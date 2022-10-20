Затримано блогера, який оприлюднив відео обстрілу Бурштинської ТЕС. Він не був коригувальником, - СБУ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Чоловіка, який у телеграм-каналі опублікував відео обстрілу Бурштинської ТЕС на Івано-Франківщині, затримано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Блогер відзняв на відео наслідки влучань ракет по об’єкту критичної інфраструктури та розмістив його у своєму телеграм-каналі. Зробив це задля збільшення кількості підписників. Відео підхопив телеграм-канал, який має мільйонну аудиторію. А через 7 хвилин результати обстрілу вже були у російських пропагандистів", - йдеться в повідомленні.
СБУ наголошує, що соцмережі моніторять не лише російські блогери-"воєнкори", але й кадрові військові. Вороги враховують інформацію з відкритих українських джерел під час планування своїх дій.
"Встановлений СБУ блогер не є коригувальником і не мав наміру сприяти ворогу. Після спілкування зі спецслужбою він усвідомив, що відео влучань можуть бути використані рф для коригування точності ударів", - додали в Службі безпеки.
Нагадаємо, 19 жовтня російські окупанти завдали ударів по Бурштинській ТЕС на Івано-Франківщині. На місці почалася пожежа, яку ліквідували.
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У нас процентів 80 блогерів - ідіоти...
Як писав Митель Лесь Подерв'янський: Бо бачите, шо кругом робиться? Кругом одні стілісти, парікмахєри, кріейтори, блогєри, іміджмейкери - 3,14дари разні!
Краще б воно дупу свою десь у Порнохаб виставляло і мало б підписників .
То шо може ППО, то так, не чують?
класно - "люди чують". Та блін, може каналізація рвонула - теж чим тобі не вибух? може знешкодження або диверсант покурив - нє, то значить шо обов.язково ракета була.
нє ну просто смішно. "люди чують" це типу - А чув шо у Ромка пес жере дві свині за раз?
- Нє, не чув.
- Ну добре, пів свині, Василь сам чув шо за парканом щось хруснуло.
Я, наприклад, на жоден телеграм не підписаний, але регулярно отримую звідти інфу, яка мене цікавить. Я знаю, які канали правду кажуть, а які брешуть.
Мабуть вже ніхто не буде заперечувати, що в нас їх більшість. Якщо що, то погляньте, хто у нас демократично обраний цією більшістю президент.
Есть какие то законы ?