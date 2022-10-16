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Російські військові із Запорізької області повернулися на місце постійної дислокації у Крим, - Чубаров. ВIДЕО
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Російські військові, що дислокуються в окупованому Криму, повернулися із Запоріжжя на місце постійного розташування.
Про це у телеграмі повідомив голова Меджлісу крымськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.
"Російські головорізи, які дислокуються в тимчасово окупованому Криму, повернулися на місце свого постійного розташування", - написав Чубаров.
За його словами, за показною радістю тих, хто зустрічає, сховане горе тих сімей, чиї близькі "стали добривом" у степах Запорізької області.
Він прогнозує, що на тих, хто повернувся, чекає таке ж "майбутнє".
Топ коментарі
+30 малюк malyuk
показати весь коментар16.10.2022 17:15
+22 Eispickel
показати весь коментар16.10.2022 17:30
+11 Олег Кущ e096799b
показати весь коментар16.10.2022 17:16
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потому что Крым
- это ВРЕМЕННОЕ место дислокации!
Смерть рашистам ***** та гнидам, що наживаються на смертях та горі Українців !!
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дамибаби чєпчікі бросалі