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Данілов (1189) Арестович Олексій (373)

"Якщо я почну розповідати, хто такий Данілов, то він пошкодує", - Арестович. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Радник Офісу Президента Олексій Арестович відповів секретарю РНБО Олексію Данілову, який на запитання від ведучої 1+1 Наталії Мосійчук про інформацію Арестовича щодо російських диверсантів на Банковій заявив: "Арестович це хто?".

Свою відповідь Олексій Арестович озвучив в інтерв'ю "Ми - Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Давайте я промовчу. Якщо я почну розповідати, хто такий Данілов, то він пошкодує", - сказав Арестович.

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Топ коментарі
+127
Расскажи лучше, кто такой Ермак.
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15.10.2022 16:27
+80
********, самозакохане чмо Арестович вже всім набрид.
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15.10.2022 16:29
+79
Эти два афериста еще повеселят публику, но утвердил их один и тот же человек....
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15.10.2022 16:27
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Хто такий Данілов.

Хто такий Арестович.

Хто такий Єрмак.

Хто такий Зеленський.

На ці питання є одна відповідь, вона дуже коротка. Все ще маю надію почути її на суді.
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16.10.2022 09:50 Відповісти
Поки є вар'яти, що з цікавістю слухають цього Мюнхгаузена, він і далі працюватиме ротом.
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12.01.2023 17:29 Відповісти
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