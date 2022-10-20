Від "Vive Poutine" до "Путін - х#йло": візит клієнта у футболці "Русский военный корабль, иди нах#й!" різко змінив світогляд француза, що вигнав двох українок з ресторану. ВIДЕО
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Менеджер французького ресторану Le Cosy Montparnasse образив двох українок та вигнав їх з ресторану з криками "Хай живе Путін".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українки опублікували відеозапис із французом-путіністом у соцмережах і у той же вечір до ресторану завітав клієнт, у якого на футболці був напис "Русский военный корабль, иди нах#й!". Цей візит став світоглядним для француза - він зрозумів, що "Путін - ху#ло" і вибачився перед українцями.
Топ коментарі
+63 дмитрий a4f273bf
показати весь коментар20.10.2022 10:56
+58 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар20.10.2022 10:55
+47 mrSmith
показати весь коментар20.10.2022 10:56
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Будь ласка, зачекайте...
если бы такое учудил француз его бы уже выгнали
а вот арабского любителя ***** - выгонять не толерантно...(
Вчора і з українського боку і з кацапського той рейтинг крутидли як могли, але я дивився і сьогодні гугл видалив всі ті відгуки.
Було і є близько 3тис, а вчора було більше 80-90тис.
Написав французькою: не смачно.
Нюхом чув, що потрібно акуратно
а вот tripadvisor добре почистили
https://www.google.com/search?q=le+cosy+montparnasse+google+reviews&client=firefox-b-d&ei=qRVRY4mTCsT-lwTb6JvYCQ&oq=le+cosy+montparnasse+goo&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIICAAQgAQQxAIyCAgAEIAEEMQCOgsIABCABBCwAxDEAjoGCAAQFhAeSgQIQRgBSgQIRhgAUL8FWKELYOgmaAFwAHgAgAFniAGjApIBAzIuMZgBAKABAcgBAcABAQ&sclient=gws-wiz#
Морально сторону такого PR не беремо до уваги. У нас таких, особливо охочих до "слави" теж багато, які сьогодні кажуть щось погане на Україну чи вихваляють Ху*ла , а завтра вибачаються онлайн і зберають мільйонні перегляди. Як на це реагувати, кожен вирішує сам, наприклад я не відкриваю такі відео.
Ти не світогляд змінив: просто зрозумів, що твій кабак забанять після цього.
А сам як був гівном так і лишився.
кривляются идиоты
Суровікін..
прийшов анонімний лист, мабуть через поребрика, в якому автор пише про те, що йому доводилося спілкуватися з нинішнім «командувачем» окупаційними військами особисто, в режимі нарад.
Де і як це відбувалося - не описував, але стверджує, що пацієнт уособлює як нинішню владу, і нинішню армію федерації.
За його словами, командувач ще на початку свого шляху до армії показав свої високі кондиції, самостійно зрозумівши, що чобіт одягається не через голову
. За його словами, він - талановитий діяч, оскільки стислість - сестра таланту, а він - його брат, оскільки словесні конструкції, в режимі імпровізації, у нього рідко виходили довше двох слів, але навіть у цьому випадку, одне слово буде - мат..
А путін звичайно *****.
Але там і багато русні понаписували у відповідь що це крутий ресторан
И спасибо ему за это, кстати! Не все полезны на нуле, многие куда полезнее в тылу!
бездельников, которую комбайнами на заминированых
полях собирают трудяги украинцы. Выращивать любой урожай ,
это не сидеть в тёплом кабаке. Вот вам и ответ, почему это всё
стадо лезит в " тёплые" страны, а не хочет у себя вкалывать.
А ось TripAdvisor дав накласти кучу 💩 👎
Де триста єврів з жаби піца.
Сиджу немитий в сутінках,
Що б зекономилась дещиця.
шоферфранцуз, как из Промокашки скрипач" Выходец из колоний французских