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Бійці ССО з безпілотника знищують окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оператори аеророзвідки ССО України за допомогою безпілотника знищили чергову партію окупантів на Запорізькому напрямку.

Відповідне відео опублікувало командування Сил спеціальних операцій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Укропов х..ва гора, они кишат" - так на Запорізькому напрямку рашисти скавчать одне одному.

Також дивіться: Бійці ССО затрофеїли російську систему залпового вогню "Ураган", - ССО ЗСУ. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+24
Украина выстоит и победит но не забывайте евреи что беда и горе может и к вам вломится в двери.
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19.10.2022 19:12
+18
ССО України-черговий респектище...Давайте ще...
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19.10.2022 19:08
+14
У правительства Израиля нет души и чувства сострадания к детям , которые каждой ночью подвергаются ,бомбежкам ,кровавые рашистские деньги не воняют ⁉️Противно наблюдать за вашим подхалимажем перед ГИТЛЕРОМ № 2‼️🤑
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19.10.2022 19:33
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стопудово в честь пінчука..
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19.10.2022 19:03 Відповісти
А теперь ,КАЦАПЬЕ в виде червей -опарышей будет КИШЕТЬ 🇷🇺💩☠️🤮🤮🤮🤮
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19.10.2022 19:27 Відповісти
Каким боком Пинчук?
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19.10.2022 19:27 Відповісти
Ганц заявил европейским послам, что Израиль не будет поставлять Украине системы ПВО



Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами Евросоюза, что политика Израиля в адрес Украины не изменилась и Израиль не будет поставлять Украине оборонительное вооружение, в том числе системы ПВО.

Ганц заявил, что Израиль передал Киеву предложение разработать специально для Украины системы предупреждения о ракетных обстрелах или об угрозе беспилотников для защиты гражданского населения.

По словам Ганца, Израиль продолжит оказывать Украине исключительно гуманитарную помощь.

Накануне газета "Гаарец" сообщала, что министр обороны Ганц отменил телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
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19.10.2022 19:05 Відповісти
Украина выстоит и победит но не забывайте евреи что беда и горе может и к вам вломится в двери.
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19.10.2022 19:12 Відповісти
Друг познается в беде, то есть - взаимно..
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19.10.2022 19:15 Відповісти
Мабуть ізраїль для України всьо латентні союзники рф і ірану не наші союзники.
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19.10.2022 19:56 Відповісти
У правительства Израиля нет души и чувства сострадания к детям , которые каждой ночью подвергаются ,бомбежкам ,кровавые рашистские деньги не воняют ⁉️Противно наблюдать за вашим подхалимажем перед ГИТЛЕРОМ № 2‼️🤑
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19.10.2022 19:33 Відповісти
квоту палестинцев в наших военных училищах пора пересмотреть...
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19.10.2022 19:26 Відповісти
Бени, заберите к себе Беню. Сделайте хоть одно доброе дело
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19.10.2022 19:28 Відповісти
Вы, что не в курсе ,на Каламойского и там открыто уголовное дело😄Беня не выездной и благодаря ему ,во многом ,началось вторжение Рашистов‼️Он вонял , что русские танки будут стоять на польской границе‼️Мразь на мразе
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19.10.2022 19:38 Відповісти
Поганц! 💩
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20.10.2022 12:54 Відповісти
ССО України-черговий респектище...Давайте ще...
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19.10.2022 19:08 Відповісти
Мочите их, хлопцы, сотнями
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19.10.2022 19:26 Відповісти
"Как принял?" - "Посылку с неба принял хорошо!"
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20.10.2022 12:55 Відповісти
 
 