Люди годинами стоять у чергах за хлібом у Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО
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У Маріуполі люди змушені годинами стояти в чергах, щоб отримати хліб з рук російських окупантів.
Про це у телеграмі написав радник мера міста Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Черга за безкоштовним хлібом у Кальміуському районі. Сотні людей. Найближча точка, де можна купити хліб, майже за три кілометри. Тому люди вишукуються в черги та чекають годинами. Аби отримати буханку хліба з брудної автівки з брудних рук окупантів", - написав він.
Топ коментарі
+16 Ksenia VB
показати весь коментар16.10.2022 12:48
+14 Злий Грицько
показати весь коментар16.10.2022 12:40
+13 Татьяна Москаленко 8eae40a4
показати весь коментар16.10.2022 12:32
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мільйонів жителів Донбасу ще в 2014 році в перші дні або місяці
війни залишили свої домівки і виїхали з окупованих територій .
Але ж наша влада не спромоглася ні розмістити їх ,ні допомогти .
Тому більшість вимушена була повернутись і зараз потерпають
від рашистів .
Прогнутись за пайку!