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Затримано блогера, який оприлюднив відео обстрілу Бурштинської ТЕС. Він не був коригувальником, - СБУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Чоловіка, який у телеграм-каналі опублікував відео обстрілу Бурштинської ТЕС на Івано-Франківщині, затримано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Блогер відзняв на відео наслідки влучань ракет по об’єкту критичної інфраструктури та розмістив його у своєму телеграм-каналі. Зробив це задля збільшення кількості підписників. Відео підхопив телеграм-канал, який має мільйонну аудиторію. А через 7 хвилин результати обстрілу вже були у російських пропагандистів", - йдеться в повідомленні.

СБУ наголошує, що соцмережі моніторять не лише російські блогери-"воєнкори", але й кадрові військові. Вороги враховують інформацію з відкритих українських джерел під час планування своїх дій.

"Встановлений СБУ блогер не є коригувальником і не мав наміру сприяти ворогу. Після спілкування зі спецслужбою він усвідомив, що відео влучань можуть бути використані рф для коригування точності ударів", - додали в Службі безпеки.

Нагадаємо, 19 жовтня російські окупанти завдали ударів по Бурштинській ТЕС на Івано-Франківщині. На місці почалася пожежа, яку ліквідували.

Також дивіться: СБУ затримала 4 мешканців Вінницької області, які пересилали відео з наслідками атаки дронів-камікадзе. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+39
Він не коригувальник,він дебіл,але посадити на два-три роки варто
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20.10.2022 11:26
+19
Тупой долбодятел. Живется скучно, подписчиков захотелось?
Отправить на рытье окопов на передовую.
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20.10.2022 11:29
+13
Він не дебіл. Якщо розмістив - то про наслідки повинен був знати. Прощення не повино бути за такі дії.
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20.10.2022 11:41
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Він не коригувальник,він дебіл,але посадити на два-три роки варто
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20.10.2022 11:26 Відповісти
Він не дебіл. Якщо розмістив - то про наслідки повинен був знати. Прощення не повино бути за такі дії.
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20.10.2022 11:41 Відповісти
Не знання законів не звільняє від відповідальності.
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20.10.2022 11:50 Відповісти
Дело не в этом ‼️ВОСЬМОЙ МЕСЯЦ КРОВАВОЙ ВОЙНЫ И ТЕРРОРА ‼️КАЖДАЯ "СОБАКА ПРЕДУПРЕЖДЕНА , но не смотря на все они продолжают в том числе и Геращенко
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20.10.2022 12:10 Відповісти
Геращенко уже не в первый раз результаты обстрела опубликовывает. Когда оно отвечать будет? Или у нас дискриминация по месту приближения к власти?
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20.10.2022 14:42 Відповісти
Вопрос риторический
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20.10.2022 15:04 Відповісти
краще на 23
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20.10.2022 11:47 Відповісти
Так , что - ПОНЯТЬ ПРОСТИТЬ⁉️⁉️⁉️‼️Пусть , следующие БЛОХЕРЫ постят, на радость РУССОФАШИСТАМ⁉️
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20.10.2022 11:55 Відповісти
В минулому радник авакова з МВС хер херащенко про наслідки знає, чи воно безсмертне? Бігає? знімає і викладає, аж схудло.
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20.10.2022 13:14 Відповісти
Ні, він якраз коригувальник а тепер грає в дурочку. Вірніше наше СБУ грає в дурочку. Думаю, що якраз іх завдання він і виконував. Дуже зручне прикриття: і він не він і ми працюємо на "благо" України. На 8 місяці війни за такі речі-суд-вирок-стінка.
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20.10.2022 13:40 Відповісти
На зону "півня" !
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20.10.2022 11:28 Відповісти
Так значит на фронт его и пусть станет настоящим корректировщиком.
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20.10.2022 11:29 Відповісти
Тупой долбодятел. Живется скучно, подписчиков захотелось?
Отправить на рытье окопов на передовую.
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20.10.2022 11:29 Відповісти
в первыые дни войны ,МРАЗЬ -***** -ШУФРИЧ ФОТОГРАФИРОВАЛ БЛОКПОСТЫ , его схватили теробороновцы передали СБУ , а те его СПАСЛИ ‼️Позор ‼️ хоть-бы у одного конфисковали , все , что есть - другим не повадно было‼️
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20.10.2022 12:06 Відповісти
Когда взяли шуфрича, я жалел только о том, что парни из ТО его не пристрелили.
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20.10.2022 12:17 Відповісти
"Я не знав, що я довбо#об", і це на восьмому місяці війни. Слід відвезти його до госпіталю, та хай місяць підлогу миє!
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20.10.2022 11:31 Відповісти
йолоп
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20.10.2022 11:32 Відповісти
Дувує те , що оці "блохери" спокійно гуляють біля ТЕЦ - свіжим повітрям дихають , якщо-що .
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20.10.2022 11:32 Відповісти
треба вводити кримінальну відповідальність для таких дибілів
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20.10.2022 11:33 Відповісти
Давно пора ‼️8 месяцев ВОЙНЫ , но депутатом некогда , они заняты схематозом, как лучше помощь передеребанить и продолжать ТЫРИТЬ на "ВЕЛИКОМ КРАДИВНИЦТВЕ"
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20.10.2022 12:29 Відповісти
А чому найбільшу ТЕС в Європі не захистили за весь цей час війни?
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20.10.2022 11:35 Відповісти
Охраник Дед Иван с рогаткой пошел кофе попить, тогда свинособаки и стрельнули. Каким образом ее можно обезопасить? Пво есть, но это не панацея, это защита от некоторого процента выпущенных ракет, а если у террористов есть цель разрушить конкретный обьект, то его разрушат, и мы тут безсильны к сожалению.
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20.10.2022 12:06 Відповісти
Можна було коротко написати - "винний нарід, а не влада")
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20.10.2022 13:04 Відповісти
Виноваты исключительно свинособачьи террористы. На все 101%.
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20.10.2022 13:08 Відповісти
Чомусь на Банкову не прилітає. Совпаденіє?
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20.10.2022 13:07 Відповісти
хто цього довбня підпустив в зону стратегічного енергообєкта? В умовах війни там повинні бути пости як мінімум поліція чи хоча би тероборону організувати. При такому бардаку завтра на атомні станції блогери зайдуть та будуть знімати для кацапів
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20.10.2022 11:35 Відповісти
На жаль таких корисних кремлю ідіотів не менше, ніж коригувальників...
У нас процентів 80 блогерів - ідіоти...
Як писав Митель Лесь Подерв'янський: Бо бачите, шо кругом робиться? Кругом одні стілісти, парікмахєри, кріейтори, блогєри, іміджмейкери - 3,14дари разні!
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20.10.2022 11:36 Відповісти
Nu ti takozh davbajob .
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20.10.2022 11:48 Відповісти
Що не влаштовує? Вам до вподоби ситуація, коли більшість блогерів у нас не такі, як Стерненко чи Казанський, а саме такі довбні, як оцей?
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20.10.2022 12:20 Відповісти
Если он такое реально писал, и это не юмор, а жизненный взгляд, то жаль этого Леся, он *******.
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20.10.2022 12:15 Відповісти
Це називається сатира...
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20.10.2022 12:18 Відповісти
дурбелик інфантильний
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20.10.2022 11:36 Відповісти
Невже ви дійсно вважаєте, що кремль коректує свої удари по фото і відео блогерів? 21 століття ! Космічна ера! Супутники можуть розгледіти номер авто, а Ви - блогери наводчики.
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20.10.2022 11:37 Відповісти
Сказано : не знімати відео і не викладати !!
Краще б воно дупу свою десь у Порнохаб виставляло і мало б підписників .
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20.10.2022 11:41 Відповісти
Це зрозуміло! Але головним "коректувальником" у нас виступає радник міністра МВС Геращенко. До нього питань СБУ не має. Якщо народ буде знати все , що відбувається, то може задавати лишні питання владі. Наприклад, по Харкову люди чують що прилетіло 7 ракет, а влада і ЗМІ говорить про 4. Навіщо влада бреше?
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20.10.2022 12:00 Відповісти
Ответ в твоем тексте, Геращенко советник министра внутренних дел, человека который ответственнен за охрану порядка и безопасности, потому он будет показывать то, что ему разрешат показывать. Не вся инфа может навредить, а обычный человек включая меня с тобой, и этого блогера в этом просто неразберается, потому лучше и не совать харю.
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20.10.2022 12:23 Відповісти
Чую, чую, де ти .... Путін.
То шо може ППО, то так, не чують?
класно - "люди чують". Та блін, може каналізація рвонула - теж чим тобі не вибух? може знешкодження або диверсант покурив - нє, то значить шо обов.язково ракета була.
нє ну просто смішно. "люди чують" це типу - А чув шо у Ромка пес жере дві свині за раз?
- Нє, не чув.
- Ну добре, пів свині, Василь сам чув шо за парканом щось хруснуло.
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20.10.2022 12:25 Відповісти
А ви хоть один вибух чули? В 200 метрах від вашого дому ракета вибухала. Ті хто кожного дня під вибухами, добре може відрізнити.
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20.10.2022 13:04 Відповісти
та просто сумнівно шо в одному місці прилетіло 7 ракет і наслух всі знають шо це саме ракети. просто може краще вірити шо збили половину? не знаю але "люди чують" звучить так само як "баба Парашка сказала шо кум бачив". сказали що збивають, значить "чуваки" чули перехоплення. можливо. ну дай Зевс шоб збивали, а не прилітало.
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20.10.2022 13:12 Відповісти
Штрафбат, зрадник чи довбо**б все одно, нехай риє окопи, в тилу таких нема чого відгодовувати.
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20.10.2022 11:40 Відповісти
У нормальних людей фото з геолокаціями у соцмережах пропали. Після 24 лютого. Нормальні люди - це люди думаючі. Тобто Гомо сапієнс. Як можна під час війни думати про збільшення підписників ціною деколи життя інших людей? І так, справді 90 відсотків шкоди приносять не коригувальники, а такі от блогери, для яких війна - хайп. І проблема в тому, що отриманий термін одним дебілом не стає прикладом для ірших таких же. Тут просто потрібно забороняти таким користуватися телеіонами з камерами і фотоапаратами. Конфісковувати судовим рішенням і забороняти сулюдовою забороною.
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20.10.2022 11:41 Відповісти
Хлопця потрібно в зсу взяти, там зможе набагато цікавіший контент пиляти, та й країні допоможе.
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20.10.2022 11:42 Відповісти
хотів попіаритись! от і отмав піар на всю державу!
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20.10.2022 11:44 Відповісти
на місяць розбирати завали, а переконання залиште на мирний час.
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20.10.2022 11:47 Відповісти
а що дають ці підписники?
Я, наприклад, на жоден телеграм не підписаний, але регулярно отримую звідти інфу, яка мене цікавить. Я знаю, які канали правду кажуть, а які брешуть.
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20.10.2022 11:53 Відповісти
якщо опублікував, то був
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20.10.2022 11:59 Відповісти
Просто ситуативний дебіл.

Мабуть вже ніхто не буде заперечувати, що в нас їх більшість. Якщо що, то погляньте, хто у нас демократично обраний цією більшістю президент.
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20.10.2022 12:07 Відповісти
Безуглая, Котлета, Брагар и т.д. Вы имеете что-нибудь против этих, замечательных представителей "элиты"?
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20.10.2022 12:20 Відповісти
Где то обиженно заплакал Кива.
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20.10.2022 12:40 Відповісти
"Он не был корректировщиком", воно було звичайним Д О В Б О Й О Б О М .
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20.10.2022 12:20 Відповісти
Цей горемика блоХер швидше за все ще й "військовий ексПерд". Він у пошуку своєї ролі в історії. тому на нари, нехай подумає декілько років чим займатись
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20.10.2022 12:27 Відповісти
И что ему реально грозит ?
Есть какие то законы ?
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20.10.2022 12:47 Відповісти
Найшли крайнього....
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20.10.2022 12:56 Відповісти
Те, що у паспорті у нього написано "довбойоб", не знімає відповідальності за подібні дії...
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20.10.2022 13:19 Відповісти
До речі,по Бурштинській двічі били,другий удар був контрольний,після того,як дебеляка виклав фото.Понять і простіть?
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20.10.2022 13:33 Відповісти
На фронт дебила, пусть кровью искупает вину
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20.10.2022 13:50 Відповісти
Які "браві" СБУшники - можуть наїжджати тільки на пересічних посполитих. А Антон Геращенко кожен обстріл коментує, розміщує відео з результатами обстрілів, тощо. До нього у СБУ немає жодних запитань?
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20.10.2022 14:31 Відповісти
Він зняв саме те чому ахметов за 8 місяців неспромігся (грошенят не має,бідує)придбати систему ПВО для захисту власних ТЕЦ та робочого персоналу,при повному похирізмі в цьому питанні з боку зе-влади.
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20.10.2022 15:22 Відповісти
Имбицилов хватает,этот блогер, Арестович,Ждунов и иже с ними "экспертов" только вред от них!!!
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20.10.2022 18:54 Відповісти
 
 