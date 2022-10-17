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Найдорожчий російський танк Т-90М "Прорив" знищено поблизу Бахмута воїнами 93-ї бригади. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Поблизу Бахмута бійці 93-ї бригади знищили найдорожчий російський танк Т-90М "Прорив".

Відеозапис знищеної російської бронемашини опублікував нав своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 5 серпня українська армія вперше у світі знищила багатофункційний радар новітньої російської зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф", - Бутусов. ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+61

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17.10.2022 09:52
+28
Прорив так не хріново прорвало😺
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17.10.2022 09:49
+28
Читаю тут про Бахмут, Херсон, Сватове. Пишуть.усе і усі,карту, як аргумент приводять. Я сама інколи зиркаю туди,але реальність ніяка карта не покаже. ЗСУ ідуть вперед це аксіома. ППО потрібно посилити і захистити, це також аксіома. Україна переможе, це навіть не обговорювати . Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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17.10.2022 09:52
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Прорив так не хріново прорвало😺
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17.10.2022 09:49 Відповісти
Порвало
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17.10.2022 12:46 Відповісти
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17.10.2022 09:50 Відповісти
Триумф ВСУ.
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17.10.2022 09:50 Відповісти

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17.10.2022 09:52 Відповісти
Читаю тут про Бахмут, Херсон, Сватове. Пишуть.усе і усі,карту, як аргумент приводять. Я сама інколи зиркаю туди,але реальність ніяка карта не покаже. ЗСУ ідуть вперед це аксіома. ППО потрібно посилити і захистити, це також аксіома. Україна переможе, це навіть не обговорювати . Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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17.10.2022 09:52 Відповісти
російський танк Т-90М "Прорив" знищено поблизу Бахмута

Танк бахнуто поблизу Бахмута!
)))
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17.10.2022 09:53 Відповісти
Чем покрыта задняя часть башни, ковролином?
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17.10.2022 09:53 Відповісти
декор
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17.10.2022 09:54 Відповісти
Там очень дорогой декор - специальная защитная сетка, скрывающая тепловое излучение....
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17.10.2022 09:57 Відповісти
Спецсуперпупертеплозащитнаясетка на корме башни скрывает тепло от пердежа расчета в башне! Горячая турбина в суперсекретной разработке не рассматривалась
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17.10.2022 10:16 Відповісти
ха-ха жги еще юморист, про дроны тоже писали такие же умники что иран делает фуфло, а теперь вся страна страдает.
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17.10.2022 12:35 Відповісти
А что не фуфло ,37 из 40 сбивают ,и это нет еще глушилок . Мы немного отличаемся от Ирана ,совсем немного ,как и раша. То-есть мы воюем палками. С рашей воюем палками . В отличии какое есть оружие у запада и НАТО. И раша это знает . Собьют 99,9 % ,а получал по полной .
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17.10.2022 21:32 Відповісти
Ламберія ))
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17.10.2022 10:51 Відповісти
Хохлома.
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17.10.2022 12:04 Відповісти
Козакам пох скiльки вiн грошей i який вiн моцний.
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17.10.2022 09:53 Відповісти
Вони проникнуті духом легендарної козацької держави.
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17.10.2022 10:01 Відповісти
Эволюция закончилась.
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17.10.2022 09:53 Відповісти
Какая всё таки кацапская пропаганда корявая,убогая и гнусная)
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17.10.2022 09:54 Відповісти
Визит генерала Гурулева в Читу вброшен в Ютьюб...завод по ремонту танков и молоток на полу,говорит о том что рабZeя и правда вторая армия Третьего Мира 🤣 после Зимбабве и Гондураса...🤣
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17.10.2022 10:04 Відповісти
Продивився відео - все ясно - стоят девченки, стоят в сторонке, платочки в руках теребя ...восстановители...с колен...ну-ну
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17.10.2022 10:17 Відповісти
Подивився відео. Там токарний верстат чи не трофейний з Німеччини в 45-му привезений.
Я на таких в 80-х практику по металообробці проходив. Свастику спиляли, але всі написи німецькою залишились, вироблені в кінці 30-х.
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17.10.2022 10:52 Відповісти
Аналогичную картинку видел лет 15 с завода Антонова-старезный мастер ковырял АН отверткой с пол метра и это выдавали за передовые технологии😄
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17.10.2022 11:22 Відповісти
Динозаври, свого часу, теж еволюціонували еволюціонували так і недоеволюціювались(?).🙄
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17.10.2022 10:04 Відповісти
Почти неуязвимый. Так в него и почти непопали
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17.10.2022 10:10 Відповісти
Народ пропоную після того як параша програє знищити повністю під 0 все населення луганди

Що думаєте ? Це біосміття нікому не потрібне вони нам просто жити не будуть давати і будуть далі хотіти в свою расєю
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17.10.2022 10:14 Відповісти
наші ? оте бидло яке кричало путін спасі і яке топтало українські прапори то наші ? Вони всі підлягають знищенню без розбору чи це діти чи не діти. Мені срати

То худоба яка повинна здохнути в самих страшних муках
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17.10.2022 10:23 Відповісти
Завдяки таким висловлюванням і поширюється кацапський наратив про укрофашистів та бандерівців. Якщо робити те що ви пропонуєте то чим ми будемо кращі ніж рашисти? Вони теж хочуть знищити нас під 0, бо точки зору не співпадають... Я чудово розумію, що їхні дії нічого окрім лютої люті не породжують, але ми повинні залишатися людьми, бо заради цього ми і стоїмо.
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17.10.2022 11:15 Відповісти
а я не хочу лишатись людиною

Чому вони можуть бути звірями а я повинен лишатись людиною ? З худобою треба на її мові говорити
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17.10.2022 11:48 Відповісти
зло МАЄ бути покарано у 10 разів більше, прінципово - це є аксіома, це показало життя, подобається це чи ні, коли його так залишити - воно розрастється у 10 кратному розмірі, та розвертається проти тіх, хто його пошкодував, це великий цинізм цього життя - тільки страх зупиняє та сила - усі стали поважати Україну, коли відчули тут силу, яку цій грьобаний світ тільки і розуміє. Хто думає, що когось якось можна змінити хоч на йоту - марно втрачає час та енергію. Все рівно потім зло візьме своє.
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17.10.2022 12:35 Відповісти
Це правильно тільки частково. Сила має бути, але за силою має бути гуманістична ідеологія. Наші воїни бьються за іншу, відмінну від рашизму модель існування. Поміркуйте над цим. Чого буде варта наша перемога, якщо ми перетворимося на них?
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17.10.2022 14:32 Відповісти
як ви відноситесь до існуючій моделі життя в Америці?
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17.10.2022 19:21 Відповісти
Один з найефективніших прийомів у пропаганді рашизму є дегуманізація противника. Як ми можемо бачити він дуже гарно спрацював на кацапському населенні. І не в останню чергу завдяки таким як ви. Припустимо що є людина у якої є сумніви щодо рашистської позиції відносно українців, вона починає шукати інформацію у українських джерелах і що вона бачить? Ваші висловлювання, які ставлять її на бік рашизму. Це так працює, подобається вам чи ні. Таким чином ви допомагаєте ворогу. Сподіваюся що голос розуму буде гучнішим за голос емоцій, яким ви робите такі заяви. Подивіться у що перетворилися росіяни після такого ж відношення до гімців свого часу. Це моральна пастка...
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17.10.2022 14:28 Відповісти
можно залишатись людьми до якогось часу, поки йде балаканина але коли против тебе застосували зброю та почали вбивати, це вже the end
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17.10.2022 12:41 Відповісти
Что-то мне сильно кажется что это обычная т72, только в пластмассовой оболочке и краске.
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17.10.2022 10:19 Відповісти
Зібрав Шойгу своїх генералів і показує їм "нову" російську техніку Полазили у танку танкісти вилізли і питають:
- А что же тут "нового"?! Обычный Т-72 Только башня внутри и всё оборудование имеют какой-то странный окрас!
- Так в нём-то всё дело! Это специальное огнестойкое антипригарное покрытие!
- Ну и в чём его секрет?
- А секрет в том что после попадания в него кумулятивной струи или "ударного ядра" Джавелина или британского NLAW оборудование и стенки можно отмыть от нагара обычным мыльным раствором!

- А что с экипажем?
- После попадания нагар на стенках - это и есть экипаж! Да "х** с ними"! Главное -отмывается он теперь легко, а бабы новых нарожают!
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17.10.2022 10:30 Відповісти
Технология заимствована у отжатго завода "Тефаль" в Воронеже.
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17.10.2022 18:46 Відповісти
у вас "Прорыв" порвался
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17.10.2022 11:03 Відповісти
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17.10.2022 11:30 Відповісти
А что?! Шикарный танк, как раз для русни - стоит никого не трогает, тихо горит себе. Просто идеальный ватомобиль!!!
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17.10.2022 12:25 Відповісти
Liliya dc0195a7 Я тебе еще раз напишу , иранский дрон Говнище , вы просто их еще сбивать не преспособились
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17.10.2022 12:52 Відповісти
Ви ж недаєте приспособіну
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17.10.2022 15:24 Відповісти
Проривався в Київ за три дні, але щось пішло не так😄
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17.10.2022 15:37 Відповісти
Кажете: "неуязвім"... а що скаже пан Джавелін, по цьому поводу?!....
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17.10.2022 18:23 Відповісти
немає часу щось казати, тре працювати
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17.10.2022 19:09 Відповісти
Мені подобається слово "пачті" нєуязвім. А так нормальний танк , покататися , взяти на буксир Т-62 і тд
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17.10.2022 21:27 Відповісти
Кацапы, *********. Как всегда нахваливают свои аналоговнеты. А на деле - пшик.
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17.10.2022 18:44 Відповісти
А шо вы хотели , если у них в руках даже лайно iржавiе...
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18.10.2022 09:23 Відповісти
 
 