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Українська артилерія знищує два російські танки. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Артилеристи 57-ї моторизованої бригади влучними пострілами знищили два танки противника.
Відео знищення опубліковано в твіттері Ukraine Weapons Tracker, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+18 Volodymyr Zakaluzhnyi 1f3a67a2
показати весь коментар15.10.2022 09:24
+16 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар15.10.2022 09:23
+11 Roman Samoilenko
показати весь коментар15.10.2022 09:47
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якщо сєпарське населення хоче жити то нехай не виходить на вулицю, відбувається генеральне прибирання = країну вичищають від російськомовних недоносків.
Тобі ставти кіркорадзе? масковий лай?