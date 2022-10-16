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Порошенко (13191) 25 окрема повітряно-десантна бригада (108) ЗСУ (5781)

Порошенко передав 25-й повітряно-десантній бригаді комплекс для побутового обслуговування на фронті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Петро Порошенко, який побував на східному фронті, привіз у 25-у повітряно-десантну бригаду особливий подарунок – мобільну лазню. Це повністю автономний комплекс, в якому бійці можуть випрати та висушити одяг, а також прийняти душ – для цього передбачено майже дві тонни води.

"Це – унікальний комплекс побутового обслуговування на фронті, тут є пральні машини, сушилки, теплі приміщення, умивальник, унікальний котел, який працює на всіх видах палива. Баки, які наповнюються водою, забезпечують повну автономність, і душове відділення. Рота може прийняти душ на фронті", – говорить Порошенко, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Наші інженери спроектували все так, щоб було, як вдома у рідної мами. Принаймні, дуже старалися, щоб так було. Усе це дозволяє зробити суворий армійський побут комфортним", – говорить Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко привіз вантажівки, рації та генератори на позиції десантників 79 бригади на Донбасі

Порошенко передав 25-й повітряно-десантній бригаді комплекс для побутового обслуговування на фронті 01

На фронт планують передати не менше десяти подібних комплексів. Як відомо, Фонд Порошенка подвоює суму, зібрану небайдужими українцями для допомоги ЗСУ. А першу мобільну лазню вирішили подарувати легендарній 25-й бригаді, яка відзначилась під час контрнаступу на Харківщині і звільняла Ізюм.

Порошенко передав 25-й повітряно-десантній бригаді комплекс для побутового обслуговування на фронті 02

Хлопці показують, що знаходиться всередині лазні. "Такий комплекс – незамінна річ. Ми знаходимося в таких місцях, де не завжди є можливість помитися, випрати речі. Тут можна дуже швидко це все отримати, помити людей, попрати, висушити речі. Стоїть система, стоїть титан – воно гріється. Буквально 5 кілограмів дров і все. Закидається в топку. Он навіть є дрова, все це випробовувалося. Все працює", – розповідає військовий.

Порошенко передав 25-й повітряно-десантній бригаді комплекс для побутового обслуговування на фронті 03

"2 машинки Indesit 8-ми кілограмові, тобто в неї можна завантажити купу речей, вона попрала, і в сушилку їх закинули. Сушилочка, а знизу пральна машина. Найкращий варіант на цей час", – говорять бійці.

Порошенко передав 25-й повітряно-десантній бригаді комплекс для побутового обслуговування на фронті 04

Титан за 20 хвилин нагріває воду до 40 градусів, пояснює військовий: "тобто через 20 хвилин вже можна нормально помитися в гарячій воді. Дуже просторо. Там чотири помивочних місця. Все це працює на автоматиці – натискаєш клавішу, 20 секунд тече вода, тобто немає колосального розходу води".

Порошенко передав 25-й повітряно-десантній бригаді комплекс для побутового обслуговування на фронті 05

"Варіант дуже-дуже гарний. Все працює на автоматиці, він незалежний, мобільний приїхав, залили паливо, завели генератор. На сам нуль, звісно, не підженеш, але люди підвозяться транспортом. Помилися – і одразу назад на позиції, тому що треба працювати", – кажуть у бригаді.

Порошенко передав 25-й повітряно-десантній бригаді комплекс для побутового обслуговування на фронті 06
Порошенко передав 25-й повітряно-десантній бригаді комплекс для побутового обслуговування на фронті 07
Порошенко передав 25-й повітряно-десантній бригаді комплекс для побутового обслуговування на фронті 08

Як відомо, на 14 жовтня Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" підготували подарунки для ЗСУ. Великий вантаж привезли у бригади уздовж лінії фронту. Серед подарунків – 10 автівок DAF, пікапи, десятки дронів, генераторів, сотні буржуйок, а також рації, комплекти зимового одягу, спальні мішки і польова лазня.
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Топ коментарі
+46
справа в тому, що не тільки мобільні лазні Порох привіз на фронт на цей раз. "Привіз хлопцям британські вантажівки, рації, генератори, теплу форму та пічки-буржуйки. Ну і дрони, куди ж без них. Хлопцям потрібні «очі»" - звітує сам Порошенко в своєму телеграмі.
Але чому адміни не ставлять цього - вже питання...
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16.10.2022 17:10
+39
А як тут можно дерьмо виплескувати,коли привіз та подарував?
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16.10.2022 17:09
+36
14 жовтня Порошенко привіз вантажівки, дрони, генератори та буржуйки у десантно-штурмову бригаду, яка два місяці тому отримала 11 італійських бронемашин MLS SHIELD. Він зауважив, що машини добре себе показали в умовах контрнаступу. «В умовах бойової експлуатації час, коди живе броньована техніка, вимірюється хвилинами. І те, що всі «Шилди» залишилися, незважаючи на активну участь в бойовій операції і дуже складні умови використання, дуже круто - значить, ми поставили гарну якість. І те, що наші десантники - а вони не дуже ласкаві по відношенню до ворога і до техніки, - дуже їх хвалили, задля цього варто жити. От не більше і не менше», - говорить Порошенко.
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16.10.2022 17:19
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А як тут можно дерьмо виплескувати,коли привіз та подарував?
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16.10.2022 17:09 Відповісти
І міни з Чонгару не знімав.
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16.10.2022 17:17 Відповісти
справа в тому, що не тільки мобільні лазні Порох привіз на фронт на цей раз. "Привіз хлопцям британські вантажівки, рації, генератори, теплу форму та пічки-буржуйки. Ну і дрони, куди ж без них. Хлопцям потрібні «очі»" - звітує сам Порошенко в своєму телеграмі.
Але чому адміни не ставлять цього - вже питання...
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16.10.2022 17:10 Відповісти
14 жовтня Порошенко привіз вантажівки, дрони, генератори та буржуйки у десантно-штурмову бригаду, яка два місяці тому отримала 11 італійських бронемашин MLS SHIELD. Він зауважив, що машини добре себе показали в умовах контрнаступу. «В умовах бойової експлуатації час, коди живе броньована техніка, вимірюється хвилинами. І те, що всі «Шилди» залишилися, незважаючи на активну участь в бойовій операції і дуже складні умови використання, дуже круто - значить, ми поставили гарну якість. І те, що наші десантники - а вони не дуже ласкаві по відношенню до ворога і до техніки, - дуже їх хвалили, задля цього варто жити. От не більше і не менше», - говорить Порошенко.
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16.10.2022 17:19 Відповісти
Зтули пельку і не нервуйся , зебенябот
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16.10.2022 19:16 Відповісти
навіть щоб брехати з сорказмом треба мати розум,а який розум в тих ,для хто зробив клоуна та зрадника царька ,другим найвеличнішим українцем після Тараса Шевченко
Це ж клініка,при чому безнадійна.
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16.10.2022 17:26 Відповісти
Загадка:

Скільки інженерів працює на підпрємствах Порошенка?

Відповідь для зелененьких:

Інженерів не може бути у Порошенка,бо їх немає у кварталі,тому зрозуміти вони нічого не можуть.
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16.10.2022 17:35 Відповісти
Яке держзамовлення? Знову зелених намагаєтеся сюди приплести,буржуйки Пороха вже присвоювали,тепер це? В нас є окрім державних придприємвств ,це і частні фірми,а лазня то не стратегічна зброя !Слухайте ,ви перш ніж переливати з пустого в порожне,подивится скільки людей,та частних придприємств обїєднує волонтерській рух Порошенко-"справа громад"
Тоді ваші недолугі питання відпадуть самі по собі.
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16.10.2022 17:36 Відповісти
Якщо б ви знали значення слово "приватні" в моєму коменті, то не треба було влаштовувати плач Ярославни про частні підприємства
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16.10.2022 17:45 Відповісти
Та це ви плакали ,я раділа новині, як і всі українці, а те що іноді помилки у тексті,так я з Одеси, усе життя розмовляла російською,поки путлер не прийшов захищати російськомовних,тому на українській спілкуюся тільки півтора року, можуть бути помилки.
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16.10.2022 18:33 Відповісти
А хіба їх це цікавить?! Іх цікавить тільки розповсюдженя гасла *****"аби не Порошеноко!".
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16.10.2022 18:41 Відповісти
ruski , zasunj golovu v sraku !
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16.10.2022 17:33 Відповісти
В країні війна, а вам може ще координати підприємства надати? Під час війни такі питання не те що недоречні, а вже самі по собі носять ознаки злочину.
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16.10.2022 17:26 Відповісти
виглядає дещо кострубато всередині. Можливо десь і зробили самі
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16.10.2022 17:59 Відповісти
головне що воно зроблено, передано та працює
зроблено в цеху (самодєлкінами)
прицеп сиарий, резина не нова
кустарщина в середині
але, ****, воно є!!!!!!
що передали зепутати, ОПшники особисто???
а нікуя
а порох дає
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16.10.2022 20:11 Відповісти
Спасибо!
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16.10.2022 17:06 Відповісти
А скільки гривень передав ЗСУ Зеленський і його команда,наприклад 95-й квартал?
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16.10.2022 17:07 Відповісти
А ты ?
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16.10.2022 17:08 Відповісти
А ты ?
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16.10.2022 17:13 Відповісти
По-перше не "тикай",я людина у віці,по-друге я що міг з пенсії,те і перевів,а по-третє мій син воює на відміну від тебе ідіота
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16.10.2022 18:49 Відповісти
Та не звертай уваги...
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16.10.2022 18:58 Відповісти
По-перше не тікаю, по друге я підполковник запасу, а по третье не звізді, людина у віці.
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16.10.2022 23:19 Відповісти
Кошовий, це ти?
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16.10.2022 17:19 Відповісти
Та да, ніщеброди
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16.10.2022 17:12 Відповісти
Яка хата - такий й тин

Який батько - такий й син

Мало в Кривому Розі підприємств, що не міг стати директором в 70ті роки?
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16.10.2022 17:21 Відповісти
Для цього розум потрібно, а не членограй
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16.10.2022 17:39 Відповісти
Що ,зелень бідніша за пенсіонерів ,що навіть з пенсіі виділяють на допомогу ЗСУ ? Волонтерській рух Порошенко це не тільки його гроші, це і гроші громад,про що він кожного разу нагадує.
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16.10.2022 17:13 Відповісти
Не знаю як команда,а от персонально В.А.З. є $ мільрдером ,офшорним,та по майну в світі. В Лондні по вартості вони з Шефіром Ахметова переплюнули!
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16.10.2022 18:49 Відповісти
Об этом никто не слышал и не видел.
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16.10.2022 17:10 Відповісти
Явно менше, аніж ******** у тому же Запоріжжі
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16.10.2022 17:10 Відповісти
Ви хотіли сказати розікрав?
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16.10.2022 18:03 Відповісти
Вони на адвокатів гроші в офшорах скирдують! Навіть зараз хочуть вкрасти 60 з 90 мільярдів на дороги. Мабуть розраховують на другий наступ з півночі на Київ.
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16.10.2022 18:45 Відповісти
не передав
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16.10.2022 18:51 Відповісти
Знову Зе-лених "бомбане"...
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16.10.2022 17:12 Відповісти
ШОК! Розвідники все висказали Порошенку
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16.10.2022 17:14 Відповісти
Если бы столько как Порох помогал Беня, Пинчук и пр. приближенные к власти, то может и не пришлось бы ЗЄ с протянутой рукой по миру идти?

Порох молодец - был самым лучшим презом , восстанавливал армию и продолжает армии помогать. Спасибо ему.

Апомните как ЗЭговорил, что война кончается, потому что это выгодно Порошенку.
А теперь кому выгодно?
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16.10.2022 17:16 Відповісти
тепер вігідно зелемойському, щоб не потрапити до буцігарні за зрадництво та розкрадання бюджету України.
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16.10.2022 17:21 Відповісти
Ні , допомога ,це завжди у першу чергу допомога.
А ось приїхати як Зе на звільнену теріторію,піднимати прапора,та ще з путими руками,лише би відосик відзняти на фоні героїв,оце - піар.
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16.10.2022 17:30 Відповісти
Ну,його ж не показують на ************ як Притулу,який за чужі гроші піариться,але це нормально,бо він від потрібних людей працює.
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16.10.2022 17:39 Відповісти
теска , ПВО давай !
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16.10.2022 17:41 Відповісти
ППО Києва також була забезпечена Петром Олексійовичем, за його особисті гроші.
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16.10.2022 21:23 Відповісти
А кварталісти передали на фронт великий полум'яний привіт з фешенебельних західних готелів і новий випуск програми з тупими низькосортними жартами з позначеними консервним сміхом місцями, де потрібно падати від ржачу.
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16.10.2022 17:43 Відповісти
Ні , ви забулися , Кошовий ще на цицьках та сраці своєї жінки зробив патріотичні тату ,казав ,що на допомогу ЗСУ. Досі не можемо розібратися,чи то жінку свою збирався вислати щоб ЗСУ могли розслабитись, чи просто намагався познущатися.
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16.10.2022 17:47 Відповісти
Аааа...а Рошен не передав?!)
Ну тут проплачені гниди шас "розкажуть" про Лоліту...
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16.10.2022 17:44 Відповісти
Зараз вже тренд - купуй Рошен ,допоможи ЗСУ,нарешті правда перемогла.
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16.10.2022 17:48 Відповісти
Я завжди купую батончики. Дуже смачні і допомога Рошену.
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16.10.2022 18:07 Відповісти
Дуже потрібна річ. Молодець, Порошенко, зна що потрібно для армії.
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16.10.2022 18:00 Відповісти
І знов Порошенко зробив корисну справу, і знову прихильників зеленкської мерзоти плющить!
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16.10.2022 18:05 Відповісти
А 80 та бригада не така?
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16.10.2022 18:08 Відповісти
Стиральные машины? Похоже этот объект от рашистов должен охранять спецназ!
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16.10.2022 18:08 Відповісти
Спецназу ніколи - вони зелені сраки від Києва до Дрогобича охороняють.
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16.10.2022 18:56 Відповісти
Конкретно. І не мозолить щодня очі людям на всіх каналах, як дехто! Не буду пальцем в нього тикати..
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16.10.2022 18:23 Відповісти
Чом би й ні? Воно,зелене вже дістало!
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16.10.2022 18:37 Відповісти
А зезиден подарував черговий відосик,замість всьго!
Казалиж у 2019,що будуть на платіжки відосики з обіцянками пісюніста намазувати!
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16.10.2022 18:35 Відповісти
Одна така новина з порохом варта 100 новин з зе.чи з 1000?
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16.10.2022 19:00 Відповісти
Мій девіз :
Порох - сила ,
Зе - могила
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16.10.2022 19:20 Відповісти
Дякуємо, Петро Олексійович!
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16.10.2022 19:25 Відповісти
Порох красавчик.
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16.10.2022 19:27 Відповісти
Порошенко П.О. наша надія на сьомого президента України.
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16.10.2022 19:32 Відповісти
А боневтік оманський разом з дебільним кварталом передав всім дулю з маком.
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16.10.2022 20:02 Відповісти
а також книжки "власного" авторства "Перший місяць війни", "Другий місяць війни" і шоколадки із своїм ****** на обгортці.
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16.10.2022 21:26 Відповісти
От же негідник цей ваш порох. Так знущається над найвеличнішим лідором **********, який будучи доларовим мільйонером задонатив на ЗСУ, аж 0 грн 00 коп.
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16.10.2022 20:05 Відповісти
Отакої! Від "баригі" Порошенка наша Армія отримує і ******* снайперські гвинтівки і броньовані авто і кулемети і ******* засоби звязку та РЕБ і мобільні лазні і бронікі та каски і позашляховики та дрони ... а від промоскальської ЗЕлупи українська Армія отримала лише чисельне скорочення в 2020, роззброєння та припинення фінансування оборонки та, як "вішенка на тортє" - "шашличкі" 24.02.22. Ну шо, недоумкі ЗЕлені, паржалі па-пріколу??? Хоч тепер, нарешті, вам "нє скучно"???...
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16.10.2022 20:30 Відповісти
Порох і Роман Донік - найкращі, не словом а ділом...
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16.10.2022 23:02 Відповісти
У Слов'янську водій легкового автомобіля задивився на 5-го президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка та потрапив у невелику ДТП. Відео інциденту з'явилося в соцмережах.

Порошенко в супроводі військових ішов із квітами біля проїжджої частини дороги, помітив водія невеликого чорного авто й помахав йому рукою на знак вітання.

Кермувач машини посигналив політику у відповідь. Проїхавши кілька метрів, автомобіль зіткнувся з протитанковим їжаком, який стояв на дорозі.

У чому тільки Порошенка не звинувачували! Але це щось новеньке: в пошкодженні їжачка Порошенко вже винний.
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16.10.2022 23:55 Відповісти
у мене одного відчуття, що Притула косплеїть Пороха?


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17.10.2022 00:39 Відповісти
Он в два раза больше украл у народа Украины, считай за их счёт и купил это все, очередной пиар ход чтобы после войны не выгнали с Рады, ВСУ помогает вся Украина и только порох на этом пиарит себя, а порохоботов как Zомби России на него молитьс
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17.10.2022 01:32 Відповісти
 
 