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"Якщо я почну розповідати, хто такий Данілов, то він пошкодує", - Арестович. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Радник Офісу Президента Олексій Арестович відповів секретарю РНБО Олексію Данілову, який на запитання від ведучої 1+1 Наталії Мосійчук про інформацію Арестовича щодо російських диверсантів на Банковій заявив: "Арестович це хто?".
Свою відповідь Олексій Арестович озвучив в інтерв'ю "Ми - Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Давайте я промовчу. Якщо я почну розповідати, хто такий Данілов, то він пошкодує", - сказав Арестович.
Топ коментарі
+127 26c97767
показати весь коментар15.10.2022 16:27
+80 Myroslav Hrabovsky 9c770479
показати весь коментар15.10.2022 16:29
+79 Прощай немытая раССея
показати весь коментар15.10.2022 16:27
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Хто такий Арестович.
Хто такий Єрмак.
Хто такий Зеленський.
На ці питання є одна відповідь, вона дуже коротка. Все ще маю надію почути її на суді.