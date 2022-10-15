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У Маріуполі зафіксували колону російської техніки, яка прямувала з боку Новоазовська на Розівку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

14 жовтня у Маріуполі зафіксували колону російської техніки, яка прямувала до Розівки, на околицях якої скупчуються сили противника.

Про це у телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Колона техніка за вчора. Не викладали, доки повністю не відстежили. Техніка приїхала з боку Новоазовська та через місто – до Розівки. За нашою інформацією з місця, наразі збирають сили у Розівці та навколишніх від неї селах. У Солодководному велике скупчення, заселилися там у школі і намагаються ставити техніку ближче до будинків. Здебільшого кадирівці, проте було багато мобіків", - повідомив Андрющенко.

Дивіться також: В окупованому  Маріуполі українських підлітків намагаються завербувати у "неопіонерський путінюгенд", – Андрющенко. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Очередной "гуманитарный конвой" едет на утилизацию.
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15.10.2022 13:11
+4
В Марике мэрия и горсовет через одного коллаборанты, при чём до 2014, после и сейчас, то есть стабильно. А этот Андрющенко у нас в батальоне блоХеров, типа Гайдая, Фёдорова, Хланя, всё народ ежедневно информируют, при чём к новостям не имея никакого отношения, а ведь новые посады то хочется
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15.10.2022 13:16
+3
а где собственно сам мэр Мариуполя? Кто его в глаза ваще видел? что этот Андрющенко вечно за него отдувается? наверное и две зарплаты получает?
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15.10.2022 12:58
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а где собственно сам мэр Мариуполя? Кто его в глаза ваще видел? что этот Андрющенко вечно за него отдувается? наверное и две зарплаты получает?
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15.10.2022 12:58 Відповісти
В Марике мэрия и горсовет через одного коллаборанты, при чём до 2014, после и сейчас, то есть стабильно. А этот Андрющенко у нас в батальоне блоХеров, типа Гайдая, Фёдорова, Хланя, всё народ ежедневно информируют, при чём к новостям не имея никакого отношения, а ведь новые посады то хочется
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15.10.2022 13:16 Відповісти
Разведданные на вес золота. Раз отследили, значит принимают контрмеры.
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15.10.2022 13:05 Відповісти
Буде робота для Хаймарсів, ну і славненько!
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15.10.2022 13:11 Відповісти
Очередной "гуманитарный конвой" едет на утилизацию.
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15.10.2022 13:11 Відповісти
- Стій! Хто прямує?
- Ша! Вже ніхто нікуди не прямує...
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15.10.2022 13:26 Відповісти
Вот почему сейчас не ударить или ночью?Или снарядов нету, все на Антоновский мост потратили?
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15.10.2022 13:28 Відповісти
Тихонько бы передали ВСУ и всё. Раз объявили - те могут переехать в другое место.
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15.10.2022 13:37 Відповісти
Если публично об этом говорят ,значит никто ничего делать не будет .
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15.10.2022 13:41 Відповісти
 
 