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"Я хочу домой приехать хотя бы живым. Укропы как начали стрелять, у меня чуть душа не выпала", - окупант розповідає дівчині про ситуацію на Херсонщині. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський окупант, який знаходиться у Херсонській області на постійні обстріли з боку ЗСУ та каже своїй дівчині , що має найбільше бажання просто повернутися з війни цілим.

Як інформує Цензор.НЕТ, препхоплення розмови опубліковане у офіційному фейсбуці ГУР Міноборони України.

Військовий РФ розповів про ситуацію на Херсонському напрямку та деяких російських добровольців, які пішли "бити німців".

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант про аеророзвідників та артелиристів ЗСУ: "Птичку" запустили, нах#й, пожужжала, координаты списала. Все - х#як, либо двухстволка, либо арта туда прилетела, прям в цель, прям в точку", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+35
Так убей **** своего командира пару сержантов сожги танк и вали к своей Ефросиньи.
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15.10.2022 19:27
+24
Я хочу домой приехать хотя бы живым

Зачем?
Не надо!
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15.10.2022 19:30
+14
200 м і приїдеш дамой, не переживай орку.
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15.10.2022 19:28
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Так убей **** своего командира пару сержантов сожги танк и вали к своей Ефросиньи.
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15.10.2022 19:27 Відповісти
Нє в нього Параша .
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15.10.2022 19:29 Відповісти
Біжить по полю Єфросиня - жопа синя і морда синя
А я парнішка молодой - лєт 17, 20. 30. 40 з гаком
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15.10.2022 20:28 Відповісти
Лежу с оторванной ногой, правой задней, придуряюсь...
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15.10.2022 21:36 Відповісти
і дальше : біжить по полю єфросиняжопа кверху, цицьки набік і т.д., а я парнішка
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15.10.2022 21:38 Відповісти
Не не не, пускай после того, как отстреляет своего командира на танке вывисит свои кальсоны, белые, с коричневым пятном сзади и жёлтым пятном спереди, и сдаст целый танк ВСУ. Получит премию, и с баблом к Ефросинье.
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15.10.2022 20:12 Відповісти
Придурки пришли немцев бить какие они ущербные суки кровожадные мы всех убьем всех до единого
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15.10.2022 21:32 Відповісти
аннушка вже купила масло .. для автомата
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15.10.2022 19:27 Відповісти
Заїбали ви вже своїм "маслом" і своїм булґаковим...
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15.10.2022 19:34 Відповісти
женя-я тебе не впізнаю.. де твоя солідарність
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15.10.2022 19:36 Відповісти
Не то слово)))
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15.10.2022 20:10 Відповісти
Цеи окупант в **** кожен день .
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15.10.2022 19:28 Відповісти
200 м і приїдеш дамой, не переживай орку.
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15.10.2022 19:28 Відповісти
Приедет белым жигульом
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15.10.2022 22:14 Відповісти
Дивлячись куди. Якщо у республіку Тува - то білим бараном
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18.10.2022 02:51 Відповісти
Я хочу домой приехать хотя бы живым

Зачем?
Не надо!
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15.10.2022 19:30 Відповісти
А як жеш Жигулі ????
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16.10.2022 08:45 Відповісти
То была не душа, ватник Это были выстрелы изнутри Через пару дней канонада будет
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15.10.2022 19:30 Відповісти
З дупи щось випадало, він подумав, що то душа
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15.10.2022 20:04 Відповісти
Отака в них душа. Не відрізнити.
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15.10.2022 21:47 Відповісти
Він каже, що хоче "дамой целим прієхать". Переслухайте, не живим, як в заголовку написано, а "целим".
Тобто, хоч в пакеті але одним шматком?
Не думаю, що ЗСУ таке може гарантувати. Хіба що з власного автомата сам застрелиться.
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15.10.2022 19:38 Відповісти
Если вернуться хотя бы живым то это в лушем случае Ока-инвалидка. А если в пакете то Белых Жигулей. Не любит этот кацарыл своих близких. Живым хочет остаться.
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15.10.2022 19:38 Відповісти
На жигулі нє хватіт.
Ужє платят 1 млн вмєсто 7млн.
Скоро будєт кілоґрамм сала, как в глубінкє.
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15.10.2022 21:53 Відповісти
Приедешь лапоть без рук или ног(если повезет),а может без того и другого.
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15.10.2022 19:40 Відповісти
Приехали немцев бить. Ну а потом штурм Берлина. как оленевод шойга показывал, когда репоеды штурмовали фанерный рейхстаг.
Подумать только, наше время, 21 век, а это тупое кацапское быдло все еще с вермахтом воюет.
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15.10.2022 19:41 Відповісти
Частично мобилизованный - частично живой!
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15.10.2022 19:41 Відповісти
Нехрен было вообще сюда ехать, что бабло хотел подзаработать? Всё твоё бабло в чёрном мешке будет.
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15.10.2022 19:46 Відповісти
Немца бить))))
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15.10.2022 19:48 Відповісти
- душу высрать
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15.10.2022 20:12 Відповісти
Яка душа може бути в виродків після розстрілу цивільних дівчаток з зав'язаними руками та ногами скотчем ? А потім мінувати тіла тортуваних в ямах ? Ніякої симпатії нехай здохне все населення їхніх прихильників в пекельних муках !
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15.10.2022 19:50 Відповісти
взагалі ніфіга не зрозумів - майже суцільний мат!
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15.10.2022 19:50 Відповісти
Сергей Ауслендер, военный журналист, Израиль

Ну что, на Херсонском направлении, похоже, началось. Видимо, Залужный решил-таки добить правобережную группировку Орды.
Тамошний гаулейтер, который «Россия здесь навсегда», обьявил срочную эвакуацию. Все правильно - беги, пока есть возможность.
Резервов, чтобы парировать этот удар - нет. А и были бы - как их перебросить по вдребезги раздолбанным переправам.
Тактическая пауза завершилась. Концентрация огневой мощи у ВСУ такая, что высокоточные снаряды и ракеты украинцы уже применяют по отдельным танкам и самоходкам.
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15.10.2022 20:02 Відповісти
Хотя бы мертвым))
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15.10.2022 20:03 Відповісти
Ледь не обісрався кацапи тепер кажуть - чуть душа випала ?
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15.10.2022 20:03 Відповісти
Злякався прямо в штани
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15.10.2022 20:12 Відповісти
Випала і потекла по ляжкам
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15.10.2022 22:16 Відповісти
Душа в пятки ушла...
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17.10.2022 01:56 Відповісти
В лапті )
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17.10.2022 08:39 Відповісти
так він же не проситься додому живим, хоче цілим щоб бути) в пакетику
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15.10.2022 20:04 Відповісти
Ех слышь чегозахотел?! хотя бы "живим" от оно че...запроси то у холопа не хилые. Боярин сказал или с победой или в пакете...значить в пакете! а оно "живим" хочет видите ли. Не ведано! такого хамства от холопа слышать!
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15.10.2022 20:05 Відповісти
Тарас Чорновіл:
Український наступ на Херсонщині підтвердив і Спермоустов. Якось непереконливо в нього вийшло це заспокоювання. Дуууже поспішав і мордяка вся така напружена. Мабуть шукає способів і самому кудись змитися, доки феесбешники відвернуться. Цей кусок лайна розказував, що в Бериславі "всьо спокойно". Значить, очікуємо саме звідти хороших новин. Ще в орків усе горить у Снігурівці. А це вже шанс для формування нового котла. Його, найімовірніше, не буде, бо орки вже більше не стоять до останку й коли загроза стає надмірною, відступають. Хіба в самій Снігурівці своїх можуть кинути. Але, якщо почнуть відходити, то в наших відкриється дорога до дамби Каховської ГЕС.

Бачив уже деякі карти, але ну його до лиха, хоча вони й ворожі, не стану публікувати.Т
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15.10.2022 20:06 Відповісти
Борислав Береза:

Ох, как у русни подгарает и рвёт пуканы в лоскуты информация, что у нас все есть. Эти дебилы реально считали, что они всю нашу авиацию уничтожили 24 февраля? Дебилы, фееричные дебилы. Пойду возьму ещё попкорн.

PS: Пообщался с побратимами. Будут хорошие новости. Не для русни. ))
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15.10.2022 20:09 Відповісти
у тебя должно вьіпасть нерастворимоє очко в виде фарша **********
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15.10.2022 20:09 Відповісти
-Іспуґался?
-Абасрался!..
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15.10.2022 20:38 Відповісти
Ноги в руки и домой . Только так , зато живой .
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15.10.2022 20:42 Відповісти
Пізно він всрався, тепер додому руки і ноги попадуть окремо від тулуба в чорному пакеті і то не факт що доставлять.
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15.10.2022 21:33 Відповісти
Нехай кацапи всім так і розповідають, що «да ані ******** еті укропи, ані уже ваабщє ********», щоб падлюки знали, що нашим воїнам плювати на «другу армію в світі», бо ЗСУ вже теперперші і будуть рашистів знищувати як собак скажених і гнати назад в рашку.
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15.10.2022 22:13 Відповісти
А как же Лада для любимой? А ***, Агнесса. Ивановна? Домой оно хочет...
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15.10.2022 22:23 Відповісти
Вазген,засадив в это время "солнцу" тоже слушал эту предсмертную исповедь идиота?
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15.10.2022 23:58 Відповісти
Мне кажется порою, что касапы, с херсонских не пришедшие полей, не землю Украины удобрили как-то, а превратились в белых "Жигулей".
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16.10.2022 01:25 Відповісти
...а батя так чекає на ладу
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16.10.2022 05:29 Відповісти
"Душа ушла в пятки вместе с поносом", як то кажуть
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17.10.2022 01:55 Відповісти
 
 