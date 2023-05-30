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Ціль дронів - об’єкт критичної інфраструктури неподалік вокзалу в Києві. Влучило поруч, об’єкт функціонує , - Геращенко. ВIДЕО
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Радник глави МВС Антон Геращенко зазначає, що удар у Києві завдавався у районі вокзалу.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Київ", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, метою безпілотників був один із об'єктів критичної інфраструктури неподалік вокзалу. Влучання було "поруч із цим об'єктом", але при цьому він функціонує.
Постраждала будівля, поряд з якою був приліт. За словами Геращенка, постраждалих немає.
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Топ коментарі
+46 Ksenia VB
показати весь коментар17.10.2022 09:17
+39 krot_lub
показати весь коментар17.10.2022 09:16
+37 Vasya Kirpych cdb28ef1
показати весь коментар17.10.2022 09:23
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Будь ласка, зачекайте...
Трохи не долетіло, візьміть правіше, тоді влучите....
Навіть у прямому ефірі.
Точно мало ще киян бомбили.
Ой мало
Чому і досі не Країна???
Київенерго, СТ-1, раніше називалося ТЕЦ-3.
Найстаріша теплостанція Києва, побудована десь у 20 роках минулого сторіччя.
На минулому тижні теж в нею цілили.
І у лютому-березні теж по неї стріляли.
Шкода, що у нас СБУ займається не тим, чим мала би займатися.
@Ray_net_ua
Все заметили, что Путин повеселел. У него появился новый план покорить Украину: - Уничтожить ракетами и иранскими дронами тепло и электростанции, больницы,.. чтобы гражданские погибали от болезней, холода и голода. - Ядерное оружие: позапугивать, продемонстрировать испытания