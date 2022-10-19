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Генерал Петреус, Посол Гербст та Арсеній Яценюк - онлайн дискусія КБФ "Боротьба за Україну". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 19 жовтня, о 9:00 Київський Безпековий Форум розпочинає новий сезон онлайн-дискусій "Боротьба за Україну", присвячених нашій війні проти російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на анонс події, у центрі обговорення – три головні теми:

  • Оцінка військово-політичної ситуації та становища на фронті.
  • Прогнози дій Кремля.
  • Рекомендації для західних союзників.

Участь у розмові візьмуть:

- Генерал Девід Петреус, чотиризірковий генерал Збройних Сил США, Директор ЦРУ у 2011-12 роках, Командувач Центральним командуванням США у 2008-10 роках, а також колишній командувач силами Сполучених Штатів і НАТО в Іраку та Афганістані;

- Джон Гербст, Директор Центру Євразії Атлантичної Ради, Посол США в Україні в 2003-06 роках;

- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;

- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

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З початку повномасштабної війни Росії проти України Київський Безпековий Форум розпочав онлайн-цикл "Боротьба за Україну".

За цей час його учасниками стали заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд, герой "Азовсталі" Святослав Паламар (Калина), заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, письменники та історики Тімоті Снайдер і Енн Епплбаум, президент Національного фонду на підтримку демократії (США) Деймон Вілсон, американські генерали Філіп Брідлав і Веслі Кларк, посли Майкл Карпентер, Деніел Фрід, Майкл МакФол, Етьєн де Понсен, колишній Прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт, колишній помічник Державного секретаря США з питань Близького Сходу і Посол в Іраку та Йорданії Стюарт Джоунз та інші відомі світові й українські діячі.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Онлайн-дискусія буде доступною до перегляду з 9:00 за Києвом на YouTube каналі Арсенія Яценюка.
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Топ коментарі
+4
Зам лідера Свободи. ЕКС депутат ВР - Андрій Ільенко получив лейтенанта . ВІТАЕМО
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19.10.2022 09:11
+2
А який ще політик в Україні,може зібрати таких учасників,зелень тільки й чула про *стіну*та *Маямі*.
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19.10.2022 11:13
+1
там була стіна, така як на дачах від курей щоб не топтали город
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19.10.2022 09:27
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Арсеній Яценюк, Прем'єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;

- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму. Джерело: https://censor.net/ua/v3374689

Може цім чоловікам пора на фронт ? ЧОМУСЬ ПАРТИЯ СВОБОДА ВОЮЕ , а ці пистят
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19.10.2022 09:09 Відповісти
Зам лідера Свободи. ЕКС депутат ВР - Андрій Ільенко получив лейтенанта . ВІТАЕМО
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19.10.2022 09:11 Відповісти
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19.10.2022 09:30 Відповісти
Арсений знает. Он главный безопасий.
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19.10.2022 09:53 Відповісти
Арсеній на передньому "Фронті змін" боротьби в США
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19.10.2022 09:34 Відповісти
нахріна він на фронті. хай йде стіну добудовує
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19.10.2022 11:20 Відповісти
де гроші ? на стіну з рашкой. Де стіна ? СЄНЯ
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19.10.2022 09:21 Відповісти
там була стіна, така як на дачах від курей щоб не топтали город
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19.10.2022 09:27 Відповісти
На скільки профінансували на стільки і стоїть! Є сумніви? - Бігом до ватного ГПУ!
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19.10.2022 10:48 Відповісти
Арсеній (позивний Кулявлоб) прямо з передка на конференцію. На таких героях тримається країна
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19.10.2022 09:57 Відповісти
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19.10.2022 10:13 Відповісти
А який ще політик в Україні,може зібрати таких учасників,зелень тільки й чула про *стіну*та *Маямі*.
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19.10.2022 11:13 Відповісти
хм. до чого тут яценюк? він фахівець з безпеки? окрім сумнозвісної стіни ніяких інших його безпекових скілів не чув
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19.10.2022 11:19 Відповісти
Яценюк то хоч участь в безпекових форумах бере.А де представники моносброду?Чому не працюють?
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19.10.2022 12:10 Відповісти
Мелковато, ребята!
Ну-ка, подтянули штанишки, вытерли сопельки и дружно, хором:
"Яценюк украл миллиард долларов!"
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19.10.2022 12:32 Відповісти
А почему не Тимошенко или Аваков ? те тоже грабить умеют не хуже
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19.10.2022 20:28 Відповісти
За хабар в розмірі вище 525 500 грн. передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

А кто то сел за последние 8 лет ？ риторический вопрос
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19.10.2022 20:32 Відповісти
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19.10.2022 23:51 Відповісти
 
 