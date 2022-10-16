Зеленський попросив українців обмежити споживання електроенергії у пікові години. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України із проханням обмежити споживання електричної енергії у пікові години, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.
Про це під час відеозвернення 16 жовтня заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Через російський ракетний терор у деяких містах і районах України доводиться обмежувати постачання електрики, щоб стабільно працювала вся система. Але такі стабілізаційні відключення можна буде не робити, коли ми всі в Україні свідомо ставитимемось до свого споживання у пікові години. Це невелика річ для побуту кожної людини, однак дуже вагома в межах усієї енергосистеми України. Наприклад, цієї суботи мешканці Чернігівської області обмежили своє споживання електрики на 20%. Я вам дуже вдячний. А загалом по країні в середньому – на 10%. Київ та область – тільки на 7%. Будь ласка, зробіть більше, якщо маєте таку змогу. Від 17:00 до 23:00 маємо скоротити наше споживання електрики. Це такий крок, який разом з іншими забезпечить поразку для російських терористичних планів", - закликав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
хоча б викрутіть зайві лампочки в люстрах і канделябрах )))...
- Нет сынок, это значит теперь ты будешь меньше есть.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№ 1089-IX від 16.12.2020
№ 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}