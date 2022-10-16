"Это просто сейчас поедет неподготовленное мясище сюда": російський окупант про мобілізацію в РФ, - перехоплення ГУР. АУДIО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російський окупант поскаржився на жалюгідність спорядження російської армії порівняно із ЗСУ, а також на умови проживання.
Про це йдеться у черговому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.
"Тут нічого немає - ні світла, ні води. Живемо, як у кам'яному віці. Ні інтернету немає, не знаю навіть, що у росії відбувається", - каже російський окупант.
Він додав, що новомобілізованих не навчатимуть, а відразу відправлять на фронт.
"Зараз ось ці, кого наберуть, це ж просто непідготоване м'ясо приїде. Ніхто нікого навчати не буде. Мені теж обіцяли, що навчатимуть два місяці. І я тут не один такий. Половина набраних добровольців автомата в руках не тримали", - додав він.
Також окупант розповів, що командири лякають їх ув'язненням за дезертирство.
Водночас він нарікає на спорядження, яке значно поступається українському. "У нас квадрокоптери в дощ бояться літати. А в цих - і в дощ, і в вітер. І тепловізорів у нас немає. А в них є взагалі усе", - бідкається загарбник.
Будь ласка, зачекайте...
а тот его тупо не слышит.
он запропагандонен достаточно, чтоб не верить реалу - "да я был с опытом, но остальные - без, и мы приехали одновременно..."
и что в ответ?
"по телеку показали, что их готовят а телек не врет"
«Бей жену обухом, припади да понюхай - дышит? - морочит, ещё хочет». «Жена дважды мила бывает: когда в дом ведут, да когда в могилу несут». «На бабу да на скотину суда нет». «Чем больше бабу бьешь, тем щи вкуснее».
Сотни таких афоризмов, - в них заключена веками нажитая мудрость народа, - обращаются в деревне, эти советы слышат, на них воспитываются дети.
Детей бьют тоже очень усердно. Желая ознакомиться с характером преступности населения губерний Московского округа, я просмотрел «Отчёты Московской судебной палаты» за десять лет - 1900-1910 гг. - и был подавлен количеством истязаний детей, а также и других форм преступлений против малолетних. Вообще в России очень любят бить, всё равно - кого. «Народная мудрость» считает битого человека весьма ценным: «За битого двух небитых дают, да и то не берут».
Есть даже поговорки, которые считают драку необходимым условием полноты жизни. «Эх, жить весело, да - бить некого».
Я спрашивал активных участников Гражданской войны: не чувствуют ли они некоторой неловкости, убивая друг друга?
Нет, не чувствуют.
«У него - ружьё, у меня - ружьё, значит - мы равные; ничего, побьём друг друга - земля освободится».
Однажды я получил на этот вопрос ответ крайне оригинальный, мне дал его солдат европейской войны, ныне он командует значительным отрядом Красной армии.
- Внутренняя война - это ничего! А вот междоусобная, против чужих, - трудное дело для души. Я вам, товарищ, прямо скажу: русского бить легче. Народу у нас много, хозяйство у нас плохое; ну, сожгут деревню, - чего она стоит! Она и сама сгорела бы в свой срок. И вообще, это наше внутреннее дело, вроде маневров, для науки, так сказать. А вот когда я в начале той войны попал в Пруссию - Боже, до чего жалко было мне тамошний народ, деревни ихние, города и вообще хозяйство! Какое величественное хозяйство разоряли мы по неизвестной причине. Тошнота!..»
(Максим Горький. «О русском крестьянстве», 1922 год)
"Как-то пришли красные - один молодой парень из деревни говорить: 'А я за красных!' Пошёл к ним, а они его раз - шакой по лицу. Не убили, но щёку разрубили - бабки потом калёной иглой и нитками ему щёку сшивали."
Валіть на свій кацапстан , поки ноги носять , інакше всіх закопаємо 😡