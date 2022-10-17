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Найдорожчий російський танк Т-90М "Прорив" знищено поблизу Бахмута воїнами 93-ї бригади. ВIДЕО
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Поблизу Бахмута бійці 93-ї бригади знищили найдорожчий російський танк Т-90М "Прорив".
Відеозапис знищеної російської бронемашини опублікував нав своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Топ коментарі
+61 Mykola Trofimenko a12d9878
показати весь коментар17.10.2022 09:52
+28 Serhiy Talatynnik
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+28 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар17.10.2022 09:52
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Танк бахнуто поблизу Бахмута!
)))
Я на таких в 80-х практику по металообробці проходив. Свастику спиляли, але всі написи німецькою залишились, вироблені в кінці 30-х.
Що думаєте ? Це біосміття нікому не потрібне вони нам просто жити не будуть давати і будуть далі хотіти в свою расєю
То худоба яка повинна здохнути в самих страшних муках
Чому вони можуть бути звірями а я повинен лишатись людиною ? З худобою треба на її мові говорити
- А что же тут "нового"?! Обычный Т-72 Только башня внутри и всё оборудование имеют какой-то странный окрас!
- Так в нём-то всё дело! Это специальное огнестойкое антипригарное покрытие!
- Ну и в чём его секрет?
- А секрет в том что после попадания в него кумулятивной струи или "ударного ядра" Джавелина или британского NLAW оборудование и стенки можно отмыть от нагара обычным мыльным раствором!
- А что с экипажем?
- После попадания нагар на стенках - это и есть экипаж! Да "х** с ними"! Главное -отмывается он теперь легко, а бабы новых нарожают!