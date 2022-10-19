СБУ затримала 4 мешканців Вінницької області, які пересилали відео з наслідками атаки дронів-камікадзе. ВIДЕО

У Вінницький області затримано чоловіків, які знімали атаки дронів-камікадзе на об’єкти інфраструктури області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу безпеки України.

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"Один із них відзняв на відео наслідки атаки дронів-камікадзе, на якому видно масштаби ураження об’єкта критичної інфраструктури, і перекинув колегам, інші троє також поділилися з друзями. Вже за пів години відео з’явилося у російських пропагандистів, а за годину відбувся повторний ракетний обстріл, який призвів до ще більших руйнувань і поранень людей", - йдеться в повідомленні.

Затриманий вінничанин.усвідомив, що відзняти ним відеоматеріали ворог використав для заподіяння більшої шкоди Україні.

"Неправильність своїх дій усвідомлюю, мої відеоматеріали могли бути використані для коригування точності завдання ударів. Ніякого умислу на заподієння шкоди Україні чи допомоги державі-агресору не маю", – зізнався чоловік.

СБУ нагадує, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність.

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