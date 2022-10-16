Українські хакери залишили Ленінградську область без світла. ВIДЕО

Українські хакери атакували петербурзьку електромережеву компанію та залишили Ленінградську область без електроенергії.

Про це повідомляє IT-армія України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми 12 жовтня успішно атакували енергомережі Санкт-Петербурга та Ленінградської області акціонерного товариства ЛОЕСК. Простіше кажучи, російську ТЕЦ", - розповіли хакери.

За їх словами, українські спеціалісти змогли проникнути всередину мережевої інфраструктури, отримали доступ до робочих місць операторів та "погралися з перемикачами".

Також отримали доступ до інформації, що містилася в мережі.

"Ми отримали так багато інформації, що обробляти її довелося два дні. В наших руках опинилися паспорти, документи, бази даних співробітників та клієнтів", - кажуть хакери.

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Всі дані, документи, паспорти та накази вони виклали в інтернет - щоб будь-який користувач міг завантажити цю інформацію та зробити з нею все, що завгодно.