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армія рф (13574) війна (56913) СБУ (10078) зеки (42) перехоплення (328)

"У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперёд-вперёд. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим", - СБУ перехопила розмову російських окупантів. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У армії російських загарбників "зеків" розстрілюють мобілізовані новачки, а тих – регулярні війська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.

"У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперёд-вперёд. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим. У нас так поставлено: то есть, мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас ещё линия. Туда тоже не вернёшься. То есть, убежать нереально – свои пристрелят", – бідкається окупант.

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Він скаржиться своїй дружині, що "за документами" він взагалі не повинен бути на війні – бо ж за планом зараз має бути на навчаннях. "Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченный. Нас, говорит, в Украине нету, представляешь? Мы на обучении!" – пояснює рашист.
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Топ коментарі
+21
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16.10.2022 10:57
+19
А ще позаду дон дони.
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16.10.2022 10:27
+17
В Москве, возле Тушинского военкомата произошла драка двух групп сотрудников которые пытались вручить друг другу повестки.
https://www.kavkazcenter.com/russ/
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16.10.2022 10:34
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То так, завзято мочить один одного ...
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16.10.2022 10:27 Відповісти
Бій своїх, бо чужі не бояться...
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16.10.2022 10:33 Відповісти
ПУЙЛО перевершив сталіна..

"друга лінія заградотряда"- це геніяльно!
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16.10.2022 12:27 Відповісти
А ще позаду дон дони.
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16.10.2022 10:27 Відповісти
В Москве, возле Тушинского военкомата произошла драка двух групп сотрудников которые пытались вручить друг другу повестки.
https://www.kavkazcenter.com/russ/
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16.10.2022 10:34 Відповісти
Виж вірили *****, що ррсійських війсь в Україні нема? Тепер маєте нагоду перевірити на власній шкурі.
"Ну, нєту, так, нету... Пекельний! Пали!"
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16.10.2022 10:37 Відповісти
Это можно было и не перехватывать.
На публичном видео, зекам при вербовке открыто говорят, что за дезертирство только расстрел, без вариантов.
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16.10.2022 10:41 Відповісти
тому спалити воєнкомат чи пристрелити воєнкома-куди безпечніше для майбутнього чмобіка )
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16.10.2022 12:29 Відповісти
для москаля це rocket science
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16.10.2022 12:57 Відповісти
"Третю лінію" (тобто "Росгвардію" чи "кадирівців") будуть стрілять сірійці - бо їм уже нікуди відступать! Кілька сот їхніх "спецназівців" уже прибули в Росію
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17.10.2022 12:45 Відповісти
Хто нелегально жере пшеницю з наших полів, той буде удобояти поля своїми кишками!
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16.10.2022 10:47 Відповісти
у зеков выход сдаться плен иначе в какую сторону побежишь всеровно убъют...урки сдавайтесь
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16.10.2022 10:52 Відповісти
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16.10.2022 10:57 Відповісти
Звучит, как сюжет фильма.
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16.10.2022 17:13 Відповісти
та у них там все...как треш ))) или сюр с абсурдом)))
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16.10.2022 17:18 Відповісти
В телеграме только что прочитал: рус.мать пишет: "Мой сын погиб в Украине. Поставьте клас кто прочитает"
Что это, есди не сюр...
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17.10.2022 09:14 Відповісти
Жаль - я "класс" поставить не можу! Бо "класав" - поки палець не заболів-би!
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17.10.2022 12:38 Відповісти
Ух які класні у вас "свои"!
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16.10.2022 11:01 Відповісти
Всі ці "перехоплення" як по методичці.... Не викликають довіри.... Дай Боже щоб я помилявся...
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16.10.2022 11:07 Відповісти
Йди нах, підкацапнику!
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16.10.2022 11:37 Відповісти
А кто ты такой, что бы твое доверие-недоверие кого-то интересовало?
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16.10.2022 11:54 Відповісти
Так їхня раша вся на телевізорі сиділа і слухала одну і ту ж херню від пропагандонів кремля так що ти не дивуйся, що орки всі однакові за рівнем ідіотизму
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16.10.2022 16:42 Відповісти
А ти там у себе в Тамбові сходи до воєнкома і перевіриш. Потім відпишишся
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17.10.2022 10:04 Відповісти
і хер получить а не бєлую ладу
бо на учєніях,

о самі кацапи підтверджують заградотряди, бо пропаганда дуже віднєкується
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16.10.2022 11:12 Відповісти
а коли це мокша стала казати "в" Україні?навіть в нас так не всі кажуть,мяко кажучи!це не вистави від сбу?
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16.10.2022 11:24 Відповісти
"У нас" це де і хто каже? Хахлокацапи, як ти?
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16.10.2022 11:38 Відповісти
ти,типу,наїхати вирішив,чмошнику?тявкай коли є чим крити
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16.10.2022 12:55 Відповісти
Армия рабов по-другому воевать не может, примерно так воевали рабы еще со времен древнего Египта

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16.10.2022 12:02 Відповісти
Какие то безмозглые животные.
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16.10.2022 12:52 Відповісти
Аж тепер зрозумів про будівництво 3х ліній оборони.
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16.10.2022 14:16 Відповісти
кожному русскому чмобіку по пакетірованому гробіку
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16.10.2022 20:10 Відповісти
 
 