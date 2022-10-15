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Українська артилерія знищує два російські танки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Артилеристи 57-ї моторизованої бригади влучними пострілами знищили два танки противника.

Відео знищення опубліковано в твіттері Ukraine Weapons Tracker, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Результати вибухів на базі Росгвардії у Бєлгородській області. ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Ідеально
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15.10.2022 09:24
+16
Гарна робота.Виконавцям-респект...
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15.10.2022 09:23
+11
Нащо та дурна голосна музика
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15.10.2022 09:47
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Гарна робота.Виконавцям-респект...
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15.10.2022 09:23 Відповісти
Ідеально
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15.10.2022 09:24 Відповісти
Хлопці, зарядіть батарею на планшеті. А так молодці...Красавчики👍🏻🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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15.10.2022 09:24 Відповісти
це повідомлення про батарею дрона, а не планшета
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15.10.2022 09:33 Відповісти
дуже добра і потрібна робота
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15.10.2022 09:25 Відповісти
В яблучко ?
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15.10.2022 09:26 Відповісти
В глазик!
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15.10.2022 12:09 Відповісти
коли я вже побачу - україньска артилерія знищує варонеж, белгарад, курск, і тулу?
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15.10.2022 09:35 Відповісти
Нах тулу-моспулу!
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15.10.2022 09:37 Відповісти
зважаючи на те, що наша армія вже має високоточні снаряди екскалібур і оті, що ******* спускаючись згори (назву забув) можна починати обстріл міста луганське та міста донецьке /по техніці на вулицях/.

якщо сєпарське населення хоче жити то нехай не виходить на вулицю, відбувається генеральне прибирання = країну вичищають від російськомовних недоносків.
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15.10.2022 09:41 Відповісти
Нащо та дурна голосна музика
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15.10.2022 09:47 Відповісти
НОРМАЛЬНА МУЗИКА.
Тобі ставти кіркорадзе? масковий лай?
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15.10.2022 11:05 Відповісти
Не ображайте цю занадто чутливу натуру. Бо вона сидя у Польщі зайшла подивитись як наші б'ють кацапів, а її Рамштайном лякають.
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15.10.2022 12:50 Відповісти
БИНГО
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15.10.2022 10:41 Відповісти
Цікаво чим саме били.
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15.10.2022 12:55 Відповісти
а мне все равно .. если бы их за хвосты вытащили и вилами закололи еще лучше .. техника бы осталась
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15.10.2022 14:07 Відповісти
Святий Джавелине, чим це попали?
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15.10.2022 22:22 Відповісти
 
 