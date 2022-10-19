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війна (56949) Зеленський (17537) енергетика (1659)

Три енергетичні об’єкти були знищені ворогом цієї доби, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 238 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом місяця збито 233 "Шахеди" і десятки ракет. Лише за сьогодні і лише на Київському напрямку знищено 10 іранських дронів. Іще 11 "Шахедів" збито завдяки воїнам повітряного командування "Південь". Дякую, хлопці, за чудову роботу! Є результати і на інших напрямках.

На жаль, є і влучання. Є нові пошкодження критичної інфраструктури. Цієї доби три енергетичні обʼєкти були знищені ворогом.

Зробимо все можливе, щоб відновити нормальні енергетичні можливості нашої країни. Але для цього потрібен час і наші з вами спільні зусилля. Завтра – іще більше, ніж раніше. Будуть розʼяснення і від керівників обласних адміністрацій, і від урядовців, але загалом потрібно вже із 7-ї ранку завтрашнього дня особливо свідомо ставитися до споживання електрики.

Будь ласка, не вмикайте зайву електротехніку. Обмежуйте споживання електрики тією технікою, яка потребує багато енергії. Завтра дуже важливо, щоб споживання було максимально свідомим. Тоді й графіки стабілізаційних відключень будуть коротшими", - сказав Зеленський.

Читайте також: Офіс Президента попередив про можливі тимчасові відключення електрики по всій Україні 20 жовтня

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+26
@newstop_us

це **** котра зробила 6 дневний рабочий тиждень, та позбавила трудящих їх прав, цікаво коли її повісять

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19.10.2022 23:10
+22
Меньше надо трепать языком, взорвали северный поток, наши давай рассказывать как мы не дадим замёрзнуть, будем електрикой Европу снабжать, подорвали пару подстанций и тец, пишут всего 30% мощности потеряли, ну нахрена, информация это оружие
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19.10.2022 23:16
+22
Відімкніть світло в ОП та його бункері для економії електроенергії
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19.10.2022 23:19
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Це що, рапорт Панталоне для путіна
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19.10.2022 23:10 Відповісти
@newstop_us

це **** котра зробила 6 дневний рабочий тиждень, та позбавила трудящих їх прав, цікаво коли її повісять

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19.10.2022 23:10 Відповісти
Ніколи. Лохторат у захваті. Від лідора та його третякових.
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19.10.2022 23:14 Відповісти
А ця **** (Радуцький), хоче позбавити українців ліків без рецептів в аптеках.
http://durdom.in.ua/public/sys2/2019_09/img_5d6ccd77d888c.jpg
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20.10.2022 02:11 Відповісти
А я ще застав шестиденний робочий тиждень при совку. В суботу короткий день до 14-00.

Субота, субота
Хороший вечерок.
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19.10.2022 23:26 Відповісти
Вы Корею не знаете, там только в 2019 уменьшили рабочую неделю с 68 часов, до 52 часов.
При том, что у них от 1-3 праздничных дней в году.
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19.10.2022 23:33 Відповісти
Дерево не витримає. Треба на баштовому крані.
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19.10.2022 23:48 Відповісти
НУ и колю до пары
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19.10.2022 23:52 Відповісти
швець: де українська ППО, випуск 132, частина 2 в ютубі....
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19.10.2022 23:16 Відповісти
ОПА віполняет план путина по уничтожению єнергетической системы

без будь яких знаків питання....
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19.10.2022 23:18 Відповісти
... мабуть всій країні треба переходити на енергозберігаючі лампи. Бажано світодіодні. Це не реклама енергозберігаючих ламп - це необхідність хоч якось всім залишитись при світлі.
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19.10.2022 23:14 Відповісти
У кого було запитання чому ж кацапи почали до того як почався опалювальний сезон? - Для того щоб він не почався, такими темпами (10% енергосистеми за день) ми дуже скоро війдемо в кам'яний вік.
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19.10.2022 23:27 Відповісти
***! "Знищено" чи "пошкоджено"? Блазень, ти хоч розумієш, що читаєш?
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19.10.2022 23:16 Відповісти
Для ремонта, нужно советское оборудование. (его делают, сами поймите где)
Либо надо строить уже на другом оборудовании.
Я так думаю.
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19.10.2022 23:36 Відповісти
На "сами поймите где" ничего не делают кроме лаптей и животных из навоза.
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19.10.2022 23:50 Відповісти
Главное что у нас не делают.
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19.10.2022 23:55 Відповісти
Ну почитайте, какие генераторы на ТЭС используют и где они делаются.
Я же написал IMHO.
Хотите верьте, хотите нет.

Да и генератор другой просто не установишь, нужно подготовить новые площади для установки.
Кстати знаете какая очередь на заказ энерго-оборудования в ЕС ?
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19.10.2022 23:57 Відповісти
Меньше надо трепать языком, взорвали северный поток, наши давай рассказывать как мы не дадим замёрзнуть, будем електрикой Европу снабжать, подорвали пару подстанций и тец, пишут всего 30% мощности потеряли, ну нахрена, информация это оружие
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19.10.2022 23:16 Відповісти
Тааак, знову коментувать нічого, все сказано
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19.10.2022 23:17 Відповісти
Відімкніть світло в ОП та його бункері для економії електроенергії
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19.10.2022 23:19 Відповісти
голобородько на завтра анонсував відключення світла по всій країні! в самий холодний день жовтня!
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19.10.2022 23:19 Відповісти
"Бреше, як дихає"
Два дні тому, вже говорив, що всього за місяць "знищено 30% теплостанція" України.
Цей Шахід, навіть якщо попаде прямо в маленьку трансформаторну будку, то її НЕ ЗНИЩИТЬ!
Максимум трошки пошкодить.
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19.10.2022 23:19 Відповісти
Не пиши дурні про силу ураження бо цим ти стаєш схожий на залізнояєчного боневтіка коли він триндить про відсотки (( Щоб побачити що можуть 40 кг вибухівки - подивися на фото руйнувань у столиці (( це не залякування а тверезий погляд на світ , дехто тут на Цензорі місяць тому срав дрібним поносом про лайно а не дрони іранські тепер засохли (( не будь схожим на цих дурнів , небезпеку оцінюй тверезо !
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19.10.2022 23:39 Відповісти
У страху очі занадто великі - примружся.

Більшість руйнувань що показують "у столиці" від ракет, а не від шахидів.
Та й "переконливі" вони, бо там ВІКНА розламані.
А у трансформаторній будці вікон немає.
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20.10.2022 11:23 Відповісти
@wiskas_pumius

Середина липня. Я тобі прямо таки покажу від початку і до кінця як зеля і всі його єрмаки-татарови смокталихуя замість того щоб робити роботу в цьому напрямку.

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19.10.2022 23:21 Відповісти
Обманули значит

Это беспилотники как Байрактар

А купили много 136-х камикадзе
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19.10.2022 23:28 Відповісти
ЗЭ-ИУДЫ ГДЕ ЗЕНИТКИ?
Западные эксперты заявляют, что на складах МО Украины много зениток ЗУ-23-2 и других. И удивляются, почему ВСУ их не используют для уничтожения дронов-камикадзе, которые легко ими сбиваются.
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19.10.2022 23:42 Відповісти
проблема не в зенітках а в набоях,у нас немає патронного заводу для їх виробництва...
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20.10.2022 00:29 Відповісти
А кто это сделал что нет завода?
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20.10.2022 04:01 Відповісти
Заводов много! стратегических!нет желания!да, ? наркоман -уклонист
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20.10.2022 09:58 Відповісти
Чому на обєктах енергетичної системи і не тільки ,до цих пір не розміщені війскові, озброєні хочаб великокаліберними кулиметами для того, щоб збивати рашистські дрони.???
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19.10.2022 23:24 Відповісти
Когда он падает на цель, сбивать его уже поздно.
IMHO

Посмотрите на видео, его пикирования на цель.
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19.10.2022 23:46 Відповісти
говоришь ,Когда он падает на цель, сбивать его уже поздно.
IMHO, я же имею ввиду ,когда он на подлете к цели его сбивать и нужно и надо ІМНО
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20.10.2022 14:45 Відповісти
за городом, да
в городе никак нельзя, ибо он из-за этого падает в жилую застройку и взрывается.
отсюда и жертвы мирного населения, уж лучше пускай долетит до ТЭС или так Нефтехранилищу.
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20.10.2022 14:48 Відповісти
Ну і що в тебе, виродка на разі теми про пєрєстать стрєлять і украина топорноактриса, нужни дароґі, а не армія? *******, клітка не мине тебе!!!
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19.10.2022 23:24 Відповісти
Что-то сегодня тема асфальта и шашлычков гундосом не раскрыта...
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19.10.2022 23:24 Відповісти
гадаю хлопці на Грушевського, що перекладають брусчатку під опою, могли б з вами посперечатися...
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19.10.2022 23:38 Відповісти
А що йому - мама рімма з папою сашою вдало стали гражданами ісраєля , мають там хатинку за 8 млн долярів з охоронцями на додачу ( заробили власним непосильним трудом викладача в інституті ) ; свою хатинку в Україні вдало продав рік тому як захід попередив що ***** таки нападьот ; його скумбрія з ікрою своєю по Європі шариться ( благо вілла у Іспанії не одна , на худий випадок можна у Лондоні посидіти у трьох квартирах , не у,Крим же в апартаменти нині їхати ) сам у бункері збудованому на совість ще за совітів ; тоді толк цим сховищам знали і за якістю зведення слідкували не так як нині за прєпізлєнтським будівництвом (( то чому б йому і шашличків не поїсти , у всякому випадкові за час із лютого морда тільки поширшала , так що на втрату апетиту не скаржиться , а лисий із ярмаком компанію складуть щоб не самому жувати ((
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19.10.2022 23:50 Відповісти
І воно ще не усвідомило, що найбільшим ворогом є воно?
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19.10.2022 23:34 Відповісти
Причём важный момент, практически все объекты инфраструктуры были уничтожены или сильно повреждены НЕ Шахидами, а именно прорвавшимися крылатыми ракетами...
Шахиды прощупывают ПВО, нагружают его, а крылатки прорываются, хотя бы одна долетит и уже беда. А мопеды это такое, для того чтобы пугать народонаселение.
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19.10.2022 23:35 Відповісти
Нет так нельзя. Если этот коррупционер продолжит как Президент, Украина перестанет существовать как независимое государство. Украину может спасти только Залужный. Всю эту шоблу нужно срочно изолировать либо ликвидировать.
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19.10.2022 23:47 Відповісти
вы батенька интриган , а таких не очень любят в нормальном обществе , мухи отдельно-котлеты отдельно , залужный хорош на своем месте , и он не дурак, в отличае клоунского шапито, ему это и нах не нужно.
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19.10.2022 23:51 Відповісти
Вы у него сами спросили? Такой талант и собирает вокруг себя таланты во всем. Зеленский это хороший пресс-секретарь не больше. Не потому что он коррупционер, у него ограниченое развитие мозга который способен понимать максимум на 2 шага вперед. Ну таким он родился. Но Украина почему должна страдать от неудачника?
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20.10.2022 00:08 Відповісти
Потому что заслуживает такого. Сама выбрала
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20.10.2022 00:12 Відповісти
Ніхто його не обирав! Сфальсифікували під соціологів і кінці (Бекешкіну) в воду!
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20.10.2022 09:07 Відповісти
Балабол ! Ти в курсі у які години доби твоя зелена енергетика в Україні , яка не обладнана накопичувачами енергії від слова зовсім , може виробляти енергію ? Думаю що ні , інакше б знав що на ній тільки гроші відмивали і заробояли , а не допомагали енергосистемі , бо у той час коли сонячні електростанції виробляють енергію вона майже нікому не потрібна , а теплові і атомні у цю пору доби і так у збиток собі крутяться ! Це чудово для помішаних на екології і тих кому до підстанції лінію дотягти коштує страшні гроші у решті випадків - це пшик , бо при світлі зірок сонячні панелі енергію не генерують
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19.10.2022 23:59 Відповісти
согласен , погорячился.
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20.10.2022 01:45 Відповісти
Шановний! При усій неповазі до Зе як президента, але зелена енергетика не його породження. Це витвір попередника. І саме завдяки попереднику ціну за нею поставили неадекватну.
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20.10.2022 08:30 Відповісти
А де у моєму коментареві щось про те хто її просував ? Зелена енергетика з її тарифами тоді ефективна , коли вироблена нею енергія буде доступна у години пікових навантажень . Таке нині пробують втілити у життя в Австралії шляхом будівництва потужного накопичувача ; ну іще німці там щось роблять у невеликих об"ємах , про це я писав а не про залізнояйцевого .Сама ідея сонячної енергетики чудова , але тарифи явно було підтасовано під певних гравців ринку без формулювання технічних вимог до експлуатації цього обладнання що і привело державу до ідіотичної ситуації коли вона змушена була виплачувати дурнуваті гроші за вироблену енергію яка насправді не варта була ламаного гроша ((
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20.10.2022 10:03 Відповісти
По-перше, цитую Вас же: "твоя зелена енергетика". По-друге, бездумний поштовх зеленій енергетиці дав Порошенко. Чому бездумний? З-за неадекватності ціни за неї, завдяки чому будували лише генеруючі підприємства, а не накопичувальні. Третє, зелену енергетику треба використовувати в основному для перетворення її в вуглеводи. Зараз таку технологію розробляють німці. Зникнення публікацій на цю тему є свідоцтвом, що розробки йдуть повним ходом. Згодьтесь, що використання вуглеводів не може зійти на нуль. А запасання зеленої енергетики у акумуляторах, навіть тесловських, це дитячі забавки.
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20.10.2022 11:23 Відповісти
Не потрібно сонцесяйному присвоювати іще і відновлювану енергетику фраза "твоя зелена" не від яжнелоха , а від гіпотетичної відсутності шкоди довкіллю (( Із серединою тексту частково погоджуся , а от щодо акумуляторів - ні , не помремо - незабаром побачимо що до чого , адже вже випробовують енергоакумулятори із звичайного піску , що дам далі - х.з.
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20.10.2022 11:49 Відповісти
От ************ зелене. Так відчитується ніби то наші війська ворожі об'єкти знищили.
А не нас безкарно їб....шать як в тирі, а це чмо констатує.

Ще в своїх сраних відосиках потім не забудь відчитуватися скільки вся країна за день просиділа без світла, тепла, води! **************.
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19.10.2022 23:51 Відповісти
Невже немає чим дістати до чогось подібного у рашці?
Щоб їхня радість від влучань по нам - переросла в оскому з ригачкою та срачкою?
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19.10.2022 23:52 Відповісти
Подивись на площу кацапії, у них є гроші та союзники які підгонять будь що, навіть якщо розвалимо їм якусь тец то капля в морі, пора вчитися жити без благ цивілізації, іншого шляху у нас тепер нема.
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19.10.2022 23:59 Відповісти
У Зелі було більше року часу, щоб підготуватися до війни, коли пуйло вже концентрував війська біля кордонів України.
Натомість, Зеля закопував гроші в асфальт та навіть побудував міст для з'єднання з рашистами у Станиці Луганській. А ще все намагався заглянути пуйлй в очі.
А ось тепер бачимо результат такої капітулянської та зрадницької позиції Зелі.
Тому разом з пуйлом і Зеля винен, що люди будуть без світла, тепла, води та газу.
Зеля собі, в свому бункері відімкни світло, бо ти цього заслужив, ти цього прагнув!
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19.10.2022 23:56 Відповісти
Бачу багатьом дійшло але вже трохи пізно, ще пару днів таких атак, а далі почнуть по лініях аес бити, схоже план до зими заставити капітулювати через гуманітарну катастрофу, уявіть київ без електрики, побачимо чи зможе нас забезпечити електрикою Європа чи то знову були пусті балачки. А так у кого є можливість купляйте ззакордону сонячні зарядні пристрої хоча б.
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19.10.2022 23:57 Відповісти
Не 750кВ трогать не будут, ибо безопасность АЭС будет под угрозой.
IMHO
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20.10.2022 00:03 Відповісти
Купи краще замість сонячної панелі що сьогодні втридорога буде акумулятор ампер на сто , дешевеньке зарядне і копійчаний інвертор ватт на 500 , не більше і буде тобі щастя , від того імпортного "прикурювача" за десятки тисяч толку - як від цапа молока а акумулятор за час ввімкнення енергії встигнеш зарядити ; в ідеалі май іще якусь електростанцію мобільну кіловатт на два , будеш самим популярним у своєму регіоні
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20.10.2022 00:05 Відповісти
Це просто була рекомендація тим у кого на чорний день нічого нема і в якийсь момент вони на невизначений час залишаться без електрики та зв'язку. Люди, час задуматися й діяти був ще поза-поза-багато позавчора.
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20.10.2022 00:12 Відповісти
Цікаво за скільки днів таких обстрілів Зеленський скаже, що вся енергосистема знищена і відновити її до кінця війни в принципі не можливо, бо ворог постійно її руйнує...
ще декілька тижнів таких обстрілів і в країні електроенергії не буде, все централізоване опалення насоси-котли у містах на електроенергії отож не буде і його, а на носі зима, країна стане повністю, великі міста де є багатоповерхівки вимруть, тобто люди виїдуть жити в села жінки за кордон...
Які рекомендації і дії влади у такому випадку.
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20.10.2022 00:01 Відповісти
Один нелох вже розказував про війну до зими. Саме смішне що недавно збирали на буржуйки на фронт, а тепер вони потрібні і в тилу потенційно на кожну квартиру, а палива й ресурсів на них потрібно просто величезну кількість.
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20.10.2022 00:08 Відповісти
Всю не уничтожат ибо АЭС без ЭЭ не смогут даже охлаждаться.
Смотрите на ЗАЭС, её постоянно подключают заново к Энергии, на своих генераторах она долго не протянет.
Но даже 50% это в принципе либо без света, либо без воды и отопления, либо без ЖД и транспорта.

как всегда IMHO
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20.10.2022 00:08 Відповісти
Ніякі. У них немає ніяких планів і стратегії. Напевно крадуть поки є можливість, а там видно буде...
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20.10.2022 00:10 Відповісти
Від твого коменту віє ненавистю до жінок " люди в села , а жінки за кордон " а жінки - не люди ? Якщо серйозно - не чекай рекомендацій влади , сам для себе виріши як краще буде тобі поводитися у критичній ситуації - маєш власний будинок , добре ! Не пропадеш ! Не маєш - пошукай наперед хто може прихистити раптом що ! Ти правий , можна велику кількість населення розмістити по селах , але робити це потрібно вже зараз , а не у грудні як рак свисне будинок потрібно розігріти і просушити якщо він пустував інакше буде купа НС ! Головне - покладайся на себе , а не на цю бездарну владу , ще не було у світі випадків щоб клоуни змогли обігріти і нагодувати ; їхнє призначення - смішити , з цим вони справляються чудово !
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20.10.2022 00:18 Відповісти
А мы сколько уничтожили энергетических объектов у них?
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20.10.2022 00:11 Відповісти
Ви у Польщі - ніскільки ! Виїхав бо вже пенс , чи сидиш там щоб в Україні ненароком не заставили щось робити ?
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20.10.2022 00:23 Відповісти
Я в Украине. VPN сейчас включен .
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20.10.2022 00:45 Відповісти
Вісім років тому я печатав про дроны, ракети типу томагавк, про космічну наводку, безпідотові апарати різного призначення. Так мені відповідали я дурачок треба танки і самолети. Минуло вісім років. Немає нічого. При тому що можливості найкращі до ракетобудування... Найголовніший ворог це не ***** а свої гниди. І починати очищення треба з цього. Без цього очищення перемоги не буде...Штати це бачать і говорять а ось Україні доп-зди
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20.10.2022 00:17 Відповісти
як швидко 30% об'єктів скоротилось до.... ВСЬОГО ТРЬОХ об'єктів!

а зеленський взагалі заткнеться смердіти постійно про що, де і коли кацапи знищили??? йому кацапи за це платять???
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20.10.2022 00:23 Відповісти
Після перших ударів по енергосистемі у Зеленського і К нічого розумнішого не вигадали, як написати дурного листа в Ізраїль з проханням дати ППО.

Це не робота це імітація роботи. Прикриття об'єктів енергозабезпечення було нагальною проблемою ще місяць назад.
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20.10.2022 05:48 Відповісти
ТРИ РОКИ ПРОЙ*БІВ І ІНТИМУ З КАЦАПАМИ. Пишайтеся і надалі.

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ, натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво)
6) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
8) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (референдум)
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
34) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
35) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
36) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма
Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
37) Розкрадання запоріжською Зе владою гуманітарної допомоги Заходу у Запоріжжі і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо.
38) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
39) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
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20.10.2022 06:25 Відповісти
Краще розкажи, негеголений пустозвон, - на хрєна ви з кротами типу гетьманцева знищили "зелену" енергетику?
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20.10.2022 07:57 Відповісти
Так для цього і знищували, щоб енергетичний армагедон створити і змусити Україну до капітуляції.
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20.10.2022 09:02 Відповісти
По енергоструктурам б"ють вже давно. Так хіба не можна хоч їх захистити? Поставити по периметру бійців зі стінгерами і все. Якщо це Калібр, то він навіть Іглой збивається, не говорячи вже про Стінгер. Чи владі вигідна розбита енергоструктура? Менше коштів виділять на палево, більше вкрадуть слуги коломойського?
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20.10.2022 09:01 Відповісти
 
 