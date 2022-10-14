15 об’єктів, які російські терористи хотіли знищити, вже повністю відновлені, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі 15 об’єктів, які росіяни хотіли знищити своїми атаками цього тижня, відновлено повністю.

Про це йдеться у вечірньому зверненні Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

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"Минає цей день – 14 жовтня, свято усіх захисників і захисниць України, Покрова, День козацтва. Я хочу подякувати усім нашим людям, які сьогодні вітали один одного, наших військових, усіх наших воїнів. Хочу подякувати усім, хто і цей день, як і багато інших, провів у бою й на варті. І окремо дякую усім, хто сьогодні хай тихо, хай мовчки, хай лише у своєму серці, але все ж разом з усією нашою державою відзначав День захисників і захисниць України, перебуваючи на тимчасово окупованій території чи примусово – на території Росії. Україна про всіх пам’ятає. Нікого й нічого українського не залишимо ворогу. Звільнимо усе своє. Повернемо усе, що належить нам по праву. Україна рухається вперед!" - заявив Зеленський.

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"В областях тривають відновлювальні роботи після нещодавньої серії російських терористичних ударів. У більшості регіонів відновлена технічна можливість постачання електрики. Хоча у деяких містах і районах енергетики ще змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень. 15 обʼєктів, які російські терористи хотіли знищити, вже відновлені повністю. Відновимо й усі інші", - додав президент.

Водночас президент закликав українців свідомо обмежувати споживання електрики у пікові години, щоб уся енергосистема працювала стабільно.

"Це також елемент захисту нашої держави", - сказав він.