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Російські військові обстріляли машини швидкої допомоги у Харківській області. Є постраждалі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники обстріляли машини "швидкої" у деокупованому Дворічанському районі Харківської області. Постраждалі співробітники ДСНС.

Про це повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської облради, інформує Цензор.НЕТ

Ворог продовжує тероризувати мирне населення деокупованих територій Харківщини ракетними обстрілами. В результаті сьогоднішнього обстрілу Дворічанського району було понівечено три спеціалізовані автівки ЕМД, співробітники структурного підрозділу Центру, на щастя, без травм, але постраждали наші колеги - співробітники ДСНС", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: Марина Макєєва
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Валуев вслед за Поветкиным поддержал решение путина напасть на Украину

Тренер Поветкина вместе с остальными российскими террористами воюет в Украине
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19.10.2022 13:07 Відповісти
надеюсь он пропадет без вести, и его съедят наши раки.
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19.10.2022 14:07 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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19.10.2022 13:25 Відповісти
Пишите правильно не вийскови а террористы ибо даже фашисты во вторую мировую не обстреливали санитарные эшелоны и технику.
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19.10.2022 13:30 Відповісти
 
 