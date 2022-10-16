Російський солдат скаржиться на нестачу ліків та дії Кремля: "Скажи "Спасибо" нашему главнокомандующему, который нах#есил тут делов", - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Окупанти на півдні України скаржаться на критичну нестачу ліків, зокрема антибіотиків. Російські війська критикують дії Кремля та військового керівництва РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові російський окупант, який зараз перебуває в Миколаївській області, розповів дружині про нестачу ліків. Через це він змушений "лікувати" стрептодермію сечею.

Також дивіться: "Я хочу домой приехать хотя бы живым. Укропы как начали стрелять, у меня чуть душа не выпала", - окупант розповідає дівчині про ситуацію на Херсонщині. АУДIО

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Окупант зазначив, що у російському війську кожен сам за себе. При цьому він додав, що хвилюється за свою посилку, бо поки не може сходити за нею, оскільки набряк ніг не дозволяє взутися.

Російський солдат критикує дії російського диктатора та військового керівництва. Він закликає суспільство повставати проти влади.

"Скажи "спасибо" нашему главнокомандующему, который натворил здесь делов и вообще эту мобилизацию конституционно неправильно. … Она вводится, когда на страну нападают, а не когда страна нападает на кого-то. Сволочь такая! Как мы его (Путина. - Ред.) здесь проклинаем, не могу тебе передать словами - его и его банду всю тупорылую, которая нас бросила сюда", - сказав оккупант.