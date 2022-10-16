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Російські військові із Запорізької області повернулися на місце постійної дислокації у Крим, - Чубаров. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські військові, що дислокуються в окупованому Криму, повернулися із Запоріжжя на місце постійного розташування.

Про це у телеграмі повідомив голова Меджлісу крымськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Російські головорізи, які дислокуються в тимчасово окупованому Криму, повернулися на місце свого постійного розташування", - написав Чубаров.

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За його словами, за показною радістю тих, хто зустрічає, сховане горе тих сімей, чиї близькі "стали добривом" у степах Запорізької області.

Він прогнозує, що на тих, хто повернувся, чекає таке ж "майбутнє".
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Топ коментарі
+30
69 черепів - по одному за кожне перевірене попадання
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16.10.2022 17:15
+22
Заголовок подправьте...
потому что Крым
- это ВРЕМЕННОЕ место дислокации!
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16.10.2022 17:30
+11
В чукундру мають повернутися усi росiянцi i жерти там ягель
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16.10.2022 17:16
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69 черепів - по одному за кожне перевірене попадання
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16.10.2022 17:15 Відповісти
Заголовок подправьте...
потому что Крым
- это ВРЕМЕННОЕ место дислокации!
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16.10.2022 17:30 Відповісти
В чукундру мають повернутися усi росiянцi i жерти там ягель
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16.10.2022 17:16 Відповісти
Від кари Мирних Українців, рашисти ***** не сховаються!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, що наживаються на смертях та горі Українців !!
‼️🇺🇦😡😠❤️⚔️🇺🇦🇪🇺🇱🇹🇩🇪🇨🇦🇨🇿🇬🇧🇯🇵🇺🇸⚔️❤️🇫🇮🇦🇿🇹🇷🇪🇪🇸🇪🇳🇴🇮🇩👏✊👍✌️‼️🇺🇦⚔️❤️
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16.10.2022 17:20 Відповісти
Щось вони солдатики не дуже раді зустрічі.Хочаб хтось з них рЮчкою помахав
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16.10.2022 17:23 Відповісти
Вернувшийся касап с войны это скорее исключение из правил.Из Запорожья они не вернулись бы-Запорожье под украинским контролем.
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16.10.2022 17:24 Відповісти
Ніхто не хотів помирати!
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16.10.2022 17:25 Відповісти
шось ці пєтушки в зеленому не дуже радісні йдуть, вам не здається?))
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16.10.2022 17:27 Відповісти
Так насилу вирвалися від кадирівців! Тут не до веселощів
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16.10.2022 18:55 Відповісти
А шо сталося?!
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16.10.2022 17:28 Відповісти
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16.10.2022 17:29 Відповісти
Вы*баные в ж*пу вернулись. Но даже так повезло далеко не всем. Большинство уже кобзон *бет в Аду
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16.10.2022 17:30 Відповісти
От там ім пєсТні про пАбЄду і дЄдоФ пАйот
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16.10.2022 17:32 Відповісти
Так, а хто то кричить ура? Кацапсячі свиноматки чи кримські колаборанти?
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16.10.2022 17:30 Відповісти
Ну, як хто? З того світу
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16.10.2022 17:49 Відповісти
Только в украинском крыму надолго не задерживайтесь. Бегите дальше по мосту в свои кацапские *****, пока еще хоть пешком можно по нему ходить
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16.10.2022 17:35 Відповісти
Щось їх забагато повернулося.. Думаю, буде коригування. Слава ЗСУ!!
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16.10.2022 17:51 Відповісти
чому рашистську здохлятину називають добривом?
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16.10.2022 17:58 Відповісти
І дами баби чєпчікі бросалі
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16.10.2022 18:48 Відповісти
Свиноматки зустрічають вбивць дітей.
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16.10.2022 18:52 Відповісти
морди ховають....сцуть помстви.....
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16.10.2022 20:35 Відповісти
в Запоріжжі вони не були
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03.12.2022 20:00 Відповісти
 
 