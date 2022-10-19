Російський дрон-розвідник "Орлан-10" знайшов у лісі мешканець Вишгородського району на Київщині. ВIДЕО

Мешканець Вишгородського району на Київщині знайшов у лісі російський дрон-розвідник "Орлан-10".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про свою знахідку він повідомив владу і поліція забрала БПЛА з місця його падіння.

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