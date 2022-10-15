"Я хочу домой приехать хотя бы живым. Укропы как начали стрелять, у меня чуть душа не выпала", - окупант розповідає дівчині про ситуацію на Херсонщині. АУДIО
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Російський окупант, який знаходиться у Херсонській області на постійні обстріли з боку ЗСУ та каже своїй дівчині , що має найбільше бажання просто повернутися з війни цілим.
Як інформує Цензор.НЕТ, препхоплення розмови опубліковане у офіційному фейсбуці ГУР Міноборони України.
Військовий РФ розповів про ситуацію на Херсонському напрямку та деяких російських добровольців, які пішли "бити німців".
Топ коментарі
+35 Саша Пончик
показати весь коментар15.10.2022 19:27
+24 Алекс Скела
показати весь коментар15.10.2022 19:30
+14 саша паламарчук
показати весь коментар15.10.2022 19:28
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А я парнішка молодой - лєт 17, 20. 30. 40 з гаком
Зачем?
Не надо!
Тобто, хоч в пакеті але одним шматком?
Не думаю, що ЗСУ таке може гарантувати. Хіба що з власного автомата сам застрелиться.
Ужє платят 1 млн вмєсто 7млн.
Скоро будєт кілоґрамм сала, как в глубінкє.
Подумать только, наше время, 21 век, а это тупое кацапское быдло все еще с вермахтом воюет.
Ну что, на Херсонском направлении, похоже, началось. Видимо, Залужный решил-таки добить правобережную группировку Орды.
Тамошний гаулейтер, который «Россия здесь навсегда», обьявил срочную эвакуацию. Все правильно - беги, пока есть возможность.
Резервов, чтобы парировать этот удар - нет. А и были бы - как их перебросить по вдребезги раздолбанным переправам.
Тактическая пауза завершилась. Концентрация огневой мощи у ВСУ такая, что высокоточные снаряды и ракеты украинцы уже применяют по отдельным танкам и самоходкам.
Український наступ на Херсонщині підтвердив і Спермоустов. Якось непереконливо в нього вийшло це заспокоювання. Дуууже поспішав і мордяка вся така напружена. Мабуть шукає способів і самому кудись змитися, доки феесбешники відвернуться. Цей кусок лайна розказував, що в Бериславі "всьо спокойно". Значить, очікуємо саме звідти хороших новин. Ще в орків усе горить у Снігурівці. А це вже шанс для формування нового котла. Його, найімовірніше, не буде, бо орки вже більше не стоять до останку й коли загроза стає надмірною, відступають. Хіба в самій Снігурівці своїх можуть кинути. Але, якщо почнуть відходити, то в наших відкриється дорога до дамби Каховської ГЕС.
Бачив уже деякі карти, але ну його до лиха, хоча вони й ворожі, не стану публікувати.Т
Ох, как у русни подгарает и рвёт пуканы в лоскуты информация, что у нас все есть. Эти дебилы реально считали, что они всю нашу авиацию уничтожили 24 февраля? Дебилы, фееричные дебилы. Пойду возьму ещё попкорн.
PS: Пообщался с побратимами. Будут хорошие новости. Не для русни. ))
-Абасрался!..