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Російський дрон-розвідник "Орлан-10" знайшов у лісі мешканець Вишгородського району на Київщині. ВIДЕО
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Мешканець Вишгородського району на Київщині знайшов у лісі російський дрон-розвідник "Орлан-10".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про свою знахідку він повідомив владу і поліція забрала БПЛА з місця його падіння.
Топ коментарі
+12 Maryna Solska e862e0af
показати весь коментар19.10.2022 11:48
+10 Алексей Селезнев
показати весь коментар19.10.2022 11:37
+7 Al Kw
показати весь коментар19.10.2022 11:22
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Двері до храму були зачинені зсередини: на Закарпатті труну з тілом Героя не дали занести в церкву РПЦвУ
https://www.5.ua/regiony/skandal-na-zakarpatti-trunu-z-tilom-heroia-ne-pustyly-u-tserkvu-upts-mp-290420.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=smm
Це як? Що ще треба зробити з Україною, щоби нарешті відпустило?
Хоча по всій Україні цієї зарази ще багато насрано. Роздвоєння особистості народу.