Українські хакери залишили Ленінградську область без світла. ВIДЕО
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Українські хакери атакували петербурзьку електромережеву компанію та залишили Ленінградську область без електроенергії.
Про це повідомляє IT-армія України, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми 12 жовтня успішно атакували енергомережі Санкт-Петербурга та Ленінградської області акціонерного товариства ЛОЕСК. Простіше кажучи, російську ТЕЦ", - розповіли хакери.
За їх словами, українські спеціалісти змогли проникнути всередину мережевої інфраструктури, отримали доступ до робочих місць операторів та "погралися з перемикачами".
Також отримали доступ до інформації, що містилася в мережі.
"Ми отримали так багато інформації, що обробляти її довелося два дні. В наших руках опинилися паспорти, документи, бази даних співробітників та клієнтів", - кажуть хакери.
Всі дані, документи, паспорти та накази вони виклали в інтернет - щоб будь-який користувач міг завантажити цю інформацію та зробити з нею все, що завгодно.
Будь ласка, зачекайте...
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Та воно їм треба, пішли на налигачі маси!