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Робота парамедика після російського удару по Києву 10 жовтня. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Парамедик із позивним "Сова" надавав допомогу постраждалим від обстрілів російських терористів у Києві 10 жовтня.
Кадри його роботи опублікував блогер Parker, повідомляє Цензор.НЕТ.
Парамедик надав першу допомогу двом пораненим та за допомоги водія, який зголосився допомогти, доправив чоловіків до найближчої лікарні.
Увага! В озвучці відео є нецензурна лексика.
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Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар15.10.2022 13:01 Відповісти Мені подобається 6
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Владислав Васильченко
показати весь коментар15.10.2022 18:16 Відповісти Мені подобається 0
Иван Мозговой 608c4f89
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амфаш
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