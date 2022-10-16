Порошенко передав 25-й повітряно-десантній бригаді комплекс для побутового обслуговування на фронті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Петро Порошенко, який побував на східному фронті, привіз у 25-у повітряно-десантну бригаду особливий подарунок – мобільну лазню. Це повністю автономний комплекс, в якому бійці можуть випрати та висушити одяг, а також прийняти душ – для цього передбачено майже дві тонни води.
"Це – унікальний комплекс побутового обслуговування на фронті, тут є пральні машини, сушилки, теплі приміщення, умивальник, унікальний котел, який працює на всіх видах палива. Баки, які наповнюються водою, забезпечують повну автономність, і душове відділення. Рота може прийняти душ на фронті", – говорить Порошенко, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.
"Наші інженери спроектували все так, щоб було, як вдома у рідної мами. Принаймні, дуже старалися, щоб так було. Усе це дозволяє зробити суворий армійський побут комфортним", – говорить Порошенко.
На фронт планують передати не менше десяти подібних комплексів. Як відомо, Фонд Порошенка подвоює суму, зібрану небайдужими українцями для допомоги ЗСУ. А першу мобільну лазню вирішили подарувати легендарній 25-й бригаді, яка відзначилась під час контрнаступу на Харківщині і звільняла Ізюм.
Хлопці показують, що знаходиться всередині лазні. "Такий комплекс – незамінна річ. Ми знаходимося в таких місцях, де не завжди є можливість помитися, випрати речі. Тут можна дуже швидко це все отримати, помити людей, попрати, висушити речі. Стоїть система, стоїть титан – воно гріється. Буквально 5 кілограмів дров і все. Закидається в топку. Он навіть є дрова, все це випробовувалося. Все працює", – розповідає військовий.
"2 машинки Indesit 8-ми кілограмові, тобто в неї можна завантажити купу речей, вона попрала, і в сушилку їх закинули. Сушилочка, а знизу пральна машина. Найкращий варіант на цей час", – говорять бійці.
Титан за 20 хвилин нагріває воду до 40 градусів, пояснює військовий: "тобто через 20 хвилин вже можна нормально помитися в гарячій воді. Дуже просторо. Там чотири помивочних місця. Все це працює на автоматиці – натискаєш клавішу, 20 секунд тече вода, тобто немає колосального розходу води".
"Варіант дуже-дуже гарний. Все працює на автоматиці, він незалежний, мобільний приїхав, залили паливо, завели генератор. На сам нуль, звісно, не підженеш, але люди підвозяться транспортом. Помилися – і одразу назад на позиції, тому що треба працювати", – кажуть у бригаді.
Як відомо, на 14 жовтня Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" підготували подарунки для ЗСУ. Великий вантаж привезли у бригади уздовж лінії фронту. Серед подарунків – 10 автівок DAF, пікапи, десятки дронів, генераторів, сотні буржуйок, а також рації, комплекти зимового одягу, спальні мішки і польова лазня.
Будь ласка, зачекайте...
Але чому адміни не ставлять цього - вже питання...
П'ятий Президент Петро ПОРОШЕНКО в короткому відеофільмі з фронту про волонтерство, допомогу ЗСУ, про історичні рішення ПАРЄ і ООН та майбутню перемогу над ворогом
Це ж клініка,при чому безнадійна.
Скільки інженерів працює на підпрємствах Порошенка?
Відповідь для зелененьких:
Інженерів не може бути у Порошенка,бо їх немає у кварталі,тому зрозуміти вони нічого не можуть.
Тоді ваші недолугі питання відпадуть самі по собі.
зроблено в цеху (самодєлкінами)
прицеп сиарий, резина не нова
кустарщина в середині
але, ****, воно є!!!!!!
що передали зепутати, ОПшники особисто???
а нікуя
а порох дає
Який батько - такий й син
Мало в Кривому Розі підприємств, що не міг стати директором в 70ті роки?
Порох молодец - был самым лучшим презом , восстанавливал армию и продолжает армии помогать. Спасибо ему.
Апомните как ЗЭговорил, что война кончается, потому что это выгодно Порошенку.
А теперь кому выгодно?
А ось приїхати як Зе на звільнену теріторію,піднимати прапора,та ще з путими руками,лише би відосик відзняти на фоні героїв,оце - піар.
Ну тут проплачені гниди шас "розкажуть" про Лоліту...
Казалиж у 2019,що будуть на платіжки відосики з обіцянками пісюніста намазувати!
Порох - сила ,
Зе - могила
Порошенко в супроводі військових ішов із квітами біля проїжджої частини дороги, помітив водія невеликого чорного авто й помахав йому рукою на знак вітання.
Кермувач машини посигналив політику у відповідь. Проїхавши кілька метрів, автомобіль зіткнувся з протитанковим їжаком, який стояв на дорозі.
У чому тільки Порошенка не звинувачували! Але це щось новеньке: в пошкодженні їжачка Порошенко вже винний.