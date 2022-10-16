"У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперёд-вперёд. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим", - СБУ перехопила розмову російських окупантів. АУДIО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У армії російських загарбників "зеків" розстрілюють мобілізовані новачки, а тих – регулярні війська.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.
"У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперёд-вперёд. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим. У нас так поставлено: то есть, мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас ещё линия. Туда тоже не вернёшься. То есть, убежать нереально – свои пристрелят", – бідкається окупант.
Він скаржиться своїй дружині, що "за документами" він взагалі не повинен бути на війні – бо ж за планом зараз має бути на навчаннях. "Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченный. Нас, говорит, в Украине нету, представляешь? Мы на обучении!" – пояснює рашист.
Будь ласка, зачекайте...
"друга лінія заградотряда"- це геніяльно!
https://www.kavkazcenter.com/russ/
"Ну, нєту, так, нету... Пекельний! Пали!"
На публичном видео, зекам при вербовке открыто говорят, что за дезертирство только расстрел, без вариантов.
Что это, есди не сюр...
бо на учєніях,
о самі кацапи підтверджують заградотряди, бо пропаганда дуже віднєкується