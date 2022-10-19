Генерал Петреус, Посол Гербст та Арсеній Яценюк - онлайн дискусія КБФ "Боротьба за Україну". ВIДЕО

Сьогодні, 19 жовтня, о 9:00 Київський Безпековий Форум розпочинає новий сезон онлайн-дискусій "Боротьба за Україну", присвячених нашій війні проти російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на анонс події, у центрі обговорення – три головні теми:

Оцінка військово-політичної ситуації та становища на фронті.

Прогнози дій Кремля.

Рекомендації для західних союзників.

Участь у розмові візьмуть:

- Генерал Девід Петреус, чотиризірковий генерал Збройних Сил США, Директор ЦРУ у 2011-12 роках, Командувач Центральним командуванням США у 2008-10 роках, а також колишній командувач силами Сполучених Штатів і НАТО в Іраку та Афганістані;

- Джон Гербст, Директор Центру Євразії Атлантичної Ради, Посол США в Україні в 2003-06 роках;

- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;

- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Втома від України" могла б бути катастрофічною для всього вільного світу, а не лише для нашої держави, - Яценюк

З початку повномасштабної війни Росії проти України Київський Безпековий Форум розпочав онлайн-цикл "Боротьба за Україну".

За цей час його учасниками стали заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд, герой "Азовсталі" Святослав Паламар (Калина), заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, письменники та історики Тімоті Снайдер і Енн Епплбаум, президент Національного фонду на підтримку демократії (США) Деймон Вілсон, американські генерали Філіп Брідлав і Веслі Кларк, посли Майкл Карпентер, Деніел Фрід, Майкл МакФол, Етьєн де Понсен, колишній Прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт, колишній помічник Державного секретаря США з питань Близького Сходу і Посол в Іраку та Йорданії Стюарт Джоунз та інші відомі світові й українські діячі.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Онлайн-дискусія буде доступною до перегляду з 9:00 за Києвом на YouTube каналі Арсенія Яценюка.