человека ничего не жалко. Боюсь только, что не болеют они нервами, психопаты и социопаты обычно на нравные расстройства не жалуются, жалуются окружающие.
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15.10.2022 07:03 Відповісти
кожному русскому чмобіку по чорному пластиковому гробіку!
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15.10.2022 08:31 Відповісти
 
 