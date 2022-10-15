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Перші ешелони військ РФ прибули до Білорусі нібито у рамках розгортання спільного угруповання. ВIДЕО
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У суботу, 15 жовтня, до Білорусі прибули перші ешелони із російськими окупантами. Їхня передислокація із РФ у Білорусь нібито пов’язана зі спільним розгортанням військ цих країн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони Білорусі.
"Перші ешелони з російськими військовослужбовцями, які входять до складу регіонального угруповання військ (сил), прибули до Білорусі", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+21 KosAn30 JT26
показати весь коментар15.10.2022 13:23
+18 Ігор Медушівський
показати весь коментар15.10.2022 13:26
+17 Hulio
показати весь коментар15.10.2022 13:28
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Будь ласка, зачекайте...
А за нею козаченько -
ВедеНіби коня напувать...
Решение принято из-за якобы готовящихся со стороны соседних стран провокаций. Вооруженные силы и спецслужбы РБ готовы дать отпор, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
- Доктор, мне постоянно кажется, что на меня кто-то хочет напасть 🤡
UPD. КГБ опровергли информацию, что введен режим контртеррористической операции.
Фу! Яка гидота.
Безпородне м*ясо , відразу женуть на Донбас чи Херсонщину .
не пи..ди,бо серце встане
Мабуть , готується новий наступ на Киів 😡
ну що ж зумтрінемо теж тепло
ниже белоруссам падать уже некуда. чмошники во главе с чмошным усатым колхозником.
у яких пропорціях необхідно "розбавити" білоруські ЗС кацапами,щоб вони відважились напасти?
Навряд чи в них щось вийде з цього, але ймовірно пробувати будуть.
це звучить вперше
чеченцям абхазам молдованам та українцям вже допомогли
ну що, бульбони, мовчали???
тепер чекайте допомоги
Бо дуже збирається.
Зеля би поміняв би його на посту голови військової адміністрації, чи що?
Почитайте і першоджерело, скандальне інтерв'ю мера Луцька Поліщука "Першому" каналу (увага! В провладному об'єднаному телемарафоні! ЄрЗе не міг не помітити!)