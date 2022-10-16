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Зеленський попросив українців обмежити споживання електроенергії у пікові години. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України із проханням обмежити споживання електричної енергії у пікові години, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

Про це під час відеозвернення 16 жовтня заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Через російський ракетний терор у деяких містах і районах України доводиться обмежувати постачання електрики, щоб стабільно працювала вся система. Але такі стабілізаційні відключення можна буде не робити, коли ми всі в Україні свідомо ставитимемось до свого споживання у пікові години. Це невелика річ для побуту кожної людини, однак дуже вагома в межах усієї енергосистеми України. Наприклад, цієї суботи мешканці Чернігівської області обмежили своє споживання електрики на 20%. Я вам дуже вдячний. А загалом по країні в середньому – на 10%. Київ та область – тільки на 7%. Будь ласка, зробіть більше, якщо маєте таку змогу. Від 17:00 до 23:00 маємо скоротити наше споживання електрики. Це такий крок, який разом з іншими забезпечить поразку для російських терористичних планів", - закликав Зеленський.

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Топ коментарі
+24
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16.10.2022 22:56
+21
Нахера він електрику палить для своїх гавносиків
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16.10.2022 22:52
+16
Вова,то починай гундосить на радіо,економ електрику!
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16.10.2022 22:58
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Нахера він електрику палить для своїх гавносиків
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16.10.2022 22:52 Відповісти
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16.10.2022 22:56 Відповісти
Полностью поддерживаю. И корысть и мозги лайном не засыраются
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16.10.2022 23:17 Відповісти
Вова,то починай гундосить на радіо,економ електрику!
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16.10.2022 22:58 Відповісти
Радио тоже работает на электрике. Мегафон в руки, на велосипед - и по Крещатику - неху..й гундосить из бункера
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17.10.2022 06:32 Відповісти
доречне прохання...почни з себе, своєї обслуги і холуїв...
хоча б викрутіть зайві лампочки в люстрах і канделябрах )))...
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16.10.2022 23:02 Відповісти
Він не користується електробритвою економлячи електрику, тому і неголений.
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16.10.2022 23:44 Відповісти
Нехай вирубають світло усім окрім лікарень та армії, мудрі люди вже приготувались до цього, лінивих життя заставить...
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16.10.2022 23:11 Відповісти
Дивуюсь як ви, мудрий чоловіче, без електрики пишите в інтернеті...
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16.10.2022 23:40 Відповісти

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16.10.2022 23:12 Відповісти
Коломойше не видно як бабло считать
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16.10.2022 23:19 Відповісти
Так то ж буржуазія, нехай бидло економить, а не нелохи якісь.
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16.10.2022 23:58 Відповісти
А ведь Боневтик сам когда-то подсказал решение этой проблемы. Если на него и Дерьмака надеть шерстяные трусы, а к языкам их фанатов привязать эбонитовые палочки, то Украине не страшна будет любая энергитическая криза.
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16.10.2022 23:19 Відповісти
- Папа, цены подорожали, это значит ты теперь будешь меньше пить ?
- Нет сынок, это значит теперь ты будешь меньше есть.
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16.10.2022 23:34 Відповісти


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№ 1089-IX від 16.12.2020
№ 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
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16.10.2022 23:51 Відповісти
я б відключив від електрики всіх московських попів, а їх баз тільки в Києві більше 500 штук!!!
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16.10.2022 23:55 Відповісти
В той рік, коли мудрий нарід, уставший ат вайни, обрав Бубу головнокомандувачем, я, розуміючи куди ми котимся, накрив кришу сонячними панелями, і встановив опалення дровами. З обранням Зе, було лише питання часу, коли автономність стане критично важливою.
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17.10.2022 08:47 Відповісти
 
 