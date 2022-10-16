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Українські хакери залишили Ленінградську область без світла. ВIДЕО

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Українські хакери атакували петербурзьку електромережеву компанію та залишили Ленінградську область без електроенергії.

Про це повідомляє IT-армія України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми 12 жовтня успішно атакували енергомережі Санкт-Петербурга та Ленінградської області акціонерного товариства ЛОЕСК. Простіше кажучи, російську ТЕЦ", - розповіли хакери.

За їх словами, українські спеціалісти змогли проникнути всередину мережевої інфраструктури, отримали доступ до робочих місць операторів та "погралися з перемикачами".

Також отримали доступ до інформації, що містилася в мережі.

"Ми отримали так багато інформації, що обробляти її довелося два дні. В наших руках опинилися паспорти, документи, бази даних співробітників та клієнтів", - кажуть хакери.

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Всі дані, документи, паспорти та накази вони виклали в інтернет - щоб будь-який користувач міг завантажити цю інформацію та зробити з нею все, що завгодно.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+38
Хе-хе, файно, виконавцям - респект!
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16.10.2022 16:14
+16
Дякую . А бункер не спробуєте хакнути?
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16.10.2022 16:16
+15
Подяка хакерам! Краще було б пенсії і зарплати заблокувати нехай голодні сидять.
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16.10.2022 16:22
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Хе-хе, файно, виконавцям - респект!
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16.10.2022 16:14 Відповісти
Правильно. Нєх*й вий*буваться.
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16.10.2022 17:52 Відповісти
Дякую . А бункер не спробуєте хакнути?
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16.10.2022 16:16 Відповісти
Там дизеля.
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16.10.2022 16:21 Відповісти
І моьільний на дізелі?
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16.10.2022 16:32 Відповісти
100%. На корабельных дизелях. С двойным, как минимум, резервированием.
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16.10.2022 16:34 Відповісти
Туди кацапи інтернет не допускають. А ***** навіть простим мобільним з кнопками не користується.
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16.10.2022 16:36 Відповісти
Дуже прикро
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16.10.2022 18:20 Відповісти
Дуже печально
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16.10.2022 18:22 Відповісти
Та ладно. Шеф попросил секретаршу заказать обед, а она вызвала демона.Бывает
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16.10.2022 16:17 Відповісти
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙁наші хакери ‼️
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16.10.2022 16:18 Відповісти
лучше б атомную станцыю подорвали нажимая от фонаря всякие кноки от телемеханики
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16.10.2022 16:18 Відповісти
Вибачте, але це МАЙЖЕ нереально(

Системи керування АЕС МАЙЖЕ повністтю ізольовані від зовнішніх мереж!

Теоритично можливо пробитися через шлюзи уеруючих систем по передачі параметрів назовні, але, але, але...
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16.10.2022 16:35 Відповісти
свою тупую башку подорви бот недобитый
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16.10.2022 23:04 Відповісти
так это даже не бавовна у них, а интеллигентная публика зашла.
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16.10.2022 16:20 Відповісти
Подяка хакерам! Краще було б пенсії і зарплати заблокувати нехай голодні сидять.
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16.10.2022 16:22 Відповісти
Молодці
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16.10.2022 16:22 Відповісти
Движение поездов путайте
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16.10.2022 16:24 Відповісти
Спасиба!
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16.10.2022 16:25 Відповісти
РасчЛениград .... без света .... ждет...
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16.10.2022 16:25 Відповісти
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16.10.2022 16:26 Відповісти
Цікаво санкт-петербург у ленінградській області, а у нас Дніпро у Дніпропетровській. Це що, така собі ностальгія за совком? І це - за першого найвидатнішого українця? Совок він найвидатніший, а не українець. Боневтік, бо втік від призову. Чотири рази
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16.10.2022 16:34 Відповісти
Кажуть, що 3 рази! Лічильник не накручуйте, не 90ті роки знадвору) Але і трьох достатньо більше ніж треба
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16.10.2022 16:39 Відповісти
Ні, щоб похвалити боневтіка, що перейменував Дніпропетровськ в Дніпро, хоча й про область забувся, то ви його лаєте
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16.10.2022 16:43 Відповісти
Там вирiшувала зрада.
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16.10.2022 16:49 Відповісти
главное что бы твои кацапы ничего не вирiшували
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16.10.2022 23:06 Відповісти
кадзаб це той, хто про нього завжди думку ма€ та пише тут постiйно. Sei tu cioè. Бздо чувирне.
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16.10.2022 23:40 Відповісти
не позорься кацапское чувырло - купи себе гугл переводчик лапоть
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16.10.2022 23:57 Відповісти
А треба було перейменувати на Дніпровськ, а область назвати Дніпровська!
Та воно їм треба, пішли на налигачі маси!
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16.10.2022 16:50 Відповісти
Дніпропетровськ став Дніпром у 2016 році, боневтік у ці часи публіку розважав...
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16.10.2022 16:59 Відповісти
Ага, але всрався, що область не перейменована він. І совок по цій причині теж він? Егеж?
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16.10.2022 17:03 Відповісти
А хто? У кого була конституційна більшість? Запроста змогли б. Але ж совки, люті совки
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16.10.2022 21:16 Відповісти
Даний випадок - це позитивна сторона хакерів)))
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16.10.2022 17:06 Відповісти
Українським хакерам слава!Добре діло зробили
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16.10.2022 17:09 Відповісти
🇺🇦‼️⚔️❤️👍👏✌️✊🇺🇦‼️⚔️❤️
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16.10.2022 17:34 Відповісти
Як же вони тепер без тєлєка жити будуть. То тепер привід для амністі про звірства українців щодо мирних зомбаків писати.
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16.10.2022 19:02 Відповісти
Панове хакери, будьте любезні, поколупайтеся в банківській сфері - буде хаос у всій економіці !
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16.10.2022 19:21 Відповісти
Калибєль рівалюцііі ва мглє . . .
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16.10.2022 20:34 Відповісти
 
 