Перші ешелони військ РФ прибули до Білорусі нібито у рамках розгортання спільного угруповання. ВIДЕО

У суботу, 15 жовтня, до Білорусі прибули перші ешелони із російськими окупантами. Їхня передислокація із РФ у Білорусь нібито пов’язана зі спільним розгортанням військ цих країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони Білорусі.

"Перші ешелони з російськими військовослужбовцями, які входять до складу регіонального угруповання військ (сил), прибули до Білорусі", - йдеться у повідомленні.

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