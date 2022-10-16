"Это просто сейчас поедет неподготовленное мясище сюда": російський окупант про мобілізацію в РФ, - перехоплення ГУР. АУДIО

Російський окупант поскаржився на жалюгідність спорядження російської армії порівняно із ЗСУ, а також на умови проживання.

Про це йдеться у черговому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

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"Тут нічого немає - ні світла, ні води. Живемо, як у кам'яному віці. Ні інтернету немає, не знаю навіть, що у росії відбувається", - каже російський окупант.

Він додав, що новомобілізованих не навчатимуть, а відразу відправлять на фронт.

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"Зараз ось ці, кого наберуть, це ж просто непідготоване м'ясо приїде. Ніхто нікого навчати не буде. Мені теж обіцяли, що навчатимуть два місяці. І я тут не один такий. Половина набраних добровольців автомата в руках не тримали", - додав він.

Також окупант розповів, що командири лякають їх ув'язненням за дезертирство.

Водночас він нарікає на спорядження, яке значно поступається українському. "У нас квадрокоптери в дощ бояться літати. А в цих - і в дощ, і в вітер. І тепловізорів у нас немає. А в них є взагалі усе", - бідкається загарбник.