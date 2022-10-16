Бойові бджоли, реаліті з бурятами і каналізація | Підсвинки тижня на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Сьогодні у "Підсвинках тижня шоу" на Цензор.НЕТ– бойові бандерівські бджоли, реаліті-шоу з уже небойовими бурятами, а ще – "воєнная каналізація" і... вобла.

Не питайте, до чого тут вобла, а просто насолоджуйтеся тим, що підготували для вас Богдан Буткевич і Наталя Соколенко.

Дивіться у "Підсвинках тижня шоу" на Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соловйов і Путін в шоці - росіянам насипають на всіх фронтах! | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВIДЕО