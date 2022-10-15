Окупанти перекидають на фронт зенітні установки С-60, розроблені в 40-х роках. ВIДЕО

Російські війська почали перекидання на фронт зентіних установок С-60, розроблених у 40-х роках минулого століття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Чергова партія доісторичного лайна, яке кацапи тягнуть на фронт. Це зенітні установки С-60, які розроблені в 40-роках минулого століття", - йдеться в повідомленні.

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