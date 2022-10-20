Волонтерка Толмачова просить про допомогу у придбанні 6 дронів для ЗСУ. ВIДЕО
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Волонтерка Юлія Толмачова закликає українців долучатися до збору коштів для придбання 6 дронів DJI Mavic 3 Combo.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами волонтерки, росіяни атакують Україну дронами, то ж ми повинні відповісти аналогічно.
Як зазначається, ціна одного дрона - близько 110 тисяч гривень!
Толмачова також демонструє відео, де показано, як наші воїни з допомогою безпілотних літальних апаратів, нищать російських окупантів і їхню техніку.
"Допоможіть нашим воїнам ще ефективніше знищувати ворога", - звертається вона до українців.
Толмачова також публікує реквізити, на які всі охочу можуть перерахувати кошти на придбання дронів.
Рахунки, куди можна задонатити кошти:
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[email protected]
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Допомогу для наших захисників можете донатити сюди нижче
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#Приватбанк
4149629351302674
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#монобанк
4441114467661102
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#Карта в євро
5168 7451 1774 0545
EUR
Tolmacheva Julija
10000 Ukraine
Zhytomyr
Khlibna Str
IBAN
UA503052990262056400929494993
Privatbank
1 D, Hrushevskoho Str
Kyiv 01001
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Будь ласка, зачекайте...
П.С. Вони всі потрібні. Не забудь задонатити.