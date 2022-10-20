Від "Vive Poutine" до "Путін - х#йло": візит клієнта у футболці "Русский военный корабль, иди нах#й!" різко змінив світогляд француза, що вигнав двох українок з ресторану. ВIДЕО

Менеджер французького ресторану Le Cosy Montparnasse образив двох українок та вигнав їх з ресторану з криками "Хай живе Путін".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українки опублікували відеозапис із французом-путіністом у соцмережах і у той же вечір до ресторану завітав клієнт, у якого на футболці був напис "Русский военный корабль, иди нах#й!". Цей візит став світоглядним для француза - він зрозумів, що "Путін - ху#ло" і вибачився перед українцями.

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