"Якщо я почну розповідати, хто такий Данілов, то він пошкодує", - Арестович. ВIДЕО

Радник Офісу Президента Олексій Арестович відповів секретарю РНБО Олексію Данілову, який на запитання від ведучої 1+1 Наталії Мосійчук про інформацію Арестовича щодо російських диверсантів на Банковій заявив: "Арестович це хто?".

Свою відповідь Олексій Арестович озвучив в інтерв'ю "Ми - Україна", передає Цензор.НЕТ.

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"Давайте я промовчу. Якщо я почну розповідати, хто такий Данілов, то він пошкодує", - сказав Арестович.

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