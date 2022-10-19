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Бійці ССО з безпілотника знищують окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оператори аеророзвідки ССО України за допомогою безпілотника знищили чергову партію окупантів на Запорізькому напрямку.
Відповідне відео опублікувало командування Сил спеціальних операцій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Укропов х..ва гора, они кишат" - так на Запорізькому напрямку рашисти скавчать одне одному.
Топ коментарі
+24 Саша Пончик
показати весь коментар19.10.2022 19:12
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Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами Евросоюза, что политика Израиля в адрес Украины не изменилась и Израиль не будет поставлять Украине оборонительное вооружение, в том числе системы ПВО.
Ганц заявил, что Израиль передал Киеву предложение разработать специально для Украины системы предупреждения о ракетных обстрелах или об угрозе беспилотников для защиты гражданского населения.
По словам Ганца, Израиль продолжит оказывать Украине исключительно гуманитарную помощь.
Накануне газета "Гаарец" сообщала, что министр обороны Ганц отменил телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым.