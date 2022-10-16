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Врегулювання в Україні можливе за тиждень, все залежить від США і Великої Британії, - Лукашенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Щодо припинення війни в Україні можна було б домовитися протягом тижня, але США та Велика Британія заборонили Володимиру Зеленському вести переговори.

Про це заявив "президент", що захопив владу в Білорусі, Олександр Лукашенко в інтерв'ю телекомпанії NBC, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БелТА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки Лукашенко допомагатиме Путіну, США посилюватимуть санкції проти Білорусі, - Держдеп

Журналіст запитав, як можна голосувати проти резолюції, яка засуджує дії Росії в Україні, коли оприлюднюється так багато фактів щодо звірств армії РФ. "Ви знаєте, йде інформаційна війна, українці кажуть про масові поховання, про злочини російської сторони, а російська сторона аналогічно викриває масові злочини української сторони. Звична інформаційна атака одне на одного. У цій ситуації треба розбиратися в корні. Йде війна, в ході цієї війни усіляке можливе, зокрема то, що ви сказали. Тому треба не розмовляти про те, як погано. Ми знаємо, що погано. Війна - це завжди погано. А треба зупинити війну і шукати виходи з ситуації, що склалася", - переконує білоруський диктатор.

Він вважає, що світ дарма зайнятий проблемою, хто винен, адже в цьому нібито можна розібратися згодом. На думку Лукашенка, Зеленському заборонили вести переговори,

"Все залежить від США і Великої Британії. Якщо ви зрозумієте і погодитеся, що завтра треба сісти за стіл і домовитися, повірте, протягом тижня домовимося", - зазначив Лукашенко.

Також читайте: Лукашенко про атаку РФ на Україну 10 жовтня: "Росія завдала високоточною зброєю удари по Україні у відповідь на Кримський міст"

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+57
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16.10.2022 17:14
+52
Іпанутим немає спокою ...
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16.10.2022 17:12
+39
Посмотрим как ты **** скоро будешь урегулировать отношения с веревкой и табуретом
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16.10.2022 17:14
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Да-да! С причмокиванием. А сколько слидуе за тобой, ничтожество ватное?
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23.10.2022 21:14 Відповісти
Спасибо что за мной не слидкуе довбик который изображая патриота пишет своё имя латиницей. Преклоняешься предо мной, довбик? Или в шоци жрёшь содержимое чемоданчика Владим Владимыча?
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24.10.2022 04:55 Відповісти
та ти вже себе показав хто ти є..
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26.10.2022 20:27 Відповісти
Ну и ладушки. Хрюкай себе дальше, ничтожество.
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28.10.2022 02:05 Відповісти
"Ну и ладушки"
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28.10.2022 22:11 Відповісти
Ти диви, яка картоплина миру знайшлась!
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16.10.2022 17:59 Відповісти
Преступная тварь!
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16.10.2022 18:02 Відповісти
"Канєшна то всьо - англа-сакси. Ото нєдєлю назад ані па Украйнє больше васьміджсяті ракет запустілі. Ми іх сбівалі-сбівалі, но нє сбілі. А єщьо ані Маріупооь бамбілі. Ми винуждєни билі вайска ввєсті, шоб защітіть маріупальцев". Хтось скаже, що то - шиза? Так, шизофренія. Але не для лукашенки. Він все знає, просто косить під виправдання у Гаазі, як душевно хворий. Іншого пояснення нема. І я особисто у шизофренію лукашенки не вірю.
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16.10.2022 18:04 Відповісти
Зачем публиковать врага и старого ********? Делать нечего?
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16.10.2022 18:09 Відповісти
Коли воно довбо(ОЙ)б - то воно довбо(ОЙ)б в усьому...
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16.10.2022 18:11 Відповісти
Таракан, поц лысый, всё зависит от Украины.
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16.10.2022 18:17 Відповісти
А можна ще скоріше! Раші треба оголосити про терміновий вивід війск,за 2(3?) дні і війна закінчиться!
Хтож такий поганий це забороняє? Мабуть КНДР чи Іран! От негідники!
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16.10.2022 18:18 Відповісти
Лука , готов гробину для себе.Зелено червону.Де тебе хоронить будут?
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16.10.2022 18:21 Відповісти
Ха-ха-ха! Этого бульбофюрера спросить забыли
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16.10.2022 18:34 Відповісти
През###ив кожаный *****, на руинах кремля. за полторы минуты договоримся с моржовой звиздой!
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16.10.2022 18:35 Відповісти
Меле, як з гарячки.
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16.10.2022 18:42 Відповісти
Это мы порешаем вопрос безопастности северных границ за неделю...как только разберемся полностью с раисией.
Таракан думает шо мы забыли 24 февраля...неё. Пустим полк Калиновского беларуский который у нас воюет и который потом вдруг до целого корпуса увеличится и зайдем под беларуссим краснобелым флагов в Минск и посадим на бутылку его и всех его генералов.
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16.10.2022 19:02 Відповісти
Зегенерату заборонив народ України. І він вже чудово усвідомлює що будь які "перемови" з *********** до закінчення війни і деокупації всіх територій призведуть до його загибелі. Лукашенко навіть уявити не може що його бяшки здатні щось йому заборонити або змусити його щось зробити. У нього один хазяїн, але і той *****...
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16.10.2022 19:04 Відповісти
Как же ты достал, х…й усатый….
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16.10.2022 19:06 Відповісти
Lisij trup
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16.10.2022 19:08 Відповісти
Він вважає, що світ дарма зайнятий проблемою, хто винен, адже в цьому нібито можна розібратися згодом. З таким успіхом двох іпанатів,котрі розпочали війну прот України (білоруського і рашистського) повішати на одному електричному стовпі ,а розбиратися чому не на різьних стовпах можна буде згодом .
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16.10.2022 19:14 Відповісти
Кандон картошечный, урегулировать войну в Украине можно за два часа - достаточно времени, что бы пуйло дал приказ своим выродкам собираться, и валить наюх из Украины.
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16.10.2022 19:27 Відповісти
Вусатий дурбалай, про що ти хрюкаєш? при чому Америка й Британія до врегулювання війни розпочатою раша-фашистськими агресорами на пару з тобою - диктатором білорусі й лакеєм москви.???? Твоя хрінь проходить в паРаші, напевне і в білорусі, в Україні за таку брехню посилають тільки нах!!
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16.10.2022 19:32 Відповісти
картофельный дуче мелет про завершение войны США и Англией, но как они могут прекратить войну, которую начал и ведет мордор. Ведь войск этих стран нет ни в Украине ни на московщине.
При этом сам лука есть участником войны на стороне кровавых орков и поэтому его спичи не принимаются.
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16.10.2022 19:34 Відповісти
які, б.. переговори, просто ж сказано - нах з України і нема проблем!
Привикли лохам лапшу вішати на вуха.
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16.10.2022 19:38 Відповісти
Одного не розумію- навіщо тут цього п#ідара цитувати?
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16.10.2022 20:18 Відповісти
Что-то у Лукашенко лоб стал усыхать. Он и так был невысокий....
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16.10.2022 20:30 Відповісти
Вибачте, я без цензури, адже це це цензор нет!

ПАШОЛ ***** ТАРАКАН КАРТОПЛЯНИЙ!!!!!
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16.10.2022 21:28 Відповісти
Может хватит цитировать этого старого ********?
Какой нарИд, такой у них и правитель.
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16.10.2022 21:29 Відповісти
А раньше нельзя было договориться.... надо было сначала замутить войну...
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16.10.2022 21:46 Відповісти
И он таки прав: США и Великобритания могли бы раскатать и Рашку и Беларашку за пару дней...
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16.10.2022 22:23 Відповісти
Шо *****. Казнить гниду и не миловать, договритса он, ********
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16.10.2022 22:36 Відповісти
а російська сторона аналогічно викриває масові злочини української сторони ....
а вот здесь можно поподробнее?
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16.10.2022 23:48 Відповісти
Нахера вообще как-либо обращать внимание на слова этого путинского придурка?
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17.10.2022 02:32 Відповісти
Кто такой вот этот вот усатый тип? Его кто-нибудь знает? Ведь всем известно, шо Белорашкой командует *****
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17.10.2022 04:17 Відповісти
Ну скажіть, що воно не довбануте...
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17.10.2022 07:36 Відповісти
Дуже швидко домовимся! Без Крима, Донбасу, и ще двох областей! Принцип у росіян один: шукай дурня!
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17.10.2022 10:11 Відповісти
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