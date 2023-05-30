Ціль дронів - об’єкт критичної інфраструктури неподалік вокзалу в Києві. Влучило поруч, об’єкт функціонує , - Геращенко. ВIДЕО

Радник глави МВС Антон Геращенко зазначає, що удар у Києві завдавався у районі вокзалу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Київ", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, метою безпілотників був один із об'єктів критичної інфраструктури неподалік вокзалу. Влучання було "поруч із цим об'єктом", але при цьому він функціонує.

Постраждала будівля, поряд з якою був приліт. За словами Геращенка, постраждалих немає.

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