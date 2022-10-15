ЗСУ знищили на Херсонщині ворожу техніку високоточним 155-мм снарядом Excalibur. ВIДЕО
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На Херсонському напрямку наші захисники розгромили техніку окупантом керованим 155-мм снарядом Excalibur.
Відео опублікували на фейсбук-сторінці благодійного фонду "Повернись живим".
Як розповіли у фонді, аеророзвідники знайшли за допомогою безпілотника "Лелека-100" техніку окупантів, а потім артилеристи знищили її одним потужним ударом.
Як зазначається, працювали високоточним керованим снарядом M982 Excalibur калібру 155 мм. Вести ним вогонь можна з будь-якої сучасної артилерійської системи стандарту НАТО. Наприклад, з американської гаубиці M777 чи французької CAESAR.
Excalibur вражає об’єкти на відстані до 70 км. Має супутникову навігацію, а отже для влучного пострілу ціль не треба підсвічувати лазером. Необхідно лише знати її координати. Їх розвідують, зокрема, із допомогою безпілотників "Лелека-100".
Будь ласка, зачекайте...
Ват дід ю сей?
- Спасибо!
Йода Великий мовити міг би образом подібним!
ЗЄ-ля "пустив" гроші на дороги 👿
https://www.google.com.ua/maps/@46.593935,32.2842973,3814m/data=!3m1!1e3?hl=uk