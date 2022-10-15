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Окупанти перекидають на фронт зенітні установки С-60, розроблені в 40-х роках. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська почали перекидання на фронт зентіних установок С-60, розроблених у 40-х роках минулого століття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Чергова партія доісторичного лайна, яке кацапи тягнуть на фронт. Це зенітні установки С-60, які розроблені в 40-роках минулого століття", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Нажаль, воно також стріляє і вбиває. Але з іншого боку, значить новітні запаси закінчуються.
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15.10.2022 11:58
+15
. Відчуваю - скоро побачимо у кацапів на передовій і отаке -
.
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15.10.2022 12:12
+11
Друзі почався великий наступ ЗСУ на Херсон!! Слава ЗСУ! https://www.youtube.com/watch?v=BKkWBiB36m0


Росіянам кінець!!
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15.10.2022 12:19
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Прямо отсюда и забрали... Думаю что следующим шагом будут поставки ППШ.

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15.10.2022 13:39 Відповісти
правильно роблять.

нам треба повчитися - УСЕ ДЛЯ ФРОНТУ, УСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ.
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15.10.2022 16:10 Відповісти
Хана НАТОвським "кукурузникам" ...
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15.10.2022 21:01 Відповісти
я учился на этом орудии.

Калибр 57 мм, скорострельность 120 выстрелов в мин. Расчет 6 чел.
Скорострельность зависит от подносчиков снарядов. Обойма - 4 шт. Лоток на 2 обоймы.

Бьет по летящим целям. Если есть бронебойные - по бронированным целям. Т.е. универсальное орудие (летящие цели, бронированные, надводные, живая сила.)
С вооружения была снята в 80-е. В Украине, в 90-е, оставалось одно подразделение с этими пукалками. А, еще студентов, на кафедрах, обучали на них.

У нас взвод был - 6 орудий и 1 РПК. РПК сопровождает только ОДНУ цель. Т.е., два самолета и батарея бьет только по 1-й цели, вторая спокойно выполняет задание. Или бьем по всем целям, без РПК и мажем "на километр", цели спокойно выполняют свои задачи.....

Хороша для малых региональных конфликтов, небольших, пример - Приднестровье.

Девиз С-60 - смерть врагу, пи**ец расчету.
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15.10.2022 22:38 Відповісти
для збиття шахедів нам би не завадили. автор не шарить пишучі що це лайно
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16.10.2022 13:31 Відповісти
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