Бойові бджоли, реаліті з бурятами і каналізація | Підсвинки тижня на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
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Сьогодні у "Підсвинках тижня шоу" на Цензор.НЕТ– бойові бандерівські бджоли, реаліті-шоу з уже небойовими бурятами, а ще – "воєнная каналізація" і... вобла.
Не питайте, до чого тут вобла, а просто насолоджуйтеся тим, що підготували для вас Богдан Буткевич і Наталя Соколенко.
Дивіться у "Підсвинках тижня шоу" на Цензор.НЕТ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Соловйов і Путін в шоці - росіянам насипають на всіх фронтах! | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
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