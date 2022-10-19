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Російський дрон-розвідник "Орлан-10" знайшов у лісі мешканець Вишгородського району на Київщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Мешканець Вишгородського району на Київщині знайшов у лісі російський дрон-розвідник "Орлан-10".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про свою знахідку він повідомив владу і поліція забрала БПЛА з місця його падіння.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спробую його підстрелити, - оператор українського безпілотника успішно таранить ворожий дрон. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+12
але сама будівля церкви - наша, рпц треба заборонити під будь-якою назвою, вони тут не потрібні.
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19.10.2022 11:48
+10
Де кацапська церква - там біда
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19.10.2022 11:37
+7
А закарпатські шизофреніки все ще причисляють себе до московської церкви???
Це як? Що ще треба зробити з Україною, щоби нарешті відпустило?
Хоча по всій Україні цієї зарази ще багато насрано. Роздвоєння особистості народу.
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19.10.2022 11:22
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Двері до храму були зачинені зсередини: на Закарпатті труну з тілом Героя не дали занести в церкву РПЦвУ

https://www.5.ua/regiony/skandal-na-zakarpatti-trunu-z-tilom-heroia-ne-pustyly-u-tserkvu-upts-mp-290420.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=smm
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19.10.2022 11:09 Відповісти
Де кацапська церква - там біда
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19.10.2022 11:37 Відповісти
але сама будівля церкви - наша, рпц треба заборонити під будь-якою назвою, вони тут не потрібні.
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19.10.2022 11:48 Відповісти
З березня лежить,чи недавно прилітав?
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19.10.2022 12:39 Відповісти
Потрібно було вибити двері і вигнати попа
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19.10.2022 21:05 Відповісти
Где только нет Мавзолейных АналоГовнетов🤣...
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19.10.2022 11:17 Відповісти
А закарпатські шизофреніки все ще причисляють себе до московської церкви???
Це як? Що ще треба зробити з Україною, щоби нарешті відпустило?
Хоча по всій Україні цієї зарази ще багато насрано. Роздвоєння особистості народу.
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19.10.2022 11:22 Відповісти
Відпустить. Влада, порядок, післявоєнний - трохи особливий. Допоможе
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19.10.2022 11:45 Відповісти
ну вылитый абрахамия, свил себе на акации гнездо этот орлан и тоже отложил в нём свои яйца!
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19.10.2022 11:24 Відповісти
ОП підтримує московську секту гундяя. Тому все так і буде. СБУ "гасить" бажання перейти в українську церкву приходам.
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19.10.2022 11:30 Відповісти
 
 