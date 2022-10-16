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Російський солдат скаржиться на нестачу ліків та дії Кремля: "Скажи "Спасибо" нашему главнокомандующему, который нах#есил тут делов", - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти на півдні України скаржаться на критичну нестачу ліків, зокрема антибіотиків. Російські війська критикують дії Кремля та військового керівництва РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові російський окупант, який зараз перебуває в Миколаївській області, розповів дружині про нестачу ліків. Через це він змушений "лікувати" стрептодермію сечею.

Також дивіться: "Я хочу домой приехать хотя бы живым. Укропы как начали стрелять, у меня чуть душа не выпала", - окупант розповідає дівчині про ситуацію на Херсонщині. АУДIО

Окупант зазначив, що у російському війську кожен сам за себе. При цьому він додав, що хвилюється за свою посилку, бо поки не може сходити за нею, оскільки набряк ніг не дозволяє взутися.

Російський солдат критикує дії російського диктатора та військового керівництва. Він закликає суспільство повставати проти влади.

"Скажи "спасибо" нашему главнокомандующему, который натворил здесь делов и вообще эту мобилизацию конституционно неправильно. … Она вводится, когда на страну нападают, а не когда страна нападает на кого-то. Сволочь такая! Как мы его (Путина. - Ред.) здесь проклинаем, не могу тебе передать словами - его и его банду всю тупорылую, которая нас бросила сюда", - сказав оккупант.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Не головнокомандувач, а *****, коли ви вже вивчити ..
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16.10.2022 13:07
+8
да ладно..да всьо ідьот па плану
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16.10.2022 13:14
+6
Бидло чимось невдоволене
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16.10.2022 13:07
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Бидло чимось невдоволене
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16.10.2022 13:07 Відповісти
"... Это какой-то позор..."
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16.10.2022 14:07 Відповісти
та вообще охренели, им хутин ружо ржавое дал, на фронт отправил, за рОдину, а им ещё что то не нравится! во предатели хреновы!
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16.10.2022 15:22 Відповісти
Не головнокомандувач, а *****, коли ви вже вивчити ..
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16.10.2022 13:07 Відповісти
Гавномкомандувач
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16.10.2022 17:03 Відповісти
бидло будя сцяти на себе, але не згадає що Господь створив його людиною
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16.10.2022 13:11 Відповісти
да ладно..да всьо ідьот па плану
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16.10.2022 13:14 Відповісти
кацапи через особисту шкуру начинають розуміти, хто такий *****, його кліка і що вони агресори-нападники...
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16.10.2022 13:15 Відповісти
А коли ссати не зможеш чим лiкуватися будеш ?
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16.10.2022 13:16 Відповісти
тогда в ход пойдут экскременты. Экскрементов будет много.
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16.10.2022 13:30 Відповісти
Был контрактник, контракт закончился, стал мобилизованный . Душевно так ...
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16.10.2022 13:18 Відповісти
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16.10.2022 13:20 Відповісти
жити захоче ..шей обсереться
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16.10.2022 13:22 Відповісти
Фуя-себе! сталіна на них немає, за такі розмови... і це ще нічого не починали.,
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16.10.2022 13:25 Відповісти
Нєужєлі кацап прАзрЄл, мля?
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16.10.2022 13:26 Відповісти
Якщо там такий стан і такі вояки, що навіть за посилкою сходити не в змозі, чому Снігурівка ще не відбита?
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16.10.2022 13:26 Відповісти
В Белгороде прямо на авиабазе армии России "хлопки" от падающих окурков
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16.10.2022 13:36 Відповісти
ruski , si dalshe na nogi bjat ...🤣🤣🤣
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16.10.2022 14:02 Відповісти
А слабо повернути зброю на Кремль!
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16.10.2022 14:02 Відповісти
Не мжет быть! Что я слышу? Что-то напоминающее прояснение в скрепной бошке?
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16.10.2022 14:29 Відповісти
В них тільки снарядів достатньо,а ліків,одягу,харчів ніхто не обіцяв - перейшли на самозабезпечення...
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16.10.2022 14:48 Відповісти
Что то новенькое.
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16.10.2022 14:49 Відповісти
"контракт закончился, - стал мобилизованный", - ****, гениально=)
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16.10.2022 14:56 Відповісти
чмобик не знает, что ***** "Верховный (sic) главнокомандующий"
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16.10.2022 14:58 Відповісти
рАzzия в перде!!! как радостно то! а хутин пуйло, ла ла ла ла ла))))
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16.10.2022 15:20 Відповісти
чомксь зовсім не шкода того опариша..він шкодує про те, зо нічого в нього немає, а не про вимушене вбивство українців..був би норм екіпірований, зі жратвою і зброєю - риторика була б інша - розповідав би як он косить укрів, вішає дітей - а та мари-ушльопка волала - так їх шаси!!

не повинно бути до них жалю..ніякого полону..
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16.10.2022 15:24 Відповісти
мати* гаси*

і ноут зараз не здати на профу..
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16.10.2022 15:27 Відповісти
Сейчас заплачу! Зачем нам это знать?
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17.10.2022 10:06 Відповісти
 
 