"Могилізація" в РФ показала, що і 100 тисяч загиблих громадян Росії не спонукатимуть Кремль про щось задуматися, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський звернувся до росіян, яких мобілізують, але вони не хочуть воювати. Він закликав громадян РФ здаватися в український полон, щоб зберегти життя, і нагадав про кількість убитих військових РФ за сім із половиною місяців війни.
Про це президент України Зеленський заявив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Загальні втрати ворога тільки вбитими вже наближаються до 65 тисяч. Стільки громадян Росії віддали свої життя за можливість купки людей у Кремлі ігнорувати реальність.
І по тому, як триває російська "могилизация", можна сказати, що і 100 тисяч загиблих громадян Росії не спонукатимуть Кремль про щось задуматися.
Тільки реальні перемоги України, тільки реальний захист вільним світом самого себе від російського терору й шантажу – захист санкціями, захист допомогою Україні, – тільки повне витіснення окупантів з української землі та демонтаж агресивних можливостей держави-терориста – все це шлях до миру. ...
Ну а гражданам России, кто не хочет участвовать в этой преступной войне, но кого отправляют на войну, я еще раз напомню об одной возможности. Все, кто сдается в украинский плен, сохраняют свою жизнь. Все, кто продолжает воевать в российской армии или среди наемников, такой возможности не имеют.
Україна обовʼязково поверне все своє", - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Сукупного Гітлера вбили в землю не для того, щоб він про щось задумався!
https://www.youtube.com/watch?v=_wQfkgyOv4E
Де Хтось бачив прояв інтелекту?...
Без папірця - нуль!...
Повторюй за мной - хароший узкій-200й узкій... хароший узкій-200й узкій...
- Хаймарсы справляются.🤣🤣
Идёт 234-й день молниеносной 3-дневной войны в Украине.
Успехи РОА (российской оккупационной армии) по состоянию на 15.10.2022:
Потерьнеты -более 64.700 (+400)
Гони в шію Арестовича
https://youtu.be/bLspRjqGRc0
Врач сказав у морг, значить у морг!
1) Як щоб Зе попередив народ України за 2 тижні про неминучє вторгнення рашистів,
то живими зараз були б мінімум 20 тис. людей по всій Україні
2) Як щоб Зе зробив евакуацію населення з областей в які вторгнулись кацапи, хоча б
за два дні, то живими були б зараз мінімум 10 тис. людей
3) Як щоб Зе не убив ракетну програму для ЗСУ, то живими б зараз залишились 100 тис.
Українців
4) Як що б Зе не познімав міни на Чонгарі і не відвів відтіля артилерію, то Маріупіль
залишився Українським і 80 тис. людей там не загинуло, також ЗАЄС.
ДАЛІ МОЖНО НЕ ПРОДОВЖУВАТИ.
тооому кінці столa, але в ***** заглянути...
смішного придурка таки ви вибрали...
тюлені заблукавшие з якого то муя в Україні.
вони ще побачять українців в бурятії - за кожним прийдуть...
срока давності не існує