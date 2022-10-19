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Вінницька область (750) затримання (4127) СБУ (10084) зйомка (19) дрони (2601)

СБУ затримала 4 мешканців Вінницької області, які пересилали відео з наслідками атаки дронів-камікадзе. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Вінницький області затримано чоловіків, які знімали атаки дронів-камікадзе на об’єкти інфраструктури області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу безпеки України

"Один із них відзняв на відео наслідки атаки дронів-камікадзе, на якому видно масштаби ураження об’єкта критичної інфраструктури, і перекинув колегам, інші троє також поділилися з друзями. Вже за пів години відео з’явилося у російських пропагандистів, а за годину відбувся повторний ракетний обстріл, який призвів до ще більших руйнувань і поранень людей", - йдеться в повідомленні. 

Затриманий вінничанин.усвідомив, що відзняти ним відеоматеріали ворог використав для заподіяння більшої шкоди Україні. 

"Неправильність своїх дій усвідомлюю, мої відеоматеріали могли бути використані для коригування точності завдання ударів. Ніякого умислу на заподієння шкоди Україні чи допомоги державі-агресору не маю", – зізнався чоловік. 

СБУ нагадує, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+20
Впевнений що усі повторні прильоти трапилися завдяки таким довпойобам.
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19.10.2022 17:21
+18
Герашенко тоже арестовали?
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19.10.2022 17:22
+12
Падлюки.
Як завжди у паранджі, показуйте, бо українці повинні знати ці морди, щоб мати змогу плюнути в очі при нагоді.
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19.10.2022 17:30
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19.10.2022 17:18 Відповісти
Впевнений що усі повторні прильоти трапилися завдяки таким довпойобам.
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19.10.2022 17:21 Відповісти
жертвы тиктока
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19.10.2022 17:22 Відповісти
Жертви за бабки? Ор-риґінально...
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19.10.2022 18:46 Відповісти
Жирная мразь прикидывается Это не детский сад, что это за разговоры ⁉️По закону военного времени дайте 10 лет с конфискацией, почему другие должны платить из-за этих ****** или гнид‼️ТЫСЯЧУ РАЗ ВСЕХ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ ‼️Ни законов нет , ни чувства безопасности , люди из-за них подвергается риску и погибаю
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19.10.2022 17:59 Відповісти
так і буде
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19.10.2022 17:41 Відповісти
Років через 5, інакше довбойобів не виховаєш.
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19.10.2022 20:26 Відповісти
Герашенко тоже арестовали?
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19.10.2022 17:22 Відповісти
И Геращенко первым нужно арестовать ,и всех других (кто этим занимается по дури или предательпредставителей тупого режима‼️8-й МЕСЯЦ ВОЙНЫ ,а ОНИ В БИРЮЛЬКИ ИГРАЮТ‼️
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19.10.2022 18:02 Відповісти
ляшку подаруйте їх спочатку по акції..
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19.10.2022 17:24 Відповісти
Соку на роботи примусові!!!
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19.10.2022 17:29 Відповісти
И бонусом пусть общественные туалеты моют на камеру , с последующей демонстрацией в тик-токе или где там они работу дронов освещали.
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19.10.2022 17:32 Відповісти
Падлюки.
Як завжди у паранджі, показуйте, бо українці повинні знати ці морди, щоб мати змогу плюнути в очі при нагоді.
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19.10.2022 17:30 Відповісти
Не можна показувати, вони ж нічого поганого не зробили. А от якби в них була порнуха в телефоні, тоді да, ще й віджиматися на камеру б заставили
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19.10.2022 17:45 Відповісти
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19.10.2022 17:50 Відповісти
Ні разу не хочу сказати що таким відеоблогерам треба рубати руки по самі вуха, але й пов'язати повторну атаку дронів по тому об'єкту через годину неможливо. Треба включити голову, взяти мапу і ТТД мопеда. Того дрона прямо з Вінницької області запускали чи що? Як він за годину вже скорегований зміг подолати таку дистанцію при його швидкості?
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19.10.2022 17:31 Відповісти
Звідки знати , що за першої партії дронів(чи дрона) не був другий , який був підкорегований на кінці траєкторії згідно відео вкинуте ціми віслюками..?
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19.10.2022 23:56 Відповісти
На "0" цих паскуд, окопи рить.
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19.10.2022 17:43 Відповісти
сбу, якщо люди не думали, що роблять, не було чим думати..... ну відбийте їм ті мізки !!! Вони в них все рівно зайві! Не думали!!! Нічого страшного з ними не трапиться. Як були безмозглі до того... так і залишааться після.... того!
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19.10.2022 17:49 Відповісти
Они прикидываются 8-й МЕСЯЦ КРОВАВЕЙШЕЙ ВОЙНЫ‼️К столбу привязать скотчем , как мародеров и плевать в их рожи
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19.10.2022 18:05 Відповісти
Не втомлююсь повторювати:"Якби в березні місяці почали РОЗСТРІЛЮВАТИ отаких ІМБІЦИЛІВ та корегувальників,то сьогодні б і проблеми такої не було б."
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19.10.2022 18:11 Відповісти
100% вірно
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19.10.2022 18:17 Відповісти
Краще дати вибір гілляки та мотузок... І засняти таке прикре самогубство на відео... І так щоб воно зовсім випадково злилось до мережі... Бо скоріше за все самогубства не буде. Будуть повні штани аргументів
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14.12.2022 23:49 Відповісти
Все ця мразота знала , а коли впіймали - прикидається дурником !!

До буцегарні тварюку !!
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19.10.2022 19:09 Відповісти
и такие до сих пор существуют в большом количестве. Им еще по 2300 гр дайте.
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19.10.2022 20:50 Відповісти
А когда Геращенко арестуют и шваброй в-ут?
Оно уже не в первый раз вылаживает видео попадания раш убийц. Урод тупой кон-ый.
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20.10.2022 14:35 Відповісти
 
 