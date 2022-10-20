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Волонтерка Толмачова просить про допомогу у придбанні 6 дронів для ЗСУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Волонтерка Юлія Толмачова закликає українців долучатися до збору коштів для придбання 6 дронів DJI Mavic 3 Combo.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами волонтерки, росіяни атакують Україну дронами, то ж ми повинні відповісти аналогічно.

Як зазначається, ціна одного дрона - близько 110 тисяч гривень!

Толмачова також демонструє відео, де показано, як наші воїни з допомогою безпілотних літальних апаратів, нищать російських окупантів і їхню техніку.

"Допоможіть нашим воїнам ще ефективніше знищувати ворога", - звертається вона до українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для ефективної боротьби з окупантами ЗСУ потрібні 6 коптерів, - волонтер Толмачова. ВIДЕО

Толмачова також публікує реквізити, на які всі охочу можуть перерахувати кошти на придбання дронів. 

Рахунки, куди можна задонатити кошти:

————————————
#PayPal
[email protected]
———————————
Допомогу для наших захисників можете донатити сюди нижче
👇👇👇
#Приватбанк
4149629351302674
Толмачова
————————
#монобанк
4441114467661102
Толмачова
———————-
#Карта в євро
5168 7451 1774 0545
EUR

Tolmacheva Julija
10000 Ukraine
Zhytomyr
Khlibna Str

IBAN
UA503052990262056400929494993

Privatbank
1 D, Hrushevskoho Str
Kyiv 01001


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Tolmachova Yuliya

Автор: Ірина Дашківська
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110 тис. гривень? Це ще по божому. Вчора тут розповідали про дрони за 50тис$ (з корисним навантаженням 2кг ) як про неймовірне досягнення.
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20.10.2022 09:50 Відповісти
То й що? А скільки "байрактар" коштує? Спочатку розберись... це зовсім різні БПЛА. І навчись читати... Там говорилося що вартість одного 10 тисяч. а от вартість комплексу - 50 тис. І ті бомби призначені проти техніки. Бомби UB-75HE калібру 75 мм мають вагу 2 кг та відрізняються типом бойової частини. UB-75HE - фугасна проти легкоброньованих цілей, UB-75HEAT - кумулятивна протитанкова бомба, а UB-75HEI - запальна бомба.

П.С. Вони всі потрібні. Не забудь задонатити.
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20.10.2022 10:25 Відповісти
+
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20.10.2022 09:59 Відповісти
В МО Украины не пробовала попросить помощи для ЗСУ ??? Каждый раз удивляюсь когда это вижу в интернете. Доколе народ будет для ЗСУ собирать оружие,одежду и т.д и т.п, Нахер нам такое Министерство Обороны Украины ???
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20.10.2022 19:02 Відповісти
 
 