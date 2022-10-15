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Робота парамедика після російського удару по Києву 10 жовтня. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Парамедик із позивним "Сова" надавав допомогу постраждалим від обстрілів російських терористів у Києві 10 жовтня.

Кадри його роботи опублікував блогер Parker, повідомляє Цензор.НЕТ.

Парамедик надав першу допомогу двом пораненим та за допомоги водія, який зголосився допомогти, доправив чоловіків до найближчої лікарні.

Увага! В озвучці відео є нецензурна лексика.

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Автор: Ольга Лузан
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дякуємо парамедикам і їх знанням, впевненості і вправним рукам...
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15.10.2022 13:01 Відповісти
путин кремлевские ****** сдохните твари...
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15.10.2022 18:16 Відповісти
Серп и молот в цветах украинского флага, ну как так?
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16.10.2022 10:43 Відповісти
Это больница на Подвысоцкого, приёмное отделение.
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16.10.2022 13:24 Відповісти
 
 