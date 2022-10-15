У Маріуполі зафіксували колону російської техніки, яка прямувала з боку Новоазовська на Розівку. ВIДЕО
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14 жовтня у Маріуполі зафіксували колону російської техніки, яка прямувала до Розівки, на околицях якої скупчуються сили противника.
Про це у телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Колона техніка за вчора. Не викладали, доки повністю не відстежили. Техніка приїхала з боку Новоазовська та через місто – до Розівки. За нашою інформацією з місця, наразі збирають сили у Розівці та навколишніх від неї селах. У Солодководному велике скупчення, заселилися там у школі і намагаються ставити техніку ближче до будинків. Здебільшого кадирівці, проте було багато мобіків", - повідомив Андрющенко.
Топ коментарі
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