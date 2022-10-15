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Херсонщина (4355) знищення (4238) техніка (1332) ЗСУ (5772)

ЗСУ знищили на Херсонщині ворожу техніку високоточним 155-мм снарядом Excalibur. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

техніка

На Херсонському напрямку наші захисники розгромили техніку окупантом керованим 155-мм снарядом Excalibur.

Відео опублікували на фейсбук-сторінці благодійного фонду "Повернись живим".

Як розповіли у фонді, аеророзвідники знайшли за допомогою безпілотника "Лелека-100" техніку окупантів, а потім артилеристи знищили її одним потужним ударом.

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Як зазначається, працювали високоточним керованим снарядом M982 Excalibur калібру 155 мм. Вести ним вогонь можна з будь-якої сучасної артилерійської системи стандарту НАТО. Наприклад, з американської гаубиці M777 чи французької CAESAR.

Excalibur вражає об’єкти на відстані до 70 км. Має супутникову навігацію, а отже для влучного пострілу ціль не треба підсвічувати лазером. Необхідно лише знати її координати. Їх розвідують, зокрема, із допомогою безпілотників "Лелека-100".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+33
Серйозна вундервафля!
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15.10.2022 13:47
+26
красівоє

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15.10.2022 13:53
+23
Во-первых, это красиво...
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15.10.2022 13:48
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Серйозна вундервафля!
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15.10.2022 13:47 Відповісти
Наша Лелека коригува , круто … біолабораторіі скажуть сосіди
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15.10.2022 13:47 Відповісти
Во-первых, это красиво...
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15.10.2022 13:48 Відповісти
Та шо там красівого....бачив який пар з них пішов....у таких мальовничих місцях
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15.10.2022 13:51 Відповісти
Ну дуже гарно, красивоє)))) , залишиться тільки гриль, хочь смердіти не будуть)
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15.10.2022 13:51 Відповісти
Та то твой пердак взорвался, горит и дымит.
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15.10.2022 13:54 Відповісти
Какой ты оптимист.
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15.10.2022 13:56 Відповісти
Сміятися туди
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15.10.2022 14:00 Відповісти
Юра, ты пачему прєдал родіну?!
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15.10.2022 14:00 Відповісти
Дамбасіст втік на шахти до Казахстану.
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15.10.2022 14:07 Відповісти
Внушает оптимизм..мягко говоря. Покойничков кацапских наверное нехило нарисовалось.))
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15.10.2022 13:53 Відповісти
красівоє

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15.10.2022 13:53 Відповісти
розгромили техніку окупантом

Ват дід ю сей?
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15.10.2022 13:58 Відповісти
скажи спасибо что на ютубе, а не в телеге с ихним: "зе видио из вери биг канЪтент, гоу ту зе телемарафет"
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15.10.2022 14:00 Відповісти
Говорю:
- Спасибо!
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15.10.2022 14:00 Відповісти
Ескалібуром попали в окупанта, а той вже так гарно здетонував...
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15.10.2022 14:06 Відповісти
А виходить наче снарядом, керованим окупантом.
Йода Великий мовити міг би образом подібним!
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15.10.2022 14:09 Відповісти
Прив'язали ваньку до ескалібура і відправили на концерт.
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15.10.2022 16:37 Відповісти
А что это такое росхерачили, что такой взрыв? Там наверное бк еще было немеряно?
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15.10.2022 13:59 Відповісти
САУ, 50 снарядів боєкомплект.
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15.10.2022 15:17 Відповісти
Excalibur- це те , що нам потрібно , супер👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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15.10.2022 13:59 Відповісти
Можемо повторити. Чи вам, орки, вже достатньо?
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15.10.2022 14:02 Відповісти
"Я требую продолжения банкета!"(с)
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15.10.2022 15:26 Відповісти
Маловато будєт. Ма-ло-ва-то! (с).
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15.10.2022 20:36 Відповісти
В нас свої такі були ,"Квітник"здається,але про...бали як і все інше...
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15.10.2022 14:04 Відповісти
Не були, а є, Коростильов розробив та виробляв, але ....

ЗЄ-ля "пустив" гроші на дороги 👿
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15.10.2022 14:13 Відповісти
Депил, на дороги пошло + 4 млрд $. Если брать от предыдущего воришки. За 2 года потратили 8 вместо 4-х млрд. Только дороги по всей стране появились нормальные. А твой идол тупо пиз...л по 2 млрд в год. Может ты считаешь что за 4 млрд, что пошли на дороги(не *****..ли) все вооружение слелали бы сами? То ты сказочный долб..**.
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16.10.2022 18:00 Відповісти
не цвірінчи , зелепупики за коменти на Цензорі не заплатять ((
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16.10.2022 23:20 Відповісти
Мені нравиться як воно горить (с)
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15.10.2022 14:16 Відповісти
Схоже, що десь біля берегу Дніпра.
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15.10.2022 14:26 Відповісти
Або біля моря , або біля Каховського водосховища - води багато.
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15.10.2022 14:40 Відповісти
це тут
https://www.google.com.ua/maps/@46.593935,32.2842973,3814m/data=!3m1!1e3?hl=uk
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15.10.2022 15:10 Відповісти
Цінна ціль була, раз не пошкодували Ескалібур на поодинокий обʼєкт.
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15.10.2022 15:22 Відповісти
Або ескалібурів дехера іще більше ))
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16.10.2022 23:21 Відповісти
Красавці
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15.10.2022 19:35 Відповісти
орки как вам там атракцион...
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16.10.2022 11:55 Відповісти
Дуже надіюсь, що разом із єкіпажем. Респект та слава ЗСУ! Смерть ворогам України!
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17.10.2022 01:44 Відповісти
 
 