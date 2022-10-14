Лукашенко за тиждень передав Путіну щонайменше 67 танків та 28 "Уралів", - ЗМІ. ВIДЕО

За останній тиждень Білорусь транспортувала на територію Росії щонайменше 67 танків Т-72А та 28 вантажних автомобілів "Урал".

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

За інформацією моніторингової групи, 14 жовтня у Могильовській області Білорусі помічено рух щонайменше 22 танків Т-72А, які прямували у бік міста Орша, яке розташоване ближче до кордону з РФ.

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"Режим Лукашенка передав РФ ще мінімум 22 танки. Не виключено, що кількість танків, які вивезли в РФ цього разу, може бути більшою. Таким чином, тільки за останній тиждень режим Лукашенка передав РФ уже щонайменше 67 танків Т-72А і щонайменше 28 вантажівок "Урал", - йдеться у повідомленні.

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"Беларускі Гаюн" зазначає, що, ймовірно, техніку було знято зі зберігання з 969-ї бази резерву танків в у Мінській області, і її перевозили на гілці Осиповичі-Могильов-Орша-РФ.

Попередні ешелони, як стверджує моніторингова група, були спрямовані на залізничні станції у Ростовській області і далі на Донбас.