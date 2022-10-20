Волонтерка Толмачова просить про допомогу у придбанні 6 дронів для ЗСУ. ВIДЕО

Волонтерка Юлія Толмачова закликає українців долучатися до збору коштів для придбання 6 дронів DJI Mavic 3 Combo.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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За словами волонтерки, росіяни атакують Україну дронами, то ж ми повинні відповісти аналогічно.

Як зазначається, ціна одного дрона - близько 110 тисяч гривень!

Толмачова також демонструє відео, де показано, як наші воїни з допомогою безпілотних літальних апаратів, нищать російських окупантів і їхню техніку.

"Допоможіть нашим воїнам ще ефективніше знищувати ворога", - звертається вона до українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для ефективної боротьби з окупантами ЗСУ потрібні 6 коптерів, - волонтер Толмачова. ВIДЕО

Толмачова також публікує реквізити, на які всі охочу можуть перерахувати кошти на придбання дронів.

Рахунки, куди можна задонатити кошти:

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#PayPal

[email protected]

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Допомогу для наших захисників можете донатити сюди нижче

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#Приватбанк

4149629351302674

Толмачова

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#монобанк

4441114467661102

Толмачова

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#Карта в євро

5168 7451 1774 0545

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Tolmachova Yuliya