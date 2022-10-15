Робота парамедика після російського удару по Києву 10 жовтня. ВIДЕО

Парамедик із позивним "Сова" надавав допомогу постраждалим від обстрілів російських терористів у Києві 10 жовтня.

Кадри його роботи опублікував блогер Parker, повідомляє Цензор.НЕТ.

Парамедик надав першу допомогу двом пораненим та за допомоги водія, який зголосився допомогти, доправив чоловіків до найближчої лікарні.

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