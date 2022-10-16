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Люди годинами стоять у чергах за хлібом у Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Маріуполі люди змушені годинами стояти в чергах, щоб отримати хліб з рук російських окупантів.

Про це у телеграмі написав радник мера міста Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Черга за безкоштовним хлібом у Кальміуському районі. Сотні людей. Найближча точка, де можна купити хліб, майже за три кілометри. Тому люди вишукуються в черги та чекають годинами. Аби отримати буханку хліба з брудної автівки з брудних рук окупантів", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти масово завозять до Маріуполя цивільних росіян, щоб підвищити кількість населення, - Андрющенко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Україну хаяли. Отримали те що хотіли.
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16.10.2022 12:48
+14
Ну... не всі, а більшість так... На жаль такі реалії... Там корінних українців мало. Їх йоська сралін ще в далеких 1931-33 роках голодом знищив і завіз кацапську злидоту з сибіру, поволжжя та укралу. А це їх нащадки. Але ж вони гормадяни України...
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16.10.2022 12:40
+13
Це тi,хто чекав на кацапський свiт ?
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16.10.2022 12:32
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Ще й дають мабуть черняху.
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16.10.2022 12:28 Відповісти
Освободители ***
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16.10.2022 12:31 Відповісти
Це тi,хто чекав на кацапський свiт ?
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16.10.2022 12:32 Відповісти
Ну... не всі, а більшість так... На жаль такі реалії... Там корінних українців мало. Їх йоська сралін ще в далеких 1931-33 роках голодом знищив і завіз кацапську злидоту з сибіру, поволжжя та укралу. А це їх нащадки. Але ж вони гормадяни України...
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16.10.2022 12:40 Відповісти
Не всі, але ...ті що прозріли - тепер запізно
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16.10.2022 12:42 Відповісти
Ну то й що що громадяни? Це ті гниди про яких казав Петлюра.
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16.10.2022 12:56 Відповісти
Ну є і такі гниди і що? Вони громадяни України які живуть на території України і їх треба звільняти з територією...
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16.10.2022 13:22 Відповісти
Далеко не всі . Коли б всі ,то як тоді пояснити те ,що декілька
мільйонів жителів Донбасу ще в 2014 році в перші дні або місяці
війни залишили свої домівки і виїхали з окупованих територій .
Але ж наша влада не спромоглася ні розмістити їх ,ні допомогти .
Тому більшість вимушена була повернутись і зараз потерпають
від рашистів .
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16.10.2022 14:01 Відповісти
Шо значить влада не спромоглася розмістити та допогти? Хто хотів той вже і бізнес свій наладив і житлом обзавівся чи найманим чи своїм, на роботу влаштувався та т.і. А хто звик жити на всякі допомоги та субсидії і не звик працювати то звісно не зачипились за життя та поїхали назад. До війни в центральній Україні (приміром) по селах половина будинків, не хат, а повноцінних будинків стояли пустими, коштували копійки, а місцеві фермери волали про те, що нехватає робочих рук, навід деякі з міст возили на роботу. Але ж донбасьори сказали шо вони гАрАдскіЄ жІтьЄлі і не хочуть заселятись по селах. Навіть зараз, після початку повномаштабної війни ті хто від неї втік (не всі звичайно), але помітна частина вимагають до себе особливої уваги та приференцій. Навіть мотаються по різних районах та громадах, стають на облік, щоб отримувати по декілька виплат. Здорові лосі поприїжджали на позашляховиках, повинаймали квартири, ходять по кафе, а захищати свій рідний край не хочуть. Хлопці зі Львова чи Тернопіля (образно) за них воюють, а вони посасують півко та отримують всякі допомоги від держави. Ще раз кажу, не всі звичайно, але дуже помітна частина.
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16.10.2022 17:16 Відповісти
НЕ ВСІ .
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16.10.2022 21:10 Відповісти
Але ці люди навіть не думали виїхати з Маріуполя коли була можливість для них Росія - ЦЕ ВІНОК СЛАВИ . Тому дуже багато людей які страждають від рашистів але підтримують Росію
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16.10.2022 12:33 Відповісти
Подавляющее большинство этих оставшихся в окупации ждало *асвабадителей* и верят что им отстроят дома и заводы. Даже несмотря на то что в Марике рашисты утилизировали все мужское население
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16.10.2022 12:33 Відповісти
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16.10.2022 12:38 Відповісти
Шашеля уже наелись?
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16.10.2022 12:54 Відповісти
есесерізм
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16.10.2022 12:40 Відповісти
Та то таке, вони звикнуть, нічого страшного...
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16.10.2022 12:48 Відповісти
Україну хаяли. Отримали те що хотіли.
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16.10.2022 12:48 Відповісти
Может и правда нет муки любой в продаже? Знать бы. Но тема не для украинцев. Да замесить стакан муки на воде, нет дрожжей, чуть соды, нет духовки, на сковороде и под крышку на 10 мин, потом перевернуть, через 4 мин выключить. Через 30 мин готово. Все! Можно жрать в соль макая, кая, кая....
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16.10.2022 12:52 Відповісти
Це є рузькі мір у всій красі... ще бабуся розповідала, в першу світову і після в громадянську, в містечко заходили всі кому не лінь... німці, поляки, австріяки, мадьяри, чехи... завжди був порядок і дисципліна... тіко заходив рузькі мір, у любому вигляді...білі, червоні, братки в тільниках... починалося мародерство, вбиства, голод... огидна нація яка заблукала на теренах історії, та не вийшла з кам'яного віку...
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16.10.2022 12:57 Відповісти
Та якто по...й
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16.10.2022 13:10 Відповісти
Они долго ждали этого и это произошло.
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16.10.2022 13:14 Відповісти
Бруд не можна есть. Разворачивайтесь и уходите. ТОшно читать манипулятивные статьи
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16.10.2022 13:30 Відповісти
Враг он и есть врагом. А эти словечки пытающиеся нагнетать обстановку, оставьте себе авторы
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16.10.2022 13:32 Відповісти
Доя скотобидла постояти в черзі дуже духовно, поматькатись, начистити комусь рашиську харю...
Прогнутись за пайку!
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16.10.2022 13:51 Відповісти
Радію за співвідчизників, які дочекались срср, все так душевно в чергах
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16.10.2022 14:27 Відповісти
 
 