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Українець Богдан Колмаков став першим в історії чемпіоном світу з паркуру на швидкість. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Спорт

У столиці Японії Токіо завершився перший в історії чемпіонат світу з паркуру. Дебютна світова першість з цього виду спорту мала відбутися ще в 2020 році в Хірошімі, проте подію довелося перенести через пандемію коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Україна на цьому чемпіонаті світу була представлена одним учасником - чемпіоном Всесвітніх ігор-2022 Богданом Колмаковим. Український трейсер брав участь у обох дисциплінах: фристайлі та швидкості.

У перші Колмаков не зміг пробитися до фіналу, посівши 15-те місце у кваліфікації з оцінкою 21.5. Проте спортсмен був одним із фаворитів на медалі в його коронній дисципліні – швидкості. У кваліфікації він показав шостий результат із часом 27.73 секунди, а у півфіналі – другий – 26.14 с, поступившись італійцеві Андреа Консоліні.

У фіналі Колмаков перевершив ці показники та зумів на 0.59 секунди обійти Консоліні, з яким зійшовся у фінальній парі чемпіонату – так само, як на Всесвітніх іграх цього року, та подолав дистанцію за 25.25 с. Так само позаду залишився володар Кубка світу в цій дисципліні, нідерландець Танґуй ван Шинґен.

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Таким чином Богдан Колмаков завоював "золото" чемпіонату світу-2022 у швидкості - перший в історії титул такого рівня, що розігрувався у паркурі.

Богдан Колмаков - 24-річний український трейсер, який спеціалізується на швидкісній дисципліні паркуру. Родом із Олександрії Кіровоградської області. Чемпіон Всесвітніх ігор-2022, де відбувся дебют паркуру на такому рівні. Дворазовий переможець етапів Кубка світу в Софії (2021, 2022). У 2022 році посів друге місце в рейтингу Кубка світу в швидкості.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+24
це міжнародні змагання, будь ласка ну ваш коментар не до речі. Я розумію ваші почуття, але ви зараз хибно про це міркуєте.
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16.10.2022 19:08
+21
Він здійснив головне - Україна на першому місці! І це вартує його трудів!
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16.10.2022 19:13
+8
Кожен робе на що здатен? Перед тим як осуджувати, ви що зробили?..
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16.10.2022 19:39
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Хтось гине, захищаючи країну, і про нього не згадують, а хтось живе в своє задоволення і про нього повідомляють, мов здійснив щось героїчне!
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16.10.2022 19:05 Відповісти
це міжнародні змагання, будь ласка ну ваш коментар не до речі. Я розумію ваші почуття, але ви зараз хибно про це міркуєте.
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16.10.2022 19:08 Відповісти
Він здійснив головне - Україна на першому місці! І це вартує його трудів!
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16.10.2022 19:13 Відповісти
Кожен робе на що здатен? Перед тим як осуджувати, ви що зробили?..
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16.10.2022 19:39 Відповісти
Я повернувся з пенсії на роботу, щоб мати змогу допомогати ЗСУ, як податками, так і внесками в різні фонди. А ви?
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16.10.2022 19:56 Відповісти
Брешеш.
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16.10.2022 20:41 Відповісти
Заздрите, невихована людино?
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16.10.2022 21:08 Відповісти
Олександр, Ви не праві.
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16.10.2022 21:18 Відповісти
не "бреше", а кривить душею..
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17.10.2022 20:56 Відповісти
Згадайте Журавля! А зараз Ви пишете нісенітницю!
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16.10.2022 21:19 Відповісти
Ого, хай бог милує як стрибають! Молодець! Як вони ноги собі не калічать, на них же ніякого захисту нема
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16.10.2022 20:18 Відповісти
Якщо за ним пустити злу собаку, то результат покращиться.
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16.10.2022 20:28 Відповісти
Если бы в этом соревновании участвовали убегающие кацапские вояки,они бы заняли первое место.
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16.10.2022 20:52 Відповісти
та ні, наїбнулись би на першому ж бордюрі...
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17.10.2022 21:00 Відповісти
 
 