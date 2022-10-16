Порошенко передав 25-й повітряно-десантній бригаді комплекс для побутового обслуговування на фронті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Петро Порошенко, який побував на східному фронті, привіз у 25-у повітряно-десантну бригаду особливий подарунок – мобільну лазню. Це повністю автономний комплекс, в якому бійці можуть випрати та висушити одяг, а також прийняти душ – для цього передбачено майже дві тонни води.

"Це – унікальний комплекс побутового обслуговування на фронті, тут є пральні машини, сушилки, теплі приміщення, умивальник, унікальний котел, який працює на всіх видах палива. Баки, які наповнюються водою, забезпечують повну автономність, і душове відділення. Рота може прийняти душ на фронті", – говорить Порошенко, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Наші інженери спроектували все так, щоб було, як вдома у рідної мами. Принаймні, дуже старалися, щоб так було. Усе це дозволяє зробити суворий армійський побут комфортним", – говорить Порошенко.

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На фронт планують передати не менше десяти подібних комплексів. Як відомо, Фонд Порошенка подвоює суму, зібрану небайдужими українцями для допомоги ЗСУ. А першу мобільну лазню вирішили подарувати легендарній 25-й бригаді, яка відзначилась під час контрнаступу на Харківщині і звільняла Ізюм.

Хлопці показують, що знаходиться всередині лазні. "Такий комплекс – незамінна річ. Ми знаходимося в таких місцях, де не завжди є можливість помитися, випрати речі. Тут можна дуже швидко це все отримати, помити людей, попрати, висушити речі. Стоїть система, стоїть титан – воно гріється. Буквально 5 кілограмів дров і все. Закидається в топку. Он навіть є дрова, все це випробовувалося. Все працює", – розповідає військовий.

"2 машинки Indesit 8-ми кілограмові, тобто в неї можна завантажити купу речей, вона попрала, і в сушилку їх закинули. Сушилочка, а знизу пральна машина. Найкращий варіант на цей час", – говорять бійці.

Титан за 20 хвилин нагріває воду до 40 градусів, пояснює військовий: "тобто через 20 хвилин вже можна нормально помитися в гарячій воді. Дуже просторо. Там чотири помивочних місця. Все це працює на автоматиці – натискаєш клавішу, 20 секунд тече вода, тобто немає колосального розходу води".

"Варіант дуже-дуже гарний. Все працює на автоматиці, він незалежний, мобільний приїхав, залили паливо, завели генератор. На сам нуль, звісно, не підженеш, але люди підвозяться транспортом. Помилися – і одразу назад на позиції, тому що треба працювати", – кажуть у бригаді.







Як відомо, на 14 жовтня Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" підготували подарунки для ЗСУ. Великий вантаж привезли у бригади уздовж лінії фронту. Серед подарунків – 10 автівок DAF, пікапи, десятки дронів, генераторів, сотні буржуйок, а також рації, комплекти зимового одягу, спальні мішки і польова лазня.