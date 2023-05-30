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Київ (13837) Геращенко Антон (922) дрони (2597) Повітряні атаки на Київ (418)

Ціль дронів - об’єкт критичної інфраструктури неподалік вокзалу в Києві. Влучило поруч, об’єкт функціонує , - Геращенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Радник глави МВС Антон Геращенко зазначає, що удар у Києві завдавався у районі вокзалу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Київ", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, метою безпілотників був один із об'єктів критичної інфраструктури неподалік вокзалу. Влучання було "поруч із цим об'єктом", але при цьому він функціонує.

Постраждала будівля, поряд з якою був приліт. За словами Геращенка, постраждалих немає.

Також читайте: У Шевченківському районі Києва пролунало ще 2 вибухи

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+46
Гера як завжди коректує кацапам цілі.
Навіть у прямому ефірі.
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17.10.2022 09:17
+39
Молодець, відчитався правильно, давайте ще!!!!
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17.10.2022 09:16
+37
Этого жирного ублюдка давно пора заткнуть, подрабатывает публичным наводчиком у параши.
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17.10.2022 09:23
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Молодець, відчитався правильно, давайте ще!!!!
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17.10.2022 09:16 Відповісти
Где же он молодец? Почему скрыл от общественности точные гпс-координаты точного места прилёта?
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17.10.2022 09:18 Відповісти
А того що відчитався перед кацапами що не туди трішки влучили мало ? ((
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17.10.2022 11:23 Відповісти
Включите сарказмометр ((
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17.10.2022 11:32 Відповісти
Ввімкнутий з 2019 , саме тому так і написав ((
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17.10.2022 12:50 Відповісти
Этого жирного ублюдка давно пора заткнуть, подрабатывает публичным наводчиком у параши.
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17.10.2022 09:23 Відповісти
ОН уже похуждел и видимо мозги с жиром расстаяли или он враг
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17.10.2022 09:58 Відповісти
та хватить вже з цими "секретами". Кацапи давно знають що де і як розміщено. І той Геращенко ніяких таємниць не розкриває бо то всім відомо да і "наводчиків" в тому ж Києві мабудь купа з верхом. Одних попів РПЦ повна Лавра....
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17.10.2022 10:09 Відповісти
И что? Вы думаете, что он делает полезное дело, со спринтерской скоростью тиражируя информацию, пусть она даже известна врагу?
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17.10.2022 10:13 Відповісти
Чем больше, наводчиков, тем лучше?
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17.10.2022 11:23 Відповісти
А , Вы журналисты ,игнорируйте этого непотопляемого ублюдка приспособленца -лизуна, с длинным языком
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17.10.2022 10:05 Відповісти
Вьі наєжжяєтє на зєкодлан...
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17.10.2022 10:13 Відповісти
У мене таке враження, що геращенко є корегувальник по наших об'єктах.
Трохи не долетіло, візьміть правіше, тоді влучите....
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17.10.2022 11:00 Відповісти
Заткни рота свого
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17.10.2022 09:17 Відповісти
О, долбаный новостун тут как тут.
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17.10.2022 09:17 Відповісти
тошнить вже від антоши
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17.10.2022 09:17 Відповісти
Гера як завжди коректує кацапам цілі.
Навіть у прямому ефірі.
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17.10.2022 09:17 Відповісти
задовбав ідіот своїм триндежом
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17.10.2022 09:17 Відповісти
заткнить хто небудь пельку цьому недоумку ....або ворогу
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17.10.2022 09:17 Відповісти
А він має право на такі публікації? З місцем зацікавленості.
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17.10.2022 09:18 Відповісти
А що це за столичний сайт Страшна, та ще і цапською говіркою.
Точно мало ще киян бомбили.
Ой мало
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17.10.2022 09:18 Відповісти
Страна.
Чому і досі не Країна???
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17.10.2022 09:20 Відповісти
Цеж с(т)рана.юа, вони за русскій мір завжди топили, їх редактор навіть сізо сидів "за убєждєнія" потім на росію здриснув
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17.10.2022 09:26 Відповісти
потому что это кремлевский фсб шный сайт на котором пасутся мертвечуковские журнашл.юхи
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17.10.2022 09:35 Відповісти
Ксюха, цого разу ти права на всі 100
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17.10.2022 09:22 Відповісти
Хоть бы не попали в цех по производству тарелок. Антошка будет опечален .
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17.10.2022 09:19 Відповісти
Може цю гаварящу сраку хтось заткнути, щоб не перділа зайвого?
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17.10.2022 09:19 Відповісти
Головне шо пердить при любій владі
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17.10.2022 09:24 Відповісти
Ще чопіка такого не витесали, щоб заткнути цю дірку
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17.10.2022 09:29 Відповісти
Довбень ! Ще б геолокацію вказав.
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17.10.2022 09:19 Відповісти
Геращенко аваковське чмо, коли тебе вже виженуть ?
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17.10.2022 09:19 Відповісти
Уберите этого поца из эфира и дайте ему тарелки из под селёдки. Он её вылежит.
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17.10.2022 09:20 Відповісти
Ти диви який освідомлений в ворожих планах!
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17.10.2022 09:20 Відповісти
Як він вже заїбав, давай ще подробиці розповідай, де саме влучило
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17.10.2022 09:21 Відповісти
Дятел-лизунчик
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17.10.2022 09:21 Відповісти
Він не дятел, він дупло.
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17.10.2022 10:37 Відповісти
Вылизывание торелок и других мест лишило этот индивидум мозгов но хорошо развило функции языка который метет без устали в автономном режиме отдельно от мозга
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17.10.2022 09:22 Відповісти
Наводчик Геращенко як завжди зробив доклад
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17.10.2022 09:22 Відповісти
Чудак дает целеуказания рашистским стервятникам, за что Украина платит ему немаленькую зарплату.
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17.10.2022 09:23 Відповісти
За таке треба розстріляти. Відвертий агент ворога
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17.10.2022 09:24 Відповісти
Антоніна Аваківна, закрийте є@ало!
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17.10.2022 09:29 Відповісти
Аваков пішов а він сплив -- непотопляємии.
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17.10.2022 09:30 Відповісти
Такі не тонуть
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17.10.2022 09:32 Відповісти
Ну хоть на вокзале можно же было поставить мужика с ружьем который отстреливал бы ети мопеды? Как уток стрелять так у нас охотников больше чем самих уток. Вот всех их и привлечь к защите своих городов от мопедов
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17.10.2022 09:33 Відповісти
так сбили дрон - если упадет на жилой дом легче не будет
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17.10.2022 09:37 Відповісти
Корректировщик высшего уровня)
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17.10.2022 09:35 Відповісти
Срака з вухами заговорила.
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17.10.2022 09:36 Відповісти
Антошка, какіє ваші даказатєльства? Пруфи давай, фото з координатами.
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17.10.2022 09:37 Відповісти
Та скільки ж можна *******...
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17.10.2022 09:37 Відповісти
Та вже б пішов Геращенко та мітку поставив. Йому ж можна.
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17.10.2022 09:39 Відповісти
Коли йому вже язик відніме
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17.10.2022 09:39 Відповісти
"Секрет Полішенеля":
Київенерго, СТ-1, раніше називалося ТЕЦ-3.
Найстаріша теплостанція Києва, побудована десь у 20 роках минулого сторіччя.
На минулому тижні теж в нею цілили.
І у лютому-березні теж по неї стріляли.
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17.10.2022 09:39 Відповісти
Звіздун Гєра на цій гілці відгріб по перше число. Мабуть зарекомендував себе "добре"
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17.10.2022 09:39 Відповісти
СБУ. Закрийте нарешті пельку наводчику Антошці.
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17.10.2022 09:41 Відповісти
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17.10.2022 09:42 Відповісти
Зрадник. Нема слів, замість того щоб сказати що влучилу у обєкт критичної інфраструктури, значні руйнування, він оце не влучили.
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17.10.2022 09:42 Відповісти
Всю війну відосіки показує на різних сайтах..скотиняка..блохер хрєнов.
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17.10.2022 09:44 Відповісти
антоніна працює
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17.10.2022 09:46 Відповісти
Вот про таких мудаков я и писал, Кого хрена ты пишешь об этом ? Ты кто ? Мэр Киева, глава военной-администрации? Преступников лови , а не хайп от обстрелов русни.
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17.10.2022 09:54 Відповісти
Я вважаю, за таке треба садить не то шо на пляшку, а на балістичну міжконтитентальну ракету.
Шкода, що у нас СБУ займається не тим, чим мала би займатися.
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17.10.2022 09:59 Відповісти
Тоха , невже тебе за язик хтось тягне про це говорити
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17.10.2022 10:00 Відповісти
Згідно фсбешної інструкції, доклад про цілі, котрі вразили рашистські дрони на території України ,мають бути виконані негайно, через змі, новини телемарафону , особами, наближеними до органів влади, або особами від органів влади
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17.10.2022 10:04 Відповісти
Брехащенко в своєму репертуарі. Що і не дівно, яка влада, такі і спікери.
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17.10.2022 10:09 Відповісти
Та воно ще з тої влади залишилось ,воно не тоне
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17.10.2022 11:08 Відповісти
на кожному обєкті критичної інфраструктури вже давно потрібно ставити зенітки або як мінімум бійців з ПЗРК або навіть з кулеметом, не така швидка пташка
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17.10.2022 10:12 Відповісти
Кулеметів не вистачить. Тут об'єктів, що можна і не цілитись: або військовий, або урядовий, або культурно-історичний, або просто дитячий садок. Орки розраховують нас залякати в першу чергу, а вже потім мова про матеріальну шкоду. Ну а якщо десь на складах завалялися станкові кулемети "максим", то дійсно терміново треба з них зробити зенітні установки на 4 стволи, як у Другу Світову було.
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17.10.2022 11:20 Відповісти
Тю..а наші коригувальників шукають по Києву..он оно, падло, навіть не ховається..
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17.10.2022 10:18 Відповісти
Ray

@Ray_net_ua

Все заметили, что Путин повеселел. У него появился новый план покорить Украину: - Уничтожить ракетами и иранскими дронами тепло и электростанции, больницы,.. чтобы гражданские погибали от болезней, холода и голода. - Ядерное оружие: позапугивать, продемонстрировать испытания
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17.10.2022 10:37 Відповісти
Гнида. Хайпіст Лизоблюдний.
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17.10.2022 10:43 Відповісти
да кто нибудь!!! заткните этой падали уже рот
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17.10.2022 10:46 Відповісти
А нафига рассказал, что попадание было рядом и объект функционирует? )) Ох и баран...
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17.10.2022 10:47 Відповісти
Кацапський наводчик!
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17.10.2022 10:48 Відповісти
О! Знову Тоха виліз? Давно не чули.
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17.10.2022 10:55 Відповісти
директор карусели пошел в бой...
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17.10.2022 10:57 Відповісти
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17.10.2022 11:10 Відповісти
Геращ смотрящий при Зелі від Авакова та його ОПГ, подекують там все тянеться до московської Солнцевської ОПГ та ФСБ, взагалі не розумію чому СБУ цього чорта не превіряють, він зливає першим обєкти.
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17.10.2022 11:44 Відповісти
Херсонський Бавовняний Комбінат

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17.10.2022 14:39 Відповісти
 
 