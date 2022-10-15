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росія (47327) мобілізація (1503)

Бійці Росгвардії увірвалися в московський гуртожиток та забрали на війну пітерських будівельників, що зводили в столиці трасу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Будівельники та геодезисти лише напередодні приїхали до Москви з Санкт-Петербургу й навіть не були зареєстровані в тамтешньому військкоматі.

Відповідне відео публікують російські телеграм-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Здесь беспредел происходит. Нас просто привезли и все. Забрали документы. Сейчас хотят насильно посадить в автобус и увезти в часть", - каже на камеру один з будівельників.

У військкоматі у чоловіків забрали всі документи, силою посадили в автобус та повезли до військової частини.

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"Документы нам не отдали. Паспорт и военный забрали, повестку мы не получили, предписания тоже не получили. Мы не стоим на учете тут. Приезжие мы, приехали вчера. И, собственно, даже не знали, что нужно вставать на учет сюда. И нас просто забирают, просто так", - розповів росіянин.

В автобусі одному з будівельників стало зле, він знепритомнів.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+36
За что голосовали стадом то и получите, дебилы. Жрите, не заляпайтесь, а ВСУ вам, ************ руснявым поможет мозгами пораскинуть. Метров на 10 - 15 в разные стороны.
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15.10.2022 09:21
+30
якось пох%й на них усiх
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15.10.2022 09:18
+28
Оружие даже давать не надо - у них лопаты есть )))
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15.10.2022 09:12
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15.10.2022 09:12 Відповісти
Свинособаки тянут всех силком на погибель Стадо с промытыми и пропитыми мозгами
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15.10.2022 09:17 Відповісти
Оружие даже давать не надо - у них лопаты есть )))
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15.10.2022 09:12 Відповісти
Для блинов нах...
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15.10.2022 09:33 Відповісти
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15.10.2022 09:40 Відповісти
А нівеліри замість прицілів.
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15.10.2022 10:14 Відповісти
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15.10.2022 09:12 Відповісти
Треба валить путлера - скажену собаку, а не ходить скиглить та шукать справедливість
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15.10.2022 09:14 Відповісти
Да это не к ним, эти молча поедут и зажмуряться. Там разве что кавказцы что то подобное могут... и то не все.
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15.10.2022 09:16 Відповісти
обосрались твои кавказцы только за свой аул жопу рвут и то бабы
а так гебню не победить
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15.10.2022 10:04 Відповісти
кацапи то колективний путлєр і їх всіх потрібно валити
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15.10.2022 09:19 Відповісти
да у них с мозгами беда похуже чем в гитлеровской германии те немцы хоть по-умнее были и работали лучше
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15.10.2022 10:05 Відповісти
Раньше в москве азиаты строили, а теперь питерская интеллигенция
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15.10.2022 09:15 Відповісти
ну ніфіга сєбє какой бєспрєдєл)
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15.10.2022 09:17 Відповісти
якось пох%й на них усiх
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15.10.2022 09:18 Відповісти
Причому великий
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15.10.2022 10:11 Відповісти
Какое наглое мясо, ещё и жалуется
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15.10.2022 09:18 Відповісти
Тепер жалітися будете ЗСУ,як що повезе
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15.10.2022 09:20 Відповісти
Чего не смеетесь, не смешно, да? Не поняли? Это Россия!
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15.10.2022 09:20 Відповісти
Мусарве поставлена задача: или ищите ЧМОбиков или сами будете упакованы в мусорные мешки
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15.10.2022 09:21 Відповісти
За что голосовали стадом то и получите, дебилы. Жрите, не заляпайтесь, а ВСУ вам, ************ руснявым поможет мозгами пораскинуть. Метров на 10 - 15 в разные стороны.
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15.10.2022 09:21 Відповісти
Это пять.
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15.10.2022 09:24 Відповісти
Пять баллов или пять метров?
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15.10.2022 09:26 Відповісти
Звісно балів.
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15.10.2022 09:37 Відповісти
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15.10.2022 09:46 Відповісти
Две главные кочки болта столкнулись лбами. Что дальше? А ничего хорошего для низменности.
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15.10.2022 09:23 Відповісти
А сами на фронт не хотят?
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15.10.2022 09:23 Відповісти
а там видать условие или сами или те, кого притащите
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15.10.2022 09:37 Відповісти
Или росгвардия кого-то заберёт на убой или сама поедет подыхать 🤷
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15.10.2022 09:24 Відповісти
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15.10.2022 09:31 Відповісти
путєн ВВЄДІІІІІііііе...
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15.10.2022 09:35 Відповісти
Навіть свині чинять опір, коли їх тягнуть на забій.

А кацапи мовчки крокують.
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15.10.2022 09:36 Відповісти
- ета чудовищщщная ашипка, товарищщ сталін!
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15.10.2022 09:38 Відповісти
селфі роблять ..так само в автозак крокують дружньо..стадом
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15.10.2022 09:42 Відповісти
👻🎃🤖
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15.10.2022 09:37 Відповісти
от жеж..Навіть не можуть уявити ,що можна жити по іншому...стадо є стадо
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15.10.2022 09:40 Відповісти
тєрпіли
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15.10.2022 09:45 Відповісти
так что тебе сниться-крейсер аврора..
путинскитй член над твоей головой
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15.10.2022 10:00 Відповісти
Експеримент з переробки бидла в "новую общность - совецкій народ" триває...
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15.10.2022 10:06 Відповісти
певно будуть в Україні будувати траси
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15.10.2022 10:07 Відповісти
Що, кацапчик, вже не хочеш вигукнути: "Дядя Вова, ми с тобой!". Скоро будеш кормити свиней та опаришів.
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15.10.2022 10:08 Відповісти
Прелєстно, прелєстно..
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15.10.2022 10:12 Відповісти
"Частічная" мобілізація від *****.... рабокацапи- тупе м'ясо!
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15.10.2022 10:14 Відповісти
Ось що значить бути байдужим.Казати "я вне политики".А тепер кровожерливий кат і злочинець хапає цих овець і кидає на смерть заради розваги і своїх амбіцій.Робить жертвоприношення дияволу.А вони терплять і йдуть на смерть замість того,щоб знищити режим людожера.Не шкода мені.Їм себе,родину не шкода.
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15.10.2022 10:23 Відповісти
Кацапы-это гордый,свободолюбивый народ,никому не удастся поставить их на колени - как валялись в дерьме,так и будут валяться!
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15.10.2022 10:25 Відповісти
Цирк ..!! Кацапам - аби кого гребти .. Ну що ж ,, для нас набагато небезпечніші ідейні мобіки ,, а ці , вже зрозуміло - які з них будуть воєни .. Хрін ти їх змусиш сидіти в окопі .
Мобіки яких відправили на фронт - примусово , небезпечні перш за все для самого ж ***** . Уроки першої світової війни , ******* як видно - не засвоїв .
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15.10.2022 10:45 Відповісти
мудаки-смертники навіть автобус розхитати не здогадаються
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15.10.2022 10:48 Відповісти
нехай співають гарну пісню:

"Мы едем в Украину -
скорей бояру пей!
Нам дали по две ласты,
а к ним еще и клей!"
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15.10.2022 10:59 Відповісти
Поводяться як з бидлом, а бидло "встає з колін".
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15.10.2022 11:48 Відповісти
Так вам, с@кам, і треба! Перед телевізором хотіли відсидітися, розважати себе черговим "реаліті-шоу"? Не вийде! На м'ясо всіх!
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15.10.2022 11:53 Відповісти
Обморок? Так они же ещё до фронта не доехали!
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15.10.2022 12:15 Відповісти
В первом ролике показан идиот. Вместо того, чтобы мямлить на камеру, нужно бежать занимать очередь за каской 43-го года выпуска, а то не достанется. А после этого отстоять еще очередь в банке для оформления кредита, чтобы купить себе форму, шузы и пакет. А он стоит и что-то блеет. Все, время блеяния прошло, теперь только вперед, в пакет!
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15.10.2022 12:27 Відповісти
Сдохнуть просто так это нормально для любого кацапа.
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15.10.2022 12:32 Відповісти
Теперь будут строить себе могилу.
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15.10.2022 14:35 Відповісти
до передка недовго... скоріш тікай, *********
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15.10.2022 14:52 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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15.10.2022 15:04 Відповісти
- Куди нас везуть?
- Не знаю, я політикою не цікавлюсь
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15.10.2022 16:33 Відповісти
 
 