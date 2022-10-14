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15 об’єктів, які російські терористи хотіли знищити, вже повністю відновлені, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі 15 об’єктів, які росіяни хотіли знищити своїми атаками цього тижня, відновлено повністю.

Про це йдеться у вечірньому зверненні Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

"Минає цей день – 14 жовтня, свято усіх захисників і захисниць України, Покрова, День козацтва. Я хочу подякувати усім нашим людям, які сьогодні вітали один одного, наших військових, усіх наших воїнів. Хочу подякувати усім, хто і цей день, як і багато інших, провів у бою й на варті. І окремо дякую усім, хто сьогодні хай тихо, хай мовчки, хай лише у своєму серці, але все ж разом з усією нашою державою відзначав День захисників і захисниць України, перебуваючи на тимчасово окупованій території чи примусово – на території Росії. Україна про всіх пам’ятає. Нікого й нічого українського не залишимо ворогу. Звільнимо усе своє. Повернемо усе, що належить нам по праву. Україна рухається вперед!" - заявив Зеленський.

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"В областях тривають відновлювальні роботи після нещодавньої серії російських терористичних ударів. У більшості регіонів відновлена технічна можливість постачання електрики. Хоча у деяких містах і районах енергетики ще змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень. 15 обʼєктів, які російські терористи хотіли знищити, вже відновлені повністю. Відновимо й усі інші", - додав президент.

Водночас президент закликав українців свідомо обмежувати споживання електрики у пікові години, щоб уся енергосистема працювала стабільно.

"Це також елемент захисту нашої держави", - сказав він.
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Топ коментарі
+6
Чому ти не закінчуєш війну як обіцяв?
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14.10.2022 23:22
+6
Кто хочет адекватно оценить деятельность этого ******* криворогульного - посмотрите в инете лежит видео "удар по ПС Теткино".. это в Белгородской области.. там сраные кацапы оба трансформатора обложили бетонными блоками.. это при том что мы 8 лет не фигачим по ТЭС, ТЭЦ, подстанциям в рашке и лугандонии.. Хотя могли это делать все это время. У нас таких как в рашке мероприятий (по защите трансформаторов) просто не делалось.. За это время твари рашистские расфигачили у нас по энергетике все что только могли достать... У нас ****** в энергетике - Запорожская АЭС захвачена - минус 6 гигаватт из энергсистемы.. Захвачены Запорожская ТЭС, Углегорская ТЭС, Луганская ТЭС.. Все остальные ТЭС и ТЭЦ кацапы пытаются разрушить ежедневными ракетными и шахидными обстрелами. Теперь ******** из администрации зеленого дебила требуют за НЕДЕЛЮ сделать то что годы не делалось.. за неделю, без денег и материалов, в том числе и в зоне боевых действий... распоряжается заместитель секретутки Ермака - Кирилл Тимошенко.. Люди явно мало адекватные и знакомые с реальностью..
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14.10.2022 23:39
+3
Коли закінчуться оці інформаційні висери нашого недолугого президента? Можу нагадати про заяв щодо "можливості відновити Україною ядерної зброї", зробленої нашим дурнем перед війною, яку аквафреші використали у своєму обгрунтуванні необхідності знищення України. І безліч інших висерів. Він взагалі колись зрозуміє, що не усі дурощі треба говорити вголос? Так саме і про відновлення. Саме коли плешивий заявляє про поставлені завдання на знищення 27 об'єктів і подальшого руйнування тих, які не змогли дістати, цей йолупок таке заявляє. Відновлюємо і мовчимо. Тільки так треба.
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15.10.2022 07:48
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Чому ти не закінчуєш війну як обіцяв?
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14.10.2022 23:22 Відповісти
Мудрый вождь Питун уже ******** выбрасывать старые бумеранги...
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14.10.2022 23:24 Відповісти
Кто хочет адекватно оценить деятельность этого ******* криворогульного - посмотрите в инете лежит видео "удар по ПС Теткино".. это в Белгородской области.. там сраные кацапы оба трансформатора обложили бетонными блоками.. это при том что мы 8 лет не фигачим по ТЭС, ТЭЦ, подстанциям в рашке и лугандонии.. Хотя могли это делать все это время. У нас таких как в рашке мероприятий (по защите трансформаторов) просто не делалось.. За это время твари рашистские расфигачили у нас по энергетике все что только могли достать... У нас ****** в энергетике - Запорожская АЭС захвачена - минус 6 гигаватт из энергсистемы.. Захвачены Запорожская ТЭС, Углегорская ТЭС, Луганская ТЭС.. Все остальные ТЭС и ТЭЦ кацапы пытаются разрушить ежедневными ракетными и шахидными обстрелами. Теперь ******** из администрации зеленого дебила требуют за НЕДЕЛЮ сделать то что годы не делалось.. за неделю, без денег и материалов, в том числе и в зоне боевых действий... распоряжается заместитель секретутки Ермака - Кирилл Тимошенко.. Люди явно мало адекватные и знакомые с реальностью..
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14.10.2022 23:39 Відповісти
Немає там ніяких бетонних блоків. Дивилась відео. Заспокойтесь і йдіть їжте своє "щи".
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15.10.2022 00:17 Відповісти
Та ясно, у них нема і нам не треба. Ох, вже ця пліснява...
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15.10.2022 05:35 Відповісти
Вот зачем так врать? Вы отвратительные дебилы - зеленые "позитивные блохеры-тролли подоляка".. Дивилось воно- а вжеж дивилось - https://www.youtube.com/watch?v=HMwouIERQy8
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15.10.2022 09:28 Відповісти
Полные кретины - даже разбираться не собираются.. главное ***** про балалайку и матрешку написать, про щи не забыть.. а там проблемы нет.. Эй придурки писаки - если я не прав - пойдите обложите мешками с песком Змиевскую ТЭС, как приказал обнюханный под коксом кирил тимошенко. Докажите что я не прав. В коксовой администрации зеледятла рассуждают - цитирую "Пам'ятник Шевченко вистояв, бо був обкладений мішками с піском, тому і підстанції і електростанції вистоять якшо їх також фізично захистити..".
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15.10.2022 09:42 Відповісти
Пліснява,зеледятли. Інтернет витримає будь-яке лайно,так? Просто поворушіть мізками і подумайте який сенс в бетонних блоках,коли туди летить ракета? Ну,змішається трансформатор або ТЕС з бетоном,і?
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15.10.2022 11:10 Відповісти
Смысл есть,но вам не понять.Вы оскорбляете людей я вижу,ведёте себя.....Ну то такое.
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15.10.2022 18:28 Відповісти
Ось секретуткам зеленського і росскажіть.. Конкретно - кирилу тимошенку, який цю ***** курує. А сенс дії - захистити від уламків і осколків трансформатори.
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15.10.2022 23:10 Відповісти
В Киеве приезжие студенты не могут найти место прилётов, чтобы сделать селфи. Перекрёсток выглядит чисто, и, только, приглядевшись, видишь, сколько окон с каждой стороны бульвара зашиты свежей ДВП.
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15.10.2022 02:42 Відповісти
Чергова порція "хуцпи"для Українців
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15.10.2022 06:15 Відповісти
Коли закінчуться оці інформаційні висери нашого недолугого президента? Можу нагадати про заяв щодо "можливості відновити Україною ядерної зброї", зробленої нашим дурнем перед війною, яку аквафреші використали у своєму обгрунтуванні необхідності знищення України. І безліч інших висерів. Він взагалі колись зрозуміє, що не усі дурощі треба говорити вголос? Так саме і про відновлення. Саме коли плешивий заявляє про поставлені завдання на знищення 27 об'єктів і подальшого руйнування тих, які не змогли дістати, цей йолупок таке заявляє. Відновлюємо і мовчимо. Тільки так треба.
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15.10.2022 07:48 Відповісти
якого біса він про це розказує? у нас на сітках навіть бабки 60+ обурюються, що наша тупа влада про все доповідає ворогу.
- ой, у ЛЬвові вже все відновили
- ах, так? ну, то ми ще туди ракет пошлемо.
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15.10.2022 09:06 Відповісти
В коксовой администрации зеледятла рассуждают - цитирую "Пам'ятник Шевченко вистояв, бо був обкладений мішками с піском, тому і підстанції і електростанції вистоять якшо їх також фізично захистити..". Тепер кирило тимошенко вимагає захистити фізично всі підстанції і ТЕС України.. за тиждень.. Для розуміння - зайдіть -погугліть площу Трипільської ТЕС?! А ось фізичний захист ПС Теткіно у кацапів - трансформатори обклали блоками з бетону.. https://www.youtube.com/watch?v=HMwouIERQy8
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15.10.2022 09:46 Відповісти
Не доказывайте ничего,они не поймут.Скажу вам так,ибо вижу что здравый человек)))Я работаю,почти в этой сфере......по моей специфике,после первых прилётов,мы всё по всей стране прикрыли.....бетон,песок и ещё есть ноухау)))Более писать не могу,сами понимаете))))Просто есть предприятия где люди с мозгами....несмотря ни на кого...
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15.10.2022 18:32 Відповісти
 
 